Co-Author: Lina Taltseva, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Mayer Brown Düsseldorf.

Aus der westeuropäischen und insbesondere deutschen Perspektive wird das Kartellrecht als politisch weitgehend neutrale Materie empfunden. Die politischen Exzesse" des deutschen Kartellrechts erschöpfen sich im Wesentlichen in den Sonderregeln für bestimme Wirtschaftsbereiche und der Ministererlaubnis. Die Beschlussabteilungen entscheiden weisungsunabhängig. Es ist kaum vorstellbar, dass eine Beschlussabteilung – wie in Russland – in einem laufenden Verfahren einen Termin ansetzen würde, bei dem neben der sachlichen Erörterung des Falls die Beschwerdeführerinnen (sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter) und das betroffene Unternehmen jeweils ihre politischen Fürsprecherinnen aus den Ministerien oder dem Parlament präsentieren.

