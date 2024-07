ARTICLE Schlüsselthemen In IT-Betriebsvereinbarungen: Was Arbeitgeber Wissen Müssen KA Küttner Attorneys at Law More Contributor In Zeiten fortschreitender Technologie und digitaler Transformation ist die verantwortungsvolle Nutzung von IT-Ressourcen in Unternehmen von entscheidender Bedeutung.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.