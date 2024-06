ARTICLE Update: ZIA-Handbuch Green Lease 2.0 - Vom grünen Mietvertrag zum ESG Lease Ka Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB More Contributor Der ZIA hat sein Handbuch mit Gestaltungsvorschlägen für nachhaltige Mietverträge aktualisiert und am 07.03.2024 den „Green Lease 2.0" veröffentlicht.

