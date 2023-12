ARTICLE

Selbst wenn es nur in wenigen Fällen möglich sein wird, das Portfolio bereits im nächsten Jahr wieder in die Profitabilitätszone zu bewegen – Versicherer, die "ihr Pulver geschont" und bereits im letzten Jahreswechsel beherzte Anpassungen vollzogen haben, stehen jetzt auf einer soliden Grundlage für den Ausbau ihrer Marktposition, können sie doch profitable Kunden mit marktunterdurchschnittlichen Anpassungen an sich binden, ohne auf einen marktgerechten Neugeschäftstarif zu verzichten.

Eine ausdifferenzierte Beitragsanpassung auf Basis von Kundenwertmodellen allein dürfte allerdings nicht ausreichen. Ebenso erforderlich sind eine ausgefeilte Produktstrategie, mit der geschickt margenstarke Leistungsbausteine gebündelt werden können; eine stringente, am Wertbeitrag des Vermittlers ausgerichtete Rabattlogik; und vor allem eine intelligente Steuerung von Tarifumstellungen. Hierzu sind nicht nur umfangreiche aktuarielle, fachliche und technische Kompetenzen erforderlich, sondern vor allem auch ein enges Zusammenspiel zwischen Fachbereich, IT und Vertrieb – kurz: ein komplexes Bündel an Fertigkeiten, das «harte» finanzielle Kraft wie «weiche» organisatorische Kompetenz erfordert.

Im Lichte sprudelnder Coronagewinne hat manch ein Marktteilnehmer reichlich Pulver verschossen. Grosszügig wurden Beitragsanpassungen ausgesetzt und Rabattbudgets mit lockerer Hand verteilt. Dabei wurde verkannt, dass Nachlässe ohne Neuwagen kaum Marktanteilsgewinn erlauben und Kunden in Coronazeiten weder Lust noch Not zum Versichererwechsel verspürten – die Grosszügigkeit sich daher kaum in Marktanteilen übersetzen konnte.

Leidet die Autoversicherung an "late Covid"? Während der lange Covid-Lockdown noch vor kurzem die Schadenfrequenzen in der Autoversicherung in ungeahnte Tiefen und die Gewinne in ebensolche Höhen trieb, kämpft die Branche inzwischen mit ehedem kaum vorstellbaren Inflationsraten. Was anfangs als vorübergehende Störung der Lieferketten erschien, hat sich als Schadeninflation im zweistelligen Bereich verfestigt.

