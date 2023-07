ARTICLE

Shownotes

Ein Vollblutunternehmer, ein Unternehmer aus Leidenschaft will seine Hotels vor dem Ruin retten. Seine 5-Sterne-Luxushotels sind echte Groschengräber, andere Hotels seiner Gruppe erfüllen die Umsatzerwartungen nicht, da sie in touristisch uninteressanten Regionen angesiedelt sind. 25 Millionen Euro fehlen. Kredite bei der Bank können nicht mehr bedient werden. Es sieht düster aus. Dr. Axel Schulte hat über 20 Jahre Erfahrung in der Restrukturierungsberatung und berichtet im Gespräch mit Paul Johannes Baumgartner wie AlixPartners die Hotelgruppe wieder auf die Erfolgsspur brachte.

00:00:00: Herzlich willkommen beim Podcast von AlixPartners when it really matters wir helfen Unternehmen wenn für sie alles auf dem Spiel steht schnell erfahren und global.

00:00:13: Herzlich willkommen ich bin Paul Johannes Baumgartner und in der heutigen Folge geht es darum zu erfahren welche.

00:00:21: Erfolgsfaktoren es gibt Unternehmen in Krisensituationen erfolgreich zu restrukturieren und wie man mit den unterschiedlichen Interessenlagen in solchen Unternehmen umgeht.

00:00:31: Wie behandeln ein Beispiel indem ein Vollblut Unternehmer ein Unternehmer aus Leidenschaft seine Hotels vor dem Ruin retten muss warum seine 5 Sterne Luxushotels sind echt die großen Gräber

00:00:44: andere seine Hotels machen nicht den erwarteten Umsatz weil sie in touristisch uninteressanten Regionen liegen.

00:00:51: Insgesamt 25 Millionen Euro Ergebnis fehlen Kredite bei der Bank können nicht mehr bedient werden es sieht düster aus.

00:00:59: Was ist die Ausgangssituation mit der wir starten und mit der auch mein Gesprächspartner startete als er dieses Projekt seine Zeit angenommen und über ein Jahr lang begleitet hat.

00:01:09: Ihr hilft Unternehmen wenn es drauf ankommt da steckt in seine DNA seine gesamte Karriere widmet er diesem Thema er war selber Unternehmer bis er seine company an einen Investor verkauft hat.

00:01:21: Über 20 Jahre Erfahrung in der Restrukturierungsberatung herzlich willkommen von der Unternehmensberatung AlixPartners Managing Director Boxer Axel Schulte.

00:01:31: Sonntage Baumgartners hier Dank für die nette Anmoderation freue mich hier zu sein es gibt da ein paar durchaus gängige Klischees über Berater

00:01:39: berate verbringen mehr Zeit im Hotel als zu Hause berate bestellen sich auch daheim ein kontinentales Frühstück und sie kommen im Allgemeinen mit Hotelzimmer Schlüsselkarten wesentlich besser zurecht als daheim mit dem eigenen Haustürschlüssel,

00:01:54: finden Sie sich in der Beschreibung auch wieder.

00:01:57: In der Tat haben sie gut beschrieben ist das richtig so Hotels sind unser natürlicher Lebensraum würde ich mal sagen und insofern fand wir das auch extrem interessant als wir angerufen worden sind eine solche Hotelgruppe unterstützt.

00:02:09: Also wir haben auf der einen Seite eine Bank,

00:02:13: die sich ausschließlich für die Wirtschaftlichkeit interessiert und ihren Kredit bedient haben möchte und auf der anderen Seite haben wir einen Hotel Unternehmer der etwas verändern muss aber nicht so recht weiter weiß was war ihre Rolle in der Situation.

00:02:28: Das ist in der Tat so die meisten Unternehmen kommen wir

00:02:31: Benjamin wird das Leben eigentlich nicht in so eine Situation die wenigsten sind in einer Krise auch wenn man das Gefühl hat wenn man Zeitung liest die ganze Welt ist voll mit Krisen tatsächlich ist es halt nicht so und die Manager eines solchen Unternehmens erleben in ihrer beruflichen Karriere.

00:02:44: Im besten Falle einmal eine solche Situation also insofern ist da häufig eine gewisse Unerfahrenheit mit mit dem Bunker also im Umgang mit den Banken und in.

00:02:53: Ganzen Anteilseignern in einer solchen Situation gegeben.

00:02:55: Ja in der Situation ist die Holle zunächst tatsächlich immer die gleiche man fängt damit an Transparenz zu schaffen,

00:03:03: nee kreditgebenden Institute den fehlt häufig die Transparenz die sehen dass eine wirtschaftliche Entwicklung nicht so läuft wie geplant aber Sie wissen nicht genau warum

00:03:12: und dann natürlich der Prophet im eigenen Hause nichts zählt ändern häufig Berater gebeten vielleicht auch mal für Ordnung zu saugen und reinzuschauen

00:03:19: das machen wir in so einem Fall natürlich auch und hier in diesem Fall speziell wir haben uns die ersten Wochen damit beschäftigt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu analysieren

00:03:28: die Ursachen für die Verluste zu eruieren und ein Weg aufzuzeigen wie man aus diesen Verlust Ursachen heraus wieder in ein profitables Unternehmen hereinkommen kann,

00:03:37: Hasi Stellen im Endeffekt die ist Situation da sie leiten ein Zukunftsbild ab.

00:03:41: Und zwischen der ist Situation und in Zukunft Bild gibt's einen gewissen Lücke und die Lokomotive Brück werden und unsere Aufgabe ist es in der ersten Zeit dieses Projekt diese Lücke zu überbrücken und zu analysieren wie man das gegebenenfalls schaffen könnte.

00:03:54: Und in der zweiten Phase des Projekts in diesem Fall war es auch so dass wir die Umsetzung der von uns empfohlenen Maßnahmen begleitet haben,

00:04:00: diesen Versuch er verantwortet haben weil und das wissen Sie ja vielleicht wäre schon Alex Partners durchaus auch hinteren Rollen übernehmen wenn es erforderlich ist und in diesem speziellen Fall haben wir dann auch die Geschäftsführung Position übernommen

00:04:12: und maßgeblich die Umsetzung der Maßnahmen vorangetrieben in der Funktion Krieg bedeutet dass sie kommen.

00:04:20: Fangen alles unternehmen um zu pflügen des ist im konkreten Fall des Hotelbesitzer sowohl für den Inhaber als auch für die Belegschaft sicher die große und oftmals auch schmerzhaft Herausforderung gewesen wie er schulte sind sie denn vorgegangen.

00:04:35: Ja das ist in der Tat immer eine schwierige Situation wenn ein Unternehmen in einer Krise ist die meisten Geschäftsführer und das ist ja nun völlig normal erleben,

00:04:43: glücklicherweise keine Krise in ihrer in ihrer beruflichen Tätigkeit und insofern besteht in solchen Situationen häufig eine gewisse Unkenntnis was man am besten macht wie man auch mit den ganzen beteiligten Parteien am besten umgeht.

00:04:57: Und wie man auf deren ganz Ansprüche eingeht in diesem Fall ist es genauso gewesen wie sonst auch man man muss erstmal relativ viel kommunizieren man muss Transparenz darüber schaffen was man und das haben wir hier in diesem Fall auch gemacht.

00:05:11: Und wenn Sie ein solches Konzept entwickeln dann gehen sie vom großen ins kleine

00:05:14: wann sie fangen genau an wie es ihm gerade geschrieben habe erstmal das Gap also die Lücke zu analysieren Digi überbrückt werden muss und wenn man das dann einmal hat geht man vom großen ins kleine,

00:05:24: manchmal am Ende des Tages hängt der Erfolg einer restrukturierung an der stringenten Umsetzung Fila Fila Fila Einzelmaßnahmen bei der idealerweise das ganze Unternehmen beteiligt ist.

00:05:34: In einem solchen Fall wie einem Hotelbetrieb haben sie eine ganze Latte an kosten diese sie angucken können sehr viel Personalkosten

00:05:41: dafür Sachkosten die Wäscherei ist häufig ein riesen Thema sie haben teilweise Mietaufwendungen,

00:05:45: die man sich angucken kann sie haben ganz viele andere Kosten sie haben die Buffet sie haben die Duschgels in den Zimmern ja sind sie haben tausend Sachen die sich angucken können ist eigentlich der Inhaber des Unternehmens bei ihrem Konzept immer mitgegangen.

00:05:57: Ja der ist so weit über den ganzen Zeitraum hinweg ist der Inhaber mitgegangen aber man muss auch ganz klar sagen dass am Anfang eine gewisse Skepsis bestand

00:06:05: Temperatur kommen die nicht unbedingt direkt das Fachwissen die bringen ganz unterschiedliche Tools mehr die haben andere andere Denkweise das hat man muss als Berater für gewöhnlich auf so auch gewisse Vorbehalte überkommen.

00:06:16: Musst du nächstes Mal auch eine Bindung mit den beteiligten Personen herstellen die geht in den meisten Fällen dann über Kompetenz über Empathie über die Art und Weise wie man mit den Menschen umgeht schrittweise wird man dann über

00:06:28: über die fachliche Arbeit hinweg die Skepsis die besteht bei Seite räumen und so war das ja auch.

00:06:32: Weil das was wir bei von AlixPartners auf die mit dem Team darauf gemacht haben war auf jedem Schritt des Weges er transparent.

00:06:40: Und es ist auch nicht so dass wir das alleine gemacht haben so der Klasse schon Berater,

00:06:44: Vorwurf Dyson teamraum setzen Sie sich mal rein und danach zwei Wochen drei Wochen geht der weiße Rauch auf die Berater kommen rausschmeißen den Konzepte auf dem Tisch und sagen das ist es bitte machen dass es also nicht ganz unser Ansatz

00:06:56: überhaupt nicht Umsatz sondern wir nehmen die.

00:07:01: Wenn die Mitarbeiter des Unternehmens in die Geschäftsführer des Unternehmens von vorne rein mit an Bord und arbeiten die Themen gemeinsam auf dass wir am Ende auch das viel zitierte bei in haben.

00:07:10: Und insofern kann man wirklich sagen das war,

00:07:14: nach anfänglicher Skepsis die völlig normales in einer solchen Situation alleine auch deshalb schon ein erfolgreiches Projekt.

00:07:21: Also dich alle an einem Strang gezogen haben und alle mitgearbeitet haben der Hoteldirektor mit bei ihren Plänen bei ihren Ideen.

00:07:29: Ich sag mal eine gute Frage natürlich und die Antwort haben sie über Sache wahrscheinlich sieht man selber gegeben mit der Frage natürlich ist es so wenn sie solche Dinge anfangen zu diskutieren,

00:07:39: wurden sie nicht überall immer auf Gegenliebe

00:07:42: und sie ändern natürlich und das ist meistens in solchen Fällen dann auch dass das große Thema sie wollen ja das Produkt gewissen Sinne das Produkt Hotel das müssen sie ja anfassen und auch das Serviceversprechen ist otel.

00:07:53: Müssen sie ja zwangsläufig anpassen weil das bisherige ja dazu geführt hat dass das Unternehmen.

00:07:57: In der negativen Zahlen ist und insofern haben sie sehr sehr intensive Diskussionen sowohl mit den Eigentümer natürlich als auch mit den Hoteldirektoren darüber was notwendig ist was man machen kann und was das gesamte Produktversprechen dann komplett verändert.

00:08:10: Jetzt muss ja irgendwann mal in so einer restrukturierung der Moment kommen in die man merkt,

00:08:16: das ist gelingen kann und zwar dann wenn der Eigentümer seinen Widerstand gegen die Maßnahmen aufgibt und letztenendes bereit ist das Konzept mitzutragen.

00:08:25: Wie ist es dazu gekommen.

00:08:27: Ich würde in dem Fall der Baumgartner das gar nicht so sehr auf den Eigentümer nur fokussieren wenn der Eigentümer hat schon schwer genug damit zu tragen dass da plötzlich die Situation andere ist als jedes Land hat und er muss natürlich auch was.

00:08:38: Beitragen zu restrukturierung aber der Erfolg der restrukturierung ist ein ein ein Erfolg an vielen Stellen den See schaffen müssen sie haben nicht nur den Eigentümer.

00:08:49: Der Sache soll irgendwas mal tragen muss zum restrukturierungs Erfolg sondern sie haben auch die Mitarbeiter sie haben die Zulieferer ja sie haben die Vermieter vielleicht sie haben auch die Kunden

00:08:58: also ihre Gäste auch die müssen natürlich im Zweifelsfall über eine Preiserhöhung für die Zimmer oder andere Dinge Tagen tragen auch zu restrukturierung bei und sie merken dann dass eine restrukturierung gelingen kann wenn sie von jedem dieser

00:09:11: beteiligten Parteien ein Beitrag bekommen.

00:09:15: Wenn einer Stakeholder die beteiligt sind an der restrukturierung und an der restrukturierung ist immer dann erfolgreich in jeder Beteiligten Steak oder etwas gibt.

00:09:25: Wenn es einseitig ist und nur der Eigentümer würde etwas geben dann wäre es sehr schwierig tatsächlich sind das die Zulieferer die Mitarbeiter sind auf die Kunden,

00:09:35: ja es sind die Banken zum Teil auch genauso wie der Eigentümer das Management alle müssen im gewissen Sinne beitragen zum Erfolg der restrukturierung erst wenn das,

00:09:44: reicht es von jedem einzelnen sind wie jeder einzelnen Interessengruppe ein gewisser Beitrag klar auf dem Tisch liegt.

00:09:51: Mitarbeiter z.b. auf gewisse Dinge verzichten z.b. auf Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld dafür dass die Arbeitsplätze erhalten.

00:09:57: Die Banken zu leicht für eine gewisse Zeit verzichten auf die Zinszahlung,

00:10:01: Zulieferer für eine gewisse Zeit Zahlungsziele verlängern oder gewisse Sonderkonditionen einräumen die Geschäftsführer vielleicht auf dem Bonus verzichten und andere unten vielleicht eine Preiserhöhung akzeptieren wenn jeder am Ende des Tages.

00:10:13: Eitrig dazu dass es gelingen kann dann wissen sie dass es funktionieren wird.

00:10:18: Ja und wenn sie merken dass sie so viel verhandelt haben und dann so cooles Konzept gearbeitet haben dass alle beteiligten Parteien ihre Beiträge leisten und wenn das dann passiert ist und sich keiner dagegen ausspricht,

00:10:28: wissen sie dass die restrukturierung gelingen kann dann gibt's noch viele andere Unwägbarkeiten die immer nach restrukturierung aber das ist eigentlich das Essentielle der essentielle Erfolgsfaktor.

00:10:37: Die Banken haben die Kredite verlängert.

00:10:39: Und wir spielen jetzt zeitlich ein bisschen vor das Leuten sie wurde umgesetzt wie stand denn das Unternehmen sagen wir mal nach zwei Jahren Beratung da.

00:10:51: Ja also die erste Phase 6 bis 8 Wochen ist die Konzeptphase in der sie eigentlich erstmal ermitteln was getan werden muss

00:10:57: das ist eine sehr analytische Phase da sind sie tief in den Details das schaffen sie Transparenz da arbeiten sie vor allen Dingen eng mit den Finanzabteilungen und einigen operativen Abteilungen zusammen um Klarheit über die Situation zu schaffen.

00:11:09: Wenn Sie dieses Konzept einmal abgestimmt haben und den Banken präsentiert an der Finanzierungspartner präsentiert haben und die im Prinzip zustimmen.

00:11:18: Mit dem Konzept zustimmen und den Beiträgen die da drin stehen so war es dann hier auch tritt eine andere Phase der restrukturierung an und das ist eigentlich essentielle Phase in der sie die Umsetzung der Maßnahmen begleiten

00:11:27: vorantreibt und das ist die Phase wo sie sehr viel kommunizieren müssen wo sie sehr viel mit den Mitarbeitern kommunizieren und auch mit den anderen Parteien kommunizieren damit die Umsetzung gelegt,

00:11:36: wenn das dann alles aufgesetzt ist und sie merken dass sie schrittweise vorankommen und schrittweise auch in der Gewinn und Verlustrechnung die Erträge sehen die positiven Effekte sehen wissen sie dass sie eigentlich auf dem guten Weg sind

00:11:47: wenn sie nach zwei zweieinhalb Jahren dann

00:11:49: was ist für gewöhnlich der Zeitraum je nachdem wie schnell sie sowas vorantreiben und wie fundamental die Veränderungen sind wenn sie dann nach zweieinhalb Jahren auf das Unternehmen blicken sehen Sie ein anderes Unternehmen,

00:11:59: passt das zu dem sie ange bei dem sie angefangen haben zu arbeiten und so war das ja auch.

00:12:03: Was gibt denn die Erkenntnisse aus diesem Projekt was können wir ableiten erstmal wahrscheinlich heilige Kühe ergeben die besten Burger.

00:12:11: Den kannte ich noch gar nicht in der Tat also heilige Kühe sagen wir da mitmachen die soll das mal gar nicht geben,

00:12:20: das eine wesentliche Erkenntnis nicht nur bei diesem Fall sondern bei anderen Fällen auch wenn ihnen einen Vorstand ein Geschäftsführer einen Eigentümer sagt sie können sich wirklich alles angucken aber diese beiden Dinge nicht wissen sie natürlich schon dass genau die beiden Dinge,

00:12:33: wahrscheinlich die größten Ursachen für die Schwierigkeiten sind da und das ist das allererste jeder muss ich von heiligen Kühen verabschieden.

00:12:40: Das zweite ist die Eigentümer und das betrifft ganz besonders eigentümergeführte Unternehmen oder oder Familienunternehmen.

00:12:48: Entwickeln einer sehr sehr starke emotionale Bindung an die Unternehmen was soll ich natürlich ist ja dabei viel Herzblut guitar einem bewirbt sich ihr Verzicht auch geübt um das Unternehmen zu entwickeln und diese emotionale Stärke,

00:12:58: ist ein unheimlich Wichtiges ESET rein oder mega Vermögenswert eigentlich denn damit kann ein Unternehmer das Unternehmen nach vorne treiben die Mitarbeiter auf seine Seite bekommen Kunden überzeugen es ist unheimlich stark ein unheimlich starker.

00:13:11: Dieser unheimlich starke wert ist aber oft in einer restrukturierung ein gewisser Hemmschuh wie so ein Malefiz Stein ja auf dem Spielbrett denn.

00:13:19: Den Unternehmern fällt dann naturgemäß ist häufig schwer.

00:13:22: Sich von von liebgewonnenen Themen oder von T-Mobil hat busanhaeng zu verschieben und das ist im Endeffekt II was wichtig ist man muss irgendwo den Punkt hinkriegen dass die Einsicht,

00:13:33: entsteht das man sich von gewissen Dingen verabschieden muss um das große Ganze zu erhalten und zu schützen das war hier auch der Fall

00:13:39: Ja ich will ja gar nicht zu sehr in die Details gehen aber auch in einer sehr sehr großen Hotelketten mit einer Vielzahl von Hotels gibt's natürlich das ein oder andere Lieblingshotel.

00:13:47: War gar keine Frage und das sind dann häufig die wo viele emotionale Bindungen auch dran bestehen aber genau das sind dann manchmal auch die Objekte.

00:13:54: Mit denen man sich ganz besonders beschäftigen muss das ist der zweite Punkt ist heute keine heiligen Kühe geben und man muss über gewisse emotionale Bindung einfach hinwegkommen wenn man Dinge verändern will und das dritte ist wenn man den dann soweit ist.

00:14:06: Dass man bereit ist Sachen zu verändern da muss man das auch schnell klar und transparent machen.

00:14:11: Wenn einmal die allgemeine Erkenntnis besteht das dass der Weg nach vorne ist dann sollte man auch nicht zögern sondern das einfach umsetzen und das war hier auch einer der Erfolgskriterien

00:14:20: das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen die Restrukturierungsmaßnahmen haben den gewünschten Erfolg erzielt wie geht's denn dem Unternehmen heute.

00:14:29: Das erfreuliche ist dem Unternehmen geht's sehr gut

00:14:32: die restrukturierung die eine gemeinsame Arbeit war zwischen dem Unternehmen den Geschäftsführern im Eigentümer noch und Beratern die restrukturierung hat dazu geführt dass der Handlungsspielraum für den Eigentümer wiederhergestellt werden konnte,

00:14:43: das Wasser vorher nicht mehr machen konnte investieren neue Geschäftsfelder eröffnen oder soll die finanziellen Mittel dafür nicht da waren,

00:14:49: das hat sich verändert durch die restrukturierung die finanziellen Mittel wurden wieder geschaffen der Eigentümer hatte einen finanziellen Spielraum der ist ihm ermöglichte gewisse Ideen wieder umzusetzen eigentlich wieder als Unternehmer tätig zu sein,

00:15:00: und das hat er so erfolgreich wie das in der Vergangenheit gemacht hat auch nach der restrukturierung weitergemacht.

00:15:05: Erfolgreiche restrukturierung eines Hotel Unternehmens weil es im Leben eben Situationen gibt in denen man einen Spezialisten braucht.

00:15:13: Wie lang dr Axel Schulte von AlixPartners.

00:15:16: Danke schöne Baumgartner danke für das when it really matters Podcast vielen Dank fürs zuhören.

00:15:26: Wenn Sie noch mehr Part hat Folgen von uns hören möchten abonnieren Sie uns ganz einfach in ihrer Podcast App und erhalten so automatisch eine Nachricht wenn eine neue Folge verfügbar ist.

00:15:37: Mehr Informationen zu unserem Unternehmen und den direkten Kontakt zu uns finden Sie in unseren Shownotes wir freuen uns über Ihr Feedback an die E-Mail Podcast App erlitten as.com.

