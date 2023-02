ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Der Urlaubsabgeltungsanspruch kann daher auch ohne ordnungsgemäße Unterrichtung der Arbeitnehmer:innen über den drohenden Urlaubsverfall nach Ende des Arbeitsverhältnisses verjähren. Die dreijährige Verjährungsfrist beginnt grundsätzlich am Ende des Jahres, in dem das Arbeitsverhältnis endet. Im entschiedenen Fall wären danach an sich sämtliche Urlaubsabgeltungsansprüche verjährt. Dieser Rechtsfolge begegnet das BAG indes durch eine verfassungs- und europarechtskonforme Auslegung der Verjährungsregeln bei der Urlaubsabgeltung. Die vorzitierte EuGH-Entscheidung bildet die entscheidende Zäsur: Erst nach der Entscheidung vom 6. November 2018 sind Arbeitnehmer:innen zur Klageerhebung verpflichtet, ansonsten droht Verjährung – für in oder vor 2018 ausgeschiedene Arbeitnehmer:innen mit Ablauf des Jahres 2022. Im entschiedenen Einzelfall obsiegte der Kläger dennoch nur mit seinen Abgeltungsansprüchen für 2010 bis 2014. Der Anspruch auf Abgeltung für 2015 war trotz der Vertrauensschutzrechtsprechung des Senats bereits verjährt, weil der Kläger ungeachtet der in 2018 geänderten Rechtsprechung einen Abgeltungsanspruch hatte und dies hätte erkennen müssen. Der Anspruch für 2015 war daher mit Ablauf des Jahres 2018 verjährt.

Das LAG Niedersachsen wies die Berufung des Klägers noch zurück. Das BAG hingegen gab der Klage teilweise statt, und zwar für die Jahre 2010 bis 2014; Urlaubsabgeltung für 2015 lehnte der Senat ab. Inhaltlich nahm das BAG zunächst Bezug auf seine Entscheidung vom 20. Dezember 2022, nach der Urlaubsansprüche zwar verjähren können, die dreijährige Verjährungsfrist jedoch erst am Ende des Kalenderjahres zu laufen beginne, in dem Arbeitgeber:innen ihre Arbeitnehmer:innen über ihren konkreten Urlaubsanspruch informieren und sie in Hinblick auf Verfallfristen auffordern, den Urlaub tatsächlich zu nehmen (sog. Mitwirkungsobliegenheit). Sofern Arbeitgeber:innen dieser Obliegenheit nicht entsprechen, komme weder ein Verfall noch eine Verjährung des Urlaubs in Betracht.

Gemäß § 7 Abs. 4 BUrlG ist Urlaub abzugelten, wenn er wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden kann. Nachdem das BAG am 20. Dezember 2022 (9 AZR 266/20) in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des EuGH entschieden hatte, dass die Verjährung von Urlaubansprüchen davon abhängt, dass Arbeitgeber:innen ihre Arbeitnehmer:innen zuvor in die Lage versetzt haben, diesen auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen, hatte das BAG nun darüber zu entscheiden ob und inwiefern entsprechende Grundsätze auf Urlaubsabgeltungsansprüche zu übertragen sind.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Germany

Transparent And Predictable Working Conditions Regulations 2022 – Key Changes To Probationary Periods RDJ LLP The Transparent and Predictable Working Conditions Regulations 2022 ("the Regulations") came into effect on 16 December 2022. The Regulations transpose the EU Directive 2019...

Changes In Labor Law In Poland In 2023, Incl. Remote Work Dudkowiak Kopec & Putyra The new year will bring a number of significant changes to the Labor Law in Poland. At the beginning of the year, in the Polish Labor Code new regulations will appear with regards to:

Key UK Employment Law Trends For 2023 Littler Mendelson After the past two years, following the impact of Covid-19 and the cost-of-living crisis, you would be forgiven for hoping, even if just for a moment, that 2023

Holiday Entitlement For Workers With Part-year Or Irregular Working Patterns: Government Consults On New Approach Lewis Silkin The government wants to legislate to make sure that holiday entitlement stays in proportion to time worked, correcting the problem identified in last year's landmark holiday ruling in Harpur v Brazel.

How Can Employers Make Their Workplaces Appeal To Older Workers? Lewis Silkin Increased life expectancy and declining fertility rates mean that the world's population is ageing. This demographic challenge looks set to continue and there are now more people aged 65 and older...