ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Dies bestätigt: ESG ist eines DER Mega-Themen der letzten und auch der kommenden Jahre: Und nachhaltige Transformation wird auf Jahre zu den Top drei der Arbeitsfeldern vorwärts denkender Aufsichtsräte zählen. Daher sollte diese Aufgabe nicht in Nachhaltigkeitskommissionen behandelt werden, sondern zu einer zentralen Aufgabe aller Aufsichtsräte gemacht werden. In den deutschen Unternehmen herrscht hier jedoch noch ein uneinheitliches Bild: In der einen Hälfte der DAX-Aufsichtsräte gibt es einen Nachhaltigkeitsausschuss, in der anderen Hälfte nicht.

Andererseits gibt es erhebliche Chancen durch ESG, insbesondere E", durch neue Produkte und Geschäftsfelder. Gerade europäische Unternehmen gelten hier oftmals als Vorreiter. So kann z.B. ein starkes Wachstum in neuen Technologien und Geschäftsfeldern wie Carbon Capture and Utilization, green steel, e-fuels, etc. beobachtet werden.

Einerseits berichten Aufsichtsräte besorgt über die bestehende Gefahr von Wettbewerbsnachteilen für den europäischen Wirtschaftsraum durch exzessive Regulierung. Denn es gibt eine unüberschaubare Zahl an Regulierungsmaßnahmen mit teilweise widersprüchlichen Inhalten. Die Zahl der Unternehmen in der EU, die verpflichtet sind, über Nachhaltigkeitsinformationen zu berichten, wird sich in den nächsten Jahren vervierfachen – auch immer mehr kleinere Unternehmen werden dann in die Pflicht genommen. Und auch die inhaltlichen Anforderungen werden steigen.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from Germany

'A Comparative Look At Pre-Packs In Selected Jurisdictions' - Guernsey Carey Olsen Guernsey stands out against many offshore jurisdictions because it has a dedicated administration regime designed to facilitate corporate rescue. The procedure is broadly similar to that in the United Kingdom...

Briefing: Switzerland Implements OECD Minimum Tax Of 15% For Multinational Enterprises Baer & Karrer Multinational enterprises that have subsidiaries or permanent establishments (constituent entities") in at least two different countries will fall within the scope of minimum tax...

GBCI 2023: Entity Management And Business Complexity TMF Group BV TMF Group's Global Business Complexity Index 2023 explores 292 different indicators relating to business complexity. Our analysis covers three core areas of business administration, and ultimately assigns...

Do Directors Have A Duty To Be "Green"? Wright Hassall The duties of company directors are set out in the Companies Act 2006 and include the duties to promote the company's success and to act with reasonable care...

UK Register Of Overseas Entities – Do You Still Need To Act? Dixcart Group Limited It is now May 2023 and the deadline of 31 January 2023, for the registration of overseas entities with property interests in the UK, with Companies House has passed, with no announcement of any further extension.