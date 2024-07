ARTICLE Desksharing Im Öffentlichen Dienst – Flexibilisierungsmöglichkeiten Und Beteiligungsrechte Des Personalrats KA Küttner Attorneys at Law More Contributor Früher unvorstellbar, heute in nahezu allen größeren Konzernen auf dem Vormarsch: Das Desksharing. Während pandemiebedingt mobiles Arbeiten erstmals flächendeckend etabliert worden ist...

