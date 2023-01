ARTICLE

Klimaschutz auf der einen Seite und Inflation durch erheblich gestiegene Energiekosten auf der anderen Seite sind die zwei großen Treiber für bereits in Kraft getretene und wahrscheinlich kommende Gesetzesänderungen in diesem Jahr, die die Immobilienbranche betreffen. So soll nach dem Willen des Gesetzgebers mit der Partizipation des Vermieters an den Kohlendioxidkosten für die Wärme- und Warmwasserversorgung ebenso eine Reduzierung von Treibhausgasen erreicht werden wie mit der Neuausrichtung der BEG im Hinblick auf Neubauten. Die erheblich gestiegenen Energiekosten von Verbrauchern und Unternehmern haben unter anderem bereits zur Einführung der Gas- und Strompreisbremse geführt und bedingen nun eine Diskussion um eine etwaige Reform der Indexmiete im Wohnraummietrecht. Ob und wenn ja, welche Änderungen sich hierzu in diesem Jahr ergeben könnten, ist aktuell noch offen.

Während es eine Richtlinie für den klimafreundlichen Neubau bislang noch nicht gibt, wurden am 30. Dezember 2022 die Richtlinien für die BEG betreffend die Sanierung und den Ersterwerb nach erfolgter Sanierung (Wohngebäude und Nichtwohngebäude) bekanntgemacht, die am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind. Voraussetzung für die Förderung gemäß den Richtlinien ist unter anderem, dass das geförderte Gebäude für zehn Jahre zweckentsprechend genutzt bzw. bei Weiterveräußerung der Erwerber auf die Förderung, die Nutzungspflicht, das Verschlechterungsgebot sowie die energetische Qualität des Gebäudes hingewiesen und zur Einhaltung der Fördervoraussetzungen verpflichtet wird. Außerdem ist die Förderung eines Ersterwerbs nach erfolgter Sanierung nur innerhalb von zwölf Monaten nach Bauabnahme möglich und muss bereits vor Abschluss des Kaufvertrages beantragt worden sein. Eingeführt wurde ferner ein neuer Bonus für die Serielle Sanierung", der bei einer Sanierung zum Effizienzhaus 55 oder 40 zusätzlich in Anspruch genommen werden kann. Serielles Sanieren bedeutet die energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden unter Verwendung abseits der Baustelle vorgefertigter Fassaden- bzw. Dachelemente einschließlich damit verbundener Anlagentechnik.

Versorger haben ihre Vertragspartner bis zum 28. Februar 2023 unter anderem über die bisherige und die ab dem 1. März 2023 vorgesehene Höhe der Abschlagszahlung zu informieren und weitere Einzelheiten der Entlastung, insbesondere den vereinbarten Bruttoarbeitspreis pro kWh, den Referenzpreis, die Höhe des Entlastungskontingents und den individuellen Entlastungsbetrag, mitzuteilen. Für den Fall, dass Vermieter einen Versorgungsvertrag für ein Mietobjekt abgeschlossen haben und die entsprechenden Kosten auf die Mieter umlegen, sind Vermieter nach Erhalt der Informationen verpflichtet, ihre Mieter unverzüglich in Textform über Ursprung, Höhe und Laufzeit der Entlastung sowie über deren Berücksichtigung in der Betriebskostenabrechnung zu unterrichten. Bislang ist nicht ganz klar, wie Vermieter ihren Informationspflichten nachkommen können. Die Bundesregierung plant daher, kurzfristig Musterschreiben für die erforderlichen Mitteilungen zur Verfügung zu stellen. In jedem Fall ist mit erhöhtem Asset Management Aufwand zur Information der Mieter, Prüfung und Abwicklung der Nebenkosten sowie Erstellung der Nebenkostenabrechnung zu rechnen.

Hat der Vermieter einen Versorgungsvertrag über Gas bzw. Fernwärme und/oder Strom im Hinblick auf ein Mietobjekt abgeschlossen und legt er die entsprechenden Kosten auf den Mieter um, so hat der Vermieter die durch die Strom- und Gaspreisbremsen erhaltene Entlastung in der Heiz- bzw. der Nebenkostenabrechnung für die laufende Abrechnungsperiode zu berücksichtigen und an den Mieter weiterzugeben. Die Höhe der Entlastung sowie der auf den Mieter entfallenden Anteil sind mit der Abrechnung für die jeweilige Abrechnungsperiode gesondert auszuweisen. Ggfs. hat der Vermieter auch die monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen anzupassen.

