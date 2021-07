ARTICLE

Aber: Durch den § 15b Abs. 8 InsO ist zumin­dest eine Haf­tung des Geschäfts­füh­rers für die nach Anord­nung der vor­läu­fi­gen Eigen­ver­wal­tung fäl­lig wer­den­den Steu­er­ver­bind­lich­kei­ten aus­ge­schlos­sen. Vor dem Hin­ter­grund sind die nach Anord­nung der vor­läu­fi­gen Eigen­ver­wal­tung fäl­lig wer­den­den Steu­ern zunächst nicht zu zah­len. Das Unter­neh­men gewinnt mit die­ser Neu­re­ge­lung Zeit, um Liqui­di­tät zu gene­rie­ren, ohne dass der Geschäfts­lei­ter eine Steu­er­haf­tung befürch­ten muss. Nach Ver­fah­rens­er­öff­nung sind die­se Steu­ern dann aber als Mass­ver­bind­lich­keit in die Liqui­­di­­täts- und Finanz­pla­nung ein­zu­stel­len und abzu­füh­ren. In ent­spre­chend gela­ger­ten Fäl­len kann es sich dann durch­aus anbie­ten, unmit­tel­bar nach Ver­fah­rens­er­öff­nung die soge­nann­te Mas­seun­zu­läng­lich­keit anzu­zei­gen, wenn die Liqui­di­tät zur Zah­lung die­ser Steu­ern nicht aus­reicht. Sämt­li­che Ver­bind­lich­kei­ten, die nach Anzei­ge der Mas­seun­zu­läng­lich­keit ( Neu­mas­se­ver­bind­lich­kei­ten ) ent­ste­hen, sind dage­gen in vol­ler Höhe zu zah­len. Damit ist also wei­ter­hin eine Betriebs­fort­füh­rung im eröff­ne­ten Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren mög­lich mit der Fol­ge, dass die wäh­rend der vor­läu­fi­gen Eigen­ver­wal­tung ent­stan­de­nen Steu­ern vor­erst hin­ten­an­ste­hen und wirk­lich erst bezahlt wer­den dür­fen, wenn alle Neu­mas­se­ver­bind­lich­kei­ten in vol­ler Höhe bedient sind (Was­ser­fall­prin­zip). Im Übri­gen kann auch im Fal­le der Mas­seun­zu­läng­lich­keit ein Insol­venz­plan für das Unter­neh­men auf­ge­stellt wer­den (vgl. § 210a InsO). Ein Insol­venz­plan bei Mas­seun­zu­läng­lich­keit wur­de vor kur­zem bei der Insol­venz von Hall­hu­ber erfolg­reich umgesetzt.

Nach Anord­nung der vor­läu­fi­gen Eigen­ver­wal­tung gilt die Haf­tungs­pri­vi­le­gie­rung des § 15b Abs. 8 InsO, sodass in die­sem Zeit­raum die dann fäl­lig wer­den­den Steu­ern in Abspra­che mit dem vor­läu­fi­gen Sach­wal­ter vor­erst nicht gezahlt wer­den soll­ten. Da die Haf­tungs­pri­vi­le­gie­rung nicht gegen­über den Sozi­al­ver­si­che­rungs­bei­trä­gen gilt, soll­ten in die­sem Zeit­raum jeden­falls wei­ter­hin die Arbeit­neh­mer­bei­trä­ge nach der Anfech­tungs­lö­sung gezahlt werden.

