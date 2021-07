ARTICLE

Eine wei­te­re Haf­tungs­er­leich­te­rung ergibt sich aus dem neu­en § 15b Abs. 4 S. 2 InsO. So wird für betrof­fe­ne Geschäfts­füh­rer der Haf­tungs­um­fang bei ver­bo­te­nen Zah­lun­gen begrenzt . Wäh­rend nach dem alten Recht die ver­bo­te­nen Zah­lun­gen in vol­ler Höhe zu erset­zen waren, kann der Geschäfts­füh­rer jetzt gel­tend machen, dass der Gläu­bi­ger­schaft ein gerin­ge­rer Scha­den ent­stan­den sei. Hier­für muss dann aber der Geschäfts­füh­rer den Gegen­be­weis antre­ten, was ihm in vie­len Fäl­len sicher schwer­fal­len dürfte.

Ab dem Zeit­punkt des Ein­tritts der Zah­lungs­un­fä­hig­keit hat der Geschäfts­füh­rer wie bis­her auch nach § 15a Abs. 1 S. 2 InsO drei Wochen Zeit, einen Insol­venz­an­trag zu stel­len. Im Fal­le der Über­schul­dung hat sich aller­dings die Antrags­frist seit dem 01.01.2021 geän­dert. Sie beträgt nach dem ergänz­ten § 15a Abs. 1 S. 2 InsO ab dem Ein­tritt der Über­schul­dung nun­mehr sechs Wochen . Dies bedeu­tet aller­dings nicht, dass der Geschäfts­füh­rer so lan­ge mit dem Stel­len eines Insol­venz­an­tra­ges war­ten darf. Viel­mehr muss er in die­ser Zeit Maß­nah­men zur Vor­be­rei­tung eines Insol­venz­an­tra­ges oder zur Abwehr des Insol­venz­grun­des tref­fen. Die Ver­län­ge­rung der Antrags­frist im Fal­le der Über­schul­dung soll es dem Unter­neh­men ermög­li­chen, lau­fen­de Sanie­rungs­maß­nah­men erfolg­reich abzu­schlie­ßen oder eine Eigen­ver­wal­tung gut vor­zu­be­rei­ten. Meis­tens bie­tet es sich an, zwei­glei­sig zu fah­ren, um sich alle Optio­nen offenzuhalten.

Neben der Zah­lungs­un­fä­hig­keit (also einer Liqui­di­täts­un­ter­de­ckung von 10 Pro­zent oder mehr) muss der Geschäfts­füh­rer auch bei Ein­tritt der Über­schul­dung einen Insol­venz­an­trag stel­len. Über­schul­dung liegt vor, wenn für das Unter­neh­men kei­ne Fort­füh­rungs­per­spek­ti­ve mehr besteht und dann das Ver­mö­gen des Unter­neh­mens die Schul­den nicht mehr deckt . Bei der Fra­ge der Über­schul­dungs­prü­fung hat der Gesetz­ge­ber seit dem 01.01.2021 im ergänz­ten § 19 Abs. 2 InsO fest­ge­legt, dass hier ein Betrach­tungs­zeit­raum von zwölf Mona­ten anzu­set­zen ist. Dies bedeu­tet also, dass eine posi­ti­ve Fort­füh­rungs­pro­gno­se , die die Über­schul­dung aus­schließt, nur dann anzu­neh­men ist, wenn das Unter­neh­men auch nicht inner­halb von zwölf Mona­ten zah­lungs­un­fä­hig wird. Kon­se­quen­ter­wei­se ist des­we­gen dro­hen­de Zah­lungs­un­fä­hig­keit anzu­neh­men, wenn zwi­schen dem 13. und dem 24. Monat erst Zah­lungs­un­fä­hig­keit ein­tritt. Dies wur­de in dem ergänz­ten § 18 Abs. 2 InsO, wonach für die dro­hen­de Zah­lungs­un­fä­hig­keit ein Pro­gno­se­zeit­raum von 24 Mona­ten gilt, im Gesetz verankert.

Bekannt­lich gilt seit dem 01.05.2021 die Insol­venz­an­trags­pflicht wie­der unein­ge­schränkt. Gleich­zei­tig hat der Gesetz­ge­ber die Pflich­ten und die Haf­tung der Geschäfts­füh­rer von beschränkt haf­ten­den Unter­neh­men, also bei­spiels­wei­se von GmbHs und Akti­en­ge­sell­schaf­ten, ver­schärft. Was ist hier­bei zu beach­ten? Der Bei­trag soll ein­mal in der gebo­te­nen Kür­ze die wich­tigs­ten Ände­run­gen, die betrof­fe­ne Geschäfts­füh­rer ken­nen soll­ten, aufzeigen.

