C-suite Ready On The Job: Carina Nilles Als Interim Manager Bei Einem Internationalen Finanzinstitut

In unserer Interview-Reihe "C-suite ready on the job" berichten Kolleginnen und Kollegen von ihren Erfahrungen in verschiedenen Interim-Management-Teams bei AlixPartners. In diesem Beitrag haben wir Carina Nilles, Partner bei AlixPartners, befragt.

Welche Funktionen hast du auf dem Projekt eingenommen?

Ich war für mehrere Monate als Interim Manager zusammen mit einem erfahrenen AlixPartners-Team in der Anti-Financial-Crime-Organisation eines internationalen Finanzinstituts tätig. Meine Verantwortlichkeiten umfassten sowohl strategische als auch operative Themenstellungen, zudem war ich stark in das Reporting an die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat involviert.

Beispielsweise habe ich das Management dabei unterstützt, das Mandat und die Verantwortlichkeiten der Anti-Financial-Crime-Funktion als zweite Verteidigungslinie umzusetzen – dazu gehören Themen wie periodische KYC-Reviews, laufende Transaktionsüberwachung, sowie ad hoc Untersuchungen zu einzelnen Kunden und die allfällige Abgabe von Verdachtsmeldungen. Gleichzeitig galt es, Anfragen von lokalen und internationalen Regulatoren zu koordinieren und zu beantworten. Auf strategischer Ebene habe ich eng mit dem globalen Management-Team des Unternehmens gearbeitet, um die Effektivität der Anti-Financial-Crime-Organisation weiter zu steigern.

Welche persönlichen Eigenschaften braucht ein Interim-Management-Team?

Ein erfolgreiches Interim-Management-Team muss die Fähigkeit mitbringen, sich schnell in eine neue Umgebung einzuarbeiten, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu erkennen und die Dynamik und Kultur des Kunden zu verstehen. Auch gilt es, in kurzer Zeit ein Vertrauensverhältnis zum internen Team des Kunden aufzubauen und so die Grundlage für effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen. Tiefe fachliche Expertise, vorausschauendes Handeln sowie Führungsqualitäten sind zudem unabdingbar, um in einer dynamischen Phase Ruhe, Fokus und eine klare Vision ins Kundenteam zu bringen.

Welche Erfahrungen muss ein potentieller Interim Manager mitbringen?

Neben zwischenmenschlichen Fähigkeiten und emotionaler Intelligenz ist fachliche Expertise das wichtigste Fundament. Im Rahmen meiner Rolle bedeutete dies beispielsweise ein tiefes Verständnis relevanter regulatorischer Rahmenbedingungen und Anforderungen, sowie praktische Erfahrung in der Prävention, Untersuchung, und Remedierung von Finanzkriminalität.

Wie sieht Teamwork in einer Interim-Management-Rolle aus und warum ist es vorteilhaft?

Teamwork in einer Interim-Management-Rolle erfordert eine nahtlose Integration mit internen und externen Teams. Die Zusammenarbeit zwischen internen Teams sowie dem AlixPartners-Team war entscheidend für den gemeinsamen Erfolg. Ein offener Austausch von Ideen, eine klare Kommunikation und die Einbindung der unterschiedlichen Stärken der Teammitglieder sind essentiell und insbesondere die Kombination aus interner Erfahrung und externer Sicht haben vielmals dazu beigetragen, effektive Lösungen zu finden und umzusetzen. Dabei hat jedes unserer AlixPartners-Teammitglieder unabhängig von der formalen Rolle die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und C-Level-Fähigkeiten zu erwerben.

Was bedeutet die Verantwortung als Interim Manager für dich?

Die Verantwortung war für mich auf verschiedenen Ebenen eine tolle Chance: Zum einen konnte ich so mein Wissen und meine Erfahrung mit dem Team des Kunden teilen und dabei zur Stärkung der internen Expertise beitragen und zudem laufend eine positive Teamdynamik fördern. Zum anderen ermöglichte mir die Rolle, einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Funktion, ihrer Positionierung im Unternehmen und ihrer zukünftigen Ausrichtung, stets in enger Abstimmung mit der Führungsebene des Unternehmens, zu leisten.

Was würdest du anderen mitgeben, die sich für eine Interim-Rolle interessieren?

Meine Interim-Management-Rolle hat mir praktisch vor Augen geführt, wie anspruchsvoll der Spagat zwischen Tagesgeschäft und zeitkritischen Anfragen von Regulatoren sein kann – und was es sowohl dem Management als auch dem Team abverlangt, dies in Einklang zu bringen. Gleichzeitig galt es für mich, meine persönliche Balance zu finden zwischen einer Interim-Management-Rolle, in der ich voll aufgegangen bin, und dem Ziel, gleichzeitig auch für AlixPartners präsent zu sein.

Insgesamt war die Interim-Management-Erfahrung für mich beruflich wie persönlich äußerst bereichernd und ich würde eine solche Möglichkeit, sich im C-Suite-Bereich zu entwickeln, uneingeschränkt weiterempfehlen.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.