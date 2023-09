ARTICLE

Überblick über wesentliche Entscheidungen 2022/2023

Im Jahr 2022 und im 1. Quartal 2023 gab es zahlreiche Entscheidungen zum EU Kartellrecht, die für Praxis und Wissenschaft von großer Bedeutung sind. Dazu gehören insbesondere neue Wege in der Kartellverfolgung, u.a. durch Verpflichtungszusagen und im Hinblick auf die besonderen wettbewerblichen Konstellationen in der Digitalwirtschaft und eine flexiblere Anwendung der Regeln im Bereich der Fusionskontrolle bei der Erfassung von geprüften Zusammenschlüssen, die von der bisherigen Anwendungspraxis abweichen. Der Beitrag beleuchtet – im Anschluss an Horstkotte/Wingerter/Gerhold IWRZ 2022, 3 – die wichtigsten Entscheidungen der Europäischen Kommission und der Europäischen Gerichte in den Kernbereichen des EU-Kartellrechts und gibt praktische Hinweise für den Umgang mit den daraus resultierenden kartellrechtlichen Compliance-Risiken.

