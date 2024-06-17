长久以来，德国的经济规模一直都位于欧洲首位、世界前列，尽管近几年经济增速有所放缓，但这一事实并未改变。

德国贸易环境稳定、出口势头旺盛，为投资者提供了巨大的潜在机遇。然而，其复杂的官僚要求常常成为新设企业路上的一大挑战。

关于德国

德国的全称是德意志民主共和国，不论是经济规模还是经济活力在欧洲大陆上都是当之无愧的首位。

德国包括16个联邦州（Bundesländer），其中柏林是州级市，也是德国的首都和联邦政府所在地。

尽管过去几年德国的经济增速有所放缓，按照名义GDP计算，它仍然是全球第四大经济体，并且是美国和中国之后的世界第三大出口国，优势产业包括汽车、机械、电子和制药等先进产品和技术。

此外，凭借欧盟第一人口大国的地位，它在房地产市场上也拥有非常强劲的实力。其人均GDP接近5万美元，位列全球前10%，其市场吸引力对于外国投资者而言毋庸多言。

德国是多个重量级国际政府组织的成员，包括欧盟（EU）、经合组织（OECD）和世界贸易组织（WTO）。

德国人民生活水平高，购买力强，并享有强大的福利制度，因此有意进军德国市场的外国投资者会发现大量商机。

实事快读：

德国2023年的GDP为44.3亿美元（来源：德国数据平台Statisita）。

货币——欧元（货币符号： €；缩写：EUR）。

语言——德语（官方语言），超过 95%的德国人以标准德语或德语方言为母语。

政府体制——议会共和制。总理是掌握实权的政府首脑，总统则主要履行象征性职能。

人口——8326万（来源：数据统计网站Worldometer，截至2024年1月）。

首都——柏林。

优势产业：汽车、能源、医疗、制造、化工、制药和医疗技术、消费者零售、电信媒体和科技（TMT）、交通和物流。

主要城市：柏林、法兰克福、慕尼黑、科隆、汉堡、斯图加特、杜塞尔多夫、多特蒙德、埃森、莱比锡

德国在TMF Group发布的《2023年全球商业复杂性指数》中位列第25位，较2022年的第20位有所上升。德国政府的内部架构非常复杂，且针对境内新设机构制定了繁冗的要求，导致其排名相对靠前。

因此，有意在德国营商的企业，必须充分了解联邦和州政府各自的制度规定。

在德国营商的优势

德国的营商环境非常稳定，经济和政治也发展得非常成熟。德国拥有强有力的司法系统，当地政府也为企业维护其工业和知识产权提供了很多保护举措。

根据OECD的分类，德国属于高收入市场，很多想要在欧洲市场消费端发力的企业都将这里视为必争之地。OECD的数据显示，德国在"工作机会和收入"（job availability and earnings）项目上的得分为8.9，在"工作—生活平衡"（work-life balance）项目上的得分为8，满分为10分。

有投资意向的企业不难发现，这里很多行业都以创新生产技术和领先科技应用而著称，处于投资黄金时期。从汽车制造、制药到食品和啤酒，德国的出口产品在质量和数量上在过去几十年间一直领跑欧盟各国，为想要进军欧洲市场的企业提供了有利商机。

德国基础设施完善，道路、电力、用水、通讯等公共服务非常便利，交通系统也很先进，这些都为在德经商提供了很大便利。新冠疫情极大提升了工作的数字化水平，员工在工作场所选择上也拥有了更多灵活性，进而促进了员工工作与生活的更好平衡。德国拥有广泛的高速宽带覆盖，使其成为希望通过国际远程办公进行扩张的企业的理想选择。

德国政府对外国投资持欢迎态度，通过各种激励计划和公共资助项目帮助企业降低在德经营成本。"共同任务（GRW）"现金补助是一种为企业提供现金补助的激励计划，最高可将新设机构成本降低40%。此外，特定研发领域还可以享受利息减免贷款等帮扶措施。德国联邦就业局（German Federal Employment Agency）也为有意在德国招聘员工的企业提供了一系列劳动力刺激计划。

德政府还通过了国家数据战略，意在推动可持续发展，促进经济和社会领域的创新。该战略涵盖所有主要经济板块和数据价值链的多个阶段，为实现欧盟的未来数据社会远大愿景做出了巨大贡献。

总的来说，尽管企业可能因为德国复杂的官僚体系而面临各种困难，但在德国经商可以享受到的诸多便利大可以抵消各种短板。

在德国营商：文化

德国的商业文化在过去50年间经历了快速的演变。过去，职场主要由德国男性构成。 而今，不同民族和文化背景的男性和女性共同组成德国劳动力队伍。这种巨大进步使得德国在"欧盟性别平等指数"（EU Gender Equality Index）的排名中上升至第11位（来源：德国数据平台Statisita，2022年数据），但是在德国100强企业中，仅有17.5%的企业高层为女性（来源：德国数据平台Statisita，2023年数据）目前，德国男性和女性的薪酬差距为18%，进一步凸显出其职场平等化仍需持续发展。

从1972年起至今，德国的死亡率一直高于出生率。尽管从20世纪60年代起不断有移民涌入，但过去50年里德国自然人口依然呈现出下降趋势，这导致今天的德国不得不面对人口老龄化、熟练劳动力短缺等问题。

德国商业文化非常重视规划性和组织性、具有较强的完美主义倾向，充分反映了德国人强调秩序感和专业性的民族特点。商业关系的正式程度较高，大部分企业都采取层级分明的管理制度。

在商务谈判中，外国投资者务必遵守当地的社交规范，比如准时和守信。德国非常重视企业的透明度，因此贪腐很少见，合同通常也比较公平，临时更改的情况几乎不会发生。

政府建立了强有力的员工支持体系，对德国商业文化产生积极影响。强制性的社会保障系统为员工提供退休、失业、长期看护和健康等保险服务。一般而言，企业和员工各缴纳50%的费用。与此同时，收入高于一定标准的员工可以选择用私人保险替代国家强制规定的健康险和长期看护险。

德国税务与法规

有意在德国开展业务的投资者可以享受多种激励计划的支持。作为欧盟成员国，德国为跨境经营提供了很多制度上的便利，比如免除其他欧盟国家货物在运输过程中经过德国时的进口税和关税。来自非欧盟国家且欧盟紧缺的货物将享受关税豁免的待遇。

尽管德国提供了很多税收便利，在德新设机构的企业需要应对纷繁复杂的税务系统和监管规定。公司必须缴纳14种不同的营业税，每年分9次进行支付，平均需要218小时的工作时间（来源：世界银行，2021年数据）。新注册公司以及申办相关许可也颇费周折、耗时良久。

在德经营的企业主要需要缴纳两类税：企业所得税（CIT）和贸易税。目前CIT的税率是15%，但是1991年德国在CIT的基础上又规定了5.5%的团结附加税（Solidaritätszuschlag），以覆盖德国统一的相关成本。德国的贸易税由各市收取，每个城市的税率都有所差别，主要城市一般在14%到17%之间。企业承担的综合税率一般在30%左右。

位于德国境内的小企业，若上一财年营业额低于2.2万欧元，且今年的营业额预计低于5万欧元，则免征VAT。

随着越来越多国家和地区同意采用国际商业相关规定和指令，德国本土的有关要求也在作出适应性调整，这让德国的营商环境变得更加复杂。

德国的人力资源与薪酬管理

德国的就业相关法律规定明晰、措施有力，为受聘人员提供了强有力的保护，有意在德国投资的企业对此无需质疑。但这也给企业做好薪酬工作制造了不小的麻烦。

就业涉及多部法律：《德国民法典》主要对劳动合同作出规定，《劳动基准法》为劳资委员会的权利义务提供了法律基础，《集体协议法》对集体谈判协议作出规定。

按照法律规定，公司必须把招聘合同的基本条款以书面形式固定下来，签署并将其中一份 提供给雇员。雇佣合同可以是无限期的，也可以是固定期限的。德国对固定期限合同作出了严格规定，在没有客观理由的情况下，最多可延长2年。

在德国就业方面的法律法规中，集体谈判协议至关重要，这意味着某个领域的员工可以就工资和工作条件与公司进行集体协商，而不是以个人基础进行协商。签订集体协议的双方分别是代表用人单位的企业和企业联合会，以及代表员工的工会。

此外，员工数量大于等于5人的公司必须允许员工成立工作委员会，其规模取决于该公司的员工总数。

2014年，德国首次就最低时薪作出规定，确保劳动所得能够满足维持生计的基本生活需求。该项规定不仅有助于预防老年贫困，也减少了对额外社会福利的需求负担。

从2024年1月1日至今，德国的最低时薪为12.41欧元（来源：Wage Indicator，2024年数据）

来自欧洲经济区（EEA）之外的外国人，如果想要在德国工作生活，必须取得居留许可和工作许可。欧盟蓝卡（EU Blue Card）工作许可的手续相对简便，要求申请人拥有被认可的大学学位和与当地公司签署的就业合同，其薪资水平也有明确规定。

在德国设立企业

德国的创业氛围非常浓厚，相关工作实力在202个国家中位列第7（来源：Start Up Blink，2023年数据）德国最适于创业的城市是柏林和慕尼黑，近年来，汉堡也紧随其后，位列第三。金融科技企业大多选择落户柏林，而B2B和硬件企业多聚集在慕尼黑。

尽管能够享受诸多便利，有意在德国创业的外国投资者有必要对相关程序进行全面了解。

由于德国政府机构在此方面做出了诸多冗繁规定，设立公司的过程可能需要克服重重障碍。世界银行的《2020年营商环境报告》（Doing Business Report 2020）对190个国家新设企业的难度进行了排名，德国位列第125；尽管其新设企业成本和效率得分很高，但是复杂的步骤使得其总体评分明显下降。

想要在德国新设企业的投资者需要履行一系列的要求。举例来说，新公司必须在当地税务、贸易、商会、商业注册、以及所有相关的行业或专业机构进行注册。

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常见问题

1. 在德国经商会面临哪些风险？

复杂的官方机构流程是在德国新设企业的一大挑战。公司必须花费大量时间处理相关手续；德国的税务系统也非常复杂，公司员工必须投入大量工作时间才能确保合法合规经营。

2. 德国的商业文化如何？

德国人非常重视秩序、规划和专业性。在德国经营的企业应当遵守当地的商业文化，比如准时和守信，这些都是他们非常看重的特质。商务会议——特别是初期的会议——通常会很正式，在称呼管理人员时必须称呼其职位。将要进行宣介的企业必须做足准备工作，确保各个环节都检查无误。

3. 在德国经商的成本具体包括哪些？

有限责任公司（GmbH）的新设成本约800欧元，最低股本为2.5万欧元。

4. 在德国经商有哪些好处？

德国的营商环境非常稳定，基础设施优良，政治也发展得非常成熟。德国拥有完善有力的法律系统，其公司相关的法律能够切实为企业保驾护航，帮助他们行使相关权利。德国也是全球第三大出口国，国民收入水平和生活质量都很高，为外国投资者开发德国乃至欧盟的消费潜力提供了巨大便利。

5. 在德国经商有哪些特点？

总的来说，在德国做生意很安全、也相对简单，前提是对德国相关的法律法规有充分了解。德国经济规模大且涉及很多领域，这离不开高素质的劳动力、稳定的社会环境和长久以来形成的浓厚创新氛围。

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