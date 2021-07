ARTICLE

In dem entschiedenen Fall ging es um die Veräußerung einer Gesellschaft, die unter ande-rem eine stets defizitäre Diskothek betrieb. Der Verkäufer hat dabei zunächst in der Ver-kaufsanzeige einen sehr schnellen return of invest" prognostiziert und auch in Gesprä-chen mit den späteren Erwerbern die aus aktuellen BWAs entstandenen Bedenken über die Wirtschaftlichkeit mit dem Hinweis ausgeräumt, dass das Ganze jetzt wieder erheb-lich ins Plus" gehe. Das Gericht sah hierin vor dem Hintergrund der tatsächlich bestehen-den Krise des Unternehmens und dem Umstand, dass dieses zuvor noch niemals ein posi-tives Ergebnis erzielt hatte – ungeachtet der Möglichkeit der Käufer sich konkreter mit dem Steuerberater des Verkäufers bzw. des zu veräußernden Unternehmens über die wirt-schaftliche Lage des Unternehmens auszutauschen – eine arglistige Täuschung der Erwer-ber durch den Verkäufer, die den Erwerber zu einer späteren Anfechtung des Vertrages berechtigte.

