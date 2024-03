ARTICLE

Ziel des proaktiven Cash Managements ist, die Liquidität des Unternehmens zu sichern und mögliche negative Auswirkungen zu minimieren. Daher werden basierend auf den identifizierten Auswirkungen auf das eigene Unternehmen und den entsprechenden Wechselwirkungen proaktive Maßnahmen entwickelt. Drohszenarien wie ein Produktionsstillstand aufgrund temporärer Zahlungsunfähigkeit werden ohne unmittelbar umgesetzte Gegenmaßnahmen schnell geschäftsbedrohend. Daher erstellen wir bei unseren Projekten präventiv einen klar strukturierten Maßnahmenkatalog, der sowohl quantitative als auch zeitliche Auswirkungen auf die Liquiditätsentwicklung berücksichtigt. Kurz- und mittelfristige Maßnahmen beinhalten hierbei häufig ein gezieltes Management der Bestände, die Anpassung des Bestellverhaltens, Verhandlungen mit Lieferanten, Kurzarbeit, die Einführung eines Cash-Poolings sowie Factoring-Lösungen. Langfristige Maßnahmen schließen eine klare und zielgerichtete Investitionsplanung, Maßnahmen im Personalbereich sowie eine Recovery-Strategie für verlorene Umsätze ein. Eine proaktive Umsetzung einzelner Maßnahmen vor Eintritt des potenziellen Schocks ist im Age of Disruption" nicht mehr wegzudenken. Bei dem im vergangenen Jahr begleiteten Automobilzulieferer hatte ein bereits vor Eintreten des exogenen Schocks vorbereiteter, präventiver Maßnahmenkatalog zu einer erheblich schnelleren und effektiveren Mitigation der Cash-Probleme geführt. In der Konsequenz etablierten wir hier für zukünftige Disruptionen das proaktive Cash Management. Dies kann geschäftsmodelladäquat unterschiedlich aussehen; hierauf gehen wir in den folgenden industriespezifischen Blogposts separat ein.

Anschließend an die Analyse der unmittelbaren Krisenauswirkungen ist die Identifizierung von etwaigen Wechselwirkungen; häufig der herausforderndste, aber auch zugleich relevanteste Schritt eines proaktiven Cash Managements. Denn diese Wechselwirkungen machen jede Krise individuell und auf den ersten Blick unberechenbar. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat uns dies an zahlreichen Stellen gezeigt: Die OEMs drosselten die Produktionskapazität aufgrund limitierter Rohstoffe. Bei unserem Klienten, einem Automobilzulieferer, den wir in dieser Krisenphase unterstützten, führte dies zu einem starken Rückgang von Bestellungen. Hinzukommend war er, so wie alle Unternehmen und Branchen, mit stark steigenden Energiekosten konfrontiert. Zusätzliche Wechselwirkungen, wie beispielsweise der Wegfall des Russlandgeschäfts, hatten erhebliche Implikationen auf die Cash-Positionen unseres Mandanten. Das Unternehmen stand dadurch vor einer drohenden Zahlungsunfähigkeit. Diese konnte nur durch die Schaffung von Transparenz erwarteter Wechselwirkungen und hierdurch ermöglichtes schnelles Handeln abgewendet werden. Diese Verkettung der gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen hatte weitreichende Folgen für alle Unternehmen, die Wirtschaft sowie jede Privatperson. Die Identifikation etwaiger Wechselwirkungen ist die Voraussetzung zur Definition zielgerichteter Maßnahmen – dies setzen wir gemeinsam mit unseren Klienten um.

