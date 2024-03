ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Zur Einhaltung der gesetzlichen Form ist kein unterschriebener Nachtrag zum Mietvertrag mehr notwendig, jede Erklärung in Textform (z.B. per E-Mail, SMS etc.) würde hierfür ebenfalls ausreichen. Auch wäre eine eindeutige Unterschrift für Erklärungen nicht mehr zwingend erforderlich. In keinem Fall ausreichend sind jedoch weiterhin mündliche Absprachen zwischen den Vertragsparteien. Eine solche mündliche Absprache erfüllt nach dem Gesetzesentwurf die Schriftform weiterhin nicht und kann zu einer Kündigungsmöglichkeit führen.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Real Estate and Construction from Germany

Allocation Of Risk In Construction Contracts Thomson Snell & Passmore "Ensuring that risks are owned or jointly owned by the party or parties best able to manage and bear them, and understanding how they intend to handle them, is key to delivering value for money and successful outcomes."

Our Top 5 Construction Cases Of 2023 Shepherd and Wedderburn LLP Nathaniel Buckingham and Hayley Russell discuss our Top 5 Construction cases of 2023 and highlight some of the key commercial lessons arising.

Legal Developments In Construction Law: February 2024 Mayer Brown A subcontractor resisting enforcement of an adjudication award claimed that the adjudicator had exceeded their jurisdiction.

Law And Economics Of Turkish Rent Controls – An Experiment On Unintended Consequences Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership Two years ago, Turkey introduced a 25 percent annual limit on housing rent hikes. This popular regulation was introduced when inflation was increasing, the economy was not going well, and real estate investments stagnated.

New Rules For Short Term Residential Property Lettings Gerald Edelman The news was announced in a press release on 19 February 2024 from the Department for Levelling Up, Housing and Communities.