Insgesamt veranschaulicht die Entscheidung des Arbeitsgerichts Hamm, dass die Videoüberwachung am Arbeitsplatz eine der eingriffsintensivsten Formen der Mitarbeiterüberwachung darstellt. Aus diesen Gründen sind an die Zulässigkeit des Einsatzes von Videokameras am Arbeitsplatz regelmäßig sehr hohe Anforderungen zu stellen. Daher sollte vor Einführung der Videoüberwachung am Arbeitsplatz eine sorgfältige Prüfung der Rechtslage und – wie der vom Arbeitsgericht Hamm entschiedene Fall zeigt – vor allem eine Dokumentation erfolgen, die auch der Darlegungs- und Beweislast vor Gericht standhalten kann.

Die Arbeitgeberin argumentierte vor Gericht, dass diese soeben genannten „kritischen Warengruppen“ via Video beobachtet werden sollen, da diese unbemerkt in der Kleidung fortgetragen werden können. Diese Warenbereiche befänden sich in 17 von 46 Regalgängen des Trockensortiments. Vorgesehen seien in diesem Bereich 62 Kameras, die mit wechselseitigem Blick zueinander angebracht würden, um tote Winkel zu vermeiden.

