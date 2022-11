ARTICLE

Die Entscheidung des BAG lässt Zeitarbeits- und Einsatzunternehmen gleichermaßen „aufatmen“. Seit Inkrafttreten des „neuen“ AÜG im April 2017 wurden in zahlreichen Branchen von der gesetzlichen Überlassungsdauer abweichende Tarifverträge geschlossen – die Metall- und Elektroindustrie war mit ihrem Tarifvertrag über Leih- und Zeitarbeit (TV LeiZ) bundesweit Vorreiter. Dieser und die vielen weiteren Flächen- und auch Haustarifverträge zur Leih- und Zeitarbeit liefen ins Leere, hätte das BAG am 14. September 2022 anders entschieden. Also verwundert es kaum, dass sich in der Zeitarbeitsbranche und bei Einsatzunternehmen nach dem Urteil gleichermaßen Erleichterung breit macht: die tarifliche Verlängerung der gesetzlichen Höchstdauer ist und bleibt zulässig, die gesetzliche Regelungsermächtigung ist sowohl verfassungs- als auch europarechtskonform. Zugleich gebilligt hat das BAG tarifliche Überlassungszeiten von 48 Monaten. Spannend bleibt für die Praxis, ob auch Zeiten von mehr als 48 Monaten noch zulässig sind. Denn noch immer ist offen, wie weit die Regelungsmacht der Tarifvertragsparteien reicht. Ein Blick in die Entscheidungsgründe nicht nur zu dieser Frage wird sich für die Praxis nach Veröffentlichung daher sicher lohnen.

