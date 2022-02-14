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《欧盟举报指令》（EU 2019/1937）的生效日期即将来临。该指令旨在为那些揭发违反欧盟法律事件的"吹哨人"（whistleblower）制定最低的保护标准，所有欧盟成员国都必须在2021年12月17日之前将此新指令纳入国家法律。

新的欧盟指令即将在一个月不到的时间内生效，欧盟的企业必须建立好内部举报流程，以满足新的指令要求。企业也可以选择向服务提供商寻求协助，以确保内部流程准备就绪。

在12月17日的截止日期之前，成员国必须：

规定拥有250名员工以上，或年收入达1000万欧元以上的企业实施举报制度（拥有50至249名员工的企业只有多24个月的时间去实施）。

规定公共机构、有关当局和拥有1万人口以上的市政府实施举报制度。

建立或委任一家主管当局作为上报途径，以应对机构未能处理好的举报投诉。

为揭弊者提供广泛的法律和财务保护。

撤销与举报案例相关的保密型合同。

举报报告的要点

权利

所有在组织工作的个人都有举报的权利，包括临时员工和正式员工、董事和股东。特定的第三方也有举报的权利，包括前员工、承包商和供应商。

保密性

设立一个机密的报告框架是必要的，并且应该让揭弊者知道他们正在向谁举报。企业必须建立一个"中立的个人或部门"，以负责跟进举报报告。该个人或部门收到报告后，应在七天内予以确认，并适当地"跟进"（在收到报告的三个月内进行跟进属于合理）。如果要将揭弊者的身份透露给最初收到报告之外的其他人知道，需要先获得揭弊者的批准。

管道

该指令需要一个符合国内生产总值增长和安全的制度。企业应该为员工提供易于理解且容易获得的信息，并说明向内部及外部的主管部门、机构、团体或其他实体进行举报的可能性。

选择

除了以往的做法，揭弊者在进行首次举报时也必须给予他们渠道的选择，以保障其匿名性。针对这一点，组织必须设立一个机制，让员工有信心进行内部举报，而不必担心遭到报复。我们建议组织允许个人通过服务平台进行匿名举报，以帮助建立这些信心。

文件

组织必须确保调查是一个健全、有文档记录的过程，并且是能够及时稽核和执行的。我们建议组织建立一个清晰、易遵守和直观的流程。

聚焦德国

与欧盟指令制定的标准相比，德国针对揭弊者的保护尚有不足。目前，该国只有与保护金融服务领域的揭弊者，以及保护商业机密相关的国家法规。

2020年12月11日，德国政府拟定了一份关于保护揭弊者的普通法草案，且范围超越了欧盟指令的要求。该国的目标是在欧盟指令的截止日期——12月17日达成协议。然而，在经历了9月份的大选和联合政府的不断地协商之后，该指令是否能在该截止日期前被纳入为德国法律仍是个未知数。

TMF德国业务发展总监Manuela Reintgen表示："新法规即将出台，但中小企业（SME）在实施符合标准的举报流程方面，仍处于非常初期的阶段。目前，在七个德国组织中，只有一个正在为此做准备。"

在等待联合政府发布更多关于普通法草案的信息之际，我们建议，所有雇主至少应该为符合欧盟指令的举报制度做好实施的准备。

TMF Group资本市场服务总监Marc Pruem表示："最新的《2021年举报报告：针对欧洲公司举报的综合研究》显示，去年，每三家组织就有一家因违法或不道德行为而被举报，包括违反自身的行为守则。因此，在未来，加强合规以及保护组织免受财务或法律报复将会是重中之重。"

他续称："TMF Group可以帮助减轻企业在实施精简化举报流程中的复杂性，同时，作为中立的揭弊负责人，TMF Group也可以建立起企业致力于妥善捍卫员工权利方面的信任。"

TMF德国：揭弊者服务

TMF德国成立了"揭弊者服务"（或称"吹哨人服务"，whistleblower services），为客户提供线上平台、举报政策和一名中立的揭弊负责人，以协助德国企业遵守欧盟指令的要求。这一服务组合确保员工可以进行匿名举报，并追踪相关流程，包括一开始提交到系统直到结束。

TMF德国办事处可以为客户提供以下服务：

作为外包提供商，为客户提供合规服务组合

作为揭弊者服务的单一联系人，协助处理不适用/不相关的指控，并与相关指控的利益相关者接触

在人手紧缺的情况下，预防任何额外的行政开支

作为在客户等级架构之外的中立第三方，我们确保揭弊者的利益得到法规的保护

与我们联系

TMF Group在德国和其他的欧盟成员国均有擅长揭弊服务的专家。

欲了解更多关于TMF Group的揭弊者服务，请 与我们联系。我们能够协助您进一步了解相关指令，以及该指令将会对您的企业造成什么影响。

Originally published 19 November 2021

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.