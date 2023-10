Short News October 19, 2023

Argentina: Changes regarding tax residence

With being viewed as a tax resident in Argentina, the tax liability will arise on the worldwide income. Based on either of the two following criteria, an individual will not be seen as a tax resident in Argentina any longer:

Being viewed as a permanent resident in another country (based on immigration law)

Residing for more than 12 months in another country and being less than 90 days in these 12 months in Argentina

Based on a recent tax court ruling, the new position will be that if someone is present for more than 90 days in Argentina, the individual might be viewed as a tax resident. Currently, an individual who was not viewed as a tax resident any longer in Argentina but wanted to regain tax resident status in Argentina had to show an intention or purpose of permanence in Argentina. A stay of 91 days in Argentina did not already trigger becoming a tax resident in Argentina. Therefore, proper planning is prudent for staying in Argentina in the future.

Sweden: Increase of Minimum salary

As of 1 November 2023, the required monthly minimum salary for getting a work permit in Sweden increases to SEK 27'360 (equivalent to CHF 2'255 or EUR 2'370 or USD 2'503). In case the application will be filed before 1 November 2023, but the decision from the authority is received after 1 November 2023, the new monthly minimum salary has to be considered.

Based on the information from the Swedish authority, the increase in the monthly salary has an impact on about 15% of the individuals' work permits filed for.

Thailand: Changes regarding Foreign-Sourced income taxation

Up to now a tax resident in Thailand had to report and pay personal income tax in Thailand on foreign-sourced income in case it was brought to Thailand in the same calendar year. As of 1 January 2024, a personal income tax arises on foreignsourced income in the calendar year in which the income was brought to Thailand. It does not necessarily need to be brought to Thailand in the same year in which it had been earned.

The following sample shall illustrate the change: If an expat is a tax resident in Thailand in the year 2024 while he earns foreign-sourced income and only brings it to Thailand in the year 2026. As the individual was a tax resident in Thailand in the year 2024, the foreign-sourced income will be subject to Thai taxation in 2026.

Kurznachrichten 19. Oktober 2023

Argentinien: Änderungen bei der steuerlichen Ansässigkeit

Wenn eine Person, als in Argentinien steuerlich ansässig betrachtet wird, entsteht hier die Steuerpflicht für das weltweite Einkommen. Wenn eine der beiden folgenden Kriterien zutrifft, gilt eine Person nicht mehr als in Argentinien steuerlich ansässig:

Ständiger Wohnsitz in einem anderen Land (basierend auf dem Einwanderungsgesetz)

Aufenthalt von mehr als 12 Monaten in einem anderen Land und weniger als 90 Tage in diesem 12-Monats-Zeitraum in Argentinien

Auf der Grundlage eines kürzlich ergangenen Urteils des Finanzgerichts wird die neue Situation so aussehen, dass eine Person, die sich mehr als 90 Tage in Argentinien aufhält, als steuerlich ansässig betrachtet werden kann. Bisher musste eine Person, die in Argentinien nicht mehr als steuerlich ansässig galt, aber den Status eines steuerlich Ansässigen in Argentinien wiedererlangen wollte, eine Absicht oder Absicht zum dauerhaften Aufenthalt in Argentinien nachweisen. Ein Aufenthalt von 91 Tagen in Argentinien reichte nicht aus, um in Argentinien steuerlich ansässig zu werden. Daher ist es ratsam, die Aufenthalte in Argentinien in Zukunft gut zu planen.

Schweden: Erhöhung des Mindestlohns

Ab dem 1. November 2023 steigt das erforderliche monatliche Mindestgehalt für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis in Schweden auf 27'360 SEK (entspricht 2'255 CHF oder 2'370 EUR oder 2'503 USD). Falls der Antrag vor dem 1. November 2023 gestellt wird, die Entscheidung der Behörde aber erst nach dem 1. November 2023 eintrifft, muss der neue monatliche Mindestlohn berücksichtigt werden. Nach Angaben der schwedischen Behörde wirkt sich die Erhöhung des Monatsgehalts auf etwa 15 % der beantragten Arbeitsgenehmigungen aus.

Thailand: Änderungen bei der Besteuerung von Einkünften aus dem Ausland

Bisher musste eine in Thailand steuerlich ansässige Person Einkommenssteuer auf im Ausland erzielte Einkünfte in Thailand melden und zahlen, wenn diese im gleichen Kalenderjahr in Thailand erbracht wurde.

Ab dem 1. Januar 2024 entsteht die Einkommensteuer auf Einkünfte aus dem Ausland in dem Kalenderjahr, in dem die Einkünfte nach Thailand gebracht wurden. Es muss nicht mehr unbedingt im gleichen Jahr nach Thailand gebracht werden, in dem es erwirtschaftet wurde. Das folgende Beispiel soll die Änderung veranschaulichen: Wenn ein Expat im Jahr 2024 in Thailand steuerlich ansässig ist, während er Einkünfte aus dem Ausland erzielt und diese erst im Jahr 2026 nach Thailand bringt. Da die Person im Jahr 2024 in Thailand steuerlich ansässig war, werden die Einkünfte aus dem Ausland im Jahr 2026 in Thailand besteuert.

Best Practice

Assignment from the UK to Switzerland

We have taken the entry into force of the new social security agreement between the United Kingdom and Switzerland as an opportunity to examine the deployment of employees from England from a Swiss perspective using the following example.

CASE STUDY

Consulting (UK) AG, based in London, has signed an order for consulting services for the implementation of new IT applications in Switzerland. The contract will last a total of 24 months and will start on November 1, 2023. Under this contract, some of the work will be done from the UK, but it will also require 2 employees to be on-site with the client in Switzerland. The client is Financial Services AG, which is based in Zurich.

Both employees live in England and are employed by Consulting (UK) AG in London. During the assignment, they will remain employed by Consulting (UK) AG and will continue to be paid by them.

The following assignments are planned:

- Selma Lindholm (Swedish) - Project Manager:

November 1 to December 31, 2023: Approx. 15 days

January 1 to December 31, 2024: Approx. 100 days spread over the year

January 1 to October 31, 2025: Approx. 80 days spread over the year

- Tim Miller (British) - Senior Consultant:

November 1 to December 31, 2023: Approx. 5 days

January 1 to December 31, 2024: From February 1 for 21 months

January 1 to October 31, 2025: Completely

Consulting (UK) AG has neither a company nor a branch or permanent establishment in Switzerland.

Question

What has to be considered for the assignments in Switzerland?

Solution

From a legal perspective, the following aspects in particular need to be examined:

Employment law

Immigration law

Tax law

Social security law

Employment law

For the period of the assignment in Switzerland, the mandatory legal provisions of Switzerland must be taken into account. This includes, among other things, compliance with working hours, holidays, and public holidays as well as the comparable Swiss salary.

Furthermore, the costs for accommodation, meals, and travel must be borne by Consulting (UK) AG

There are various tools available in Switzerland for calculating the corresponding comparable Swiss salary. In the canton of Zurich, the Salarium can be used for this purpose. The following is the link: https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/start

Immigration law

The planned assignments for the two persons are subject to authorization. Our recommendation would be:

Selma Lindholm: Obtain a 120-day permit with a start date of 1 November. The first 120-day permit would then expire on 31 October 2024. Directly afterward, another 120-day permit could be obtained for the period from 1 November 2024 to 31 October 2025. If she plans her planned days of work in Switzerland according to the permits, these permits should be sufficient for her. After all, a total of 195 assignment days are planned for her and, based on the permits, she would have the opportunity to work in Switzerland for up to 240 days.

Obtain a 120-day permit with a start date of 1 November. The first 120-day permit would then expire on 31 October 2024. Directly afterward, another 120-day permit could be obtained for the period from 1 November 2024 to 31 October 2025. If she plans her planned days of work in Switzerland according to the permits, these permits should be sufficient for her. After all, a total of 195 assignment days are planned for her and, based on the permits, she would have the opportunity to work in Switzerland for up to 240 days. Tim Miller: A short-term residence permit would be obtained for him with a start date of 1 February 2023, as he is to be constantly on-site in Switzerland from this date. A short-term residence permit can be obtained for a period of up to 24 months. The planned assignment of 21 months is therefore within this period. Unlike Ms Lindholm, however, Mr Miller must take up residence in Switzerland and register in Switzerland.

For the deployment days in the period November to December, the deployment days would be reported via the reporting procedure, provided Consulting (UK) AG still has reporting days left.

For the calculation of the relevant comparable salary for both employees, the median salarium of the salary applies. In addition, the costs for meals, accommodation (hotel) and travel must be covered for Ms Lindholm for the entire period. For Mr Miller, these costs must also be covered in full for the isolated days in 2023. For the 21-month assignment thereafter, these costs only have to be covered for the first 12 months, after which they could be waived. We would certainly still recommend Consulting (UK) AG to pay these costs for Mr Miller for the entire period.

Tax law

There is a double taxation agreement between Switzerland and the United Kingdom, which can be applied in both cases.

Selma Lindholm: Due to the fact that she will probably be in Switzerland for less than 183 days in 2023, 2024, and 2025, she will not receive a salary from Switzerland and that she will not be charged to a permanent establishment/branch or related company of Consulting (UK) AG, she can be exempted from tax liability in Switzerland. This means that she remains liable to pay tax in England and must also pay tax on the earned income received on the Swiss working days in England.

For the calculation of the 183 days, however, not only the working days are taken into account, but all days of stay in Switzerland. It is therefore advisable to keep a calendar for the years concerned.

Tim Miller: For the year 2023, he can be exempted from taxation in Switzerland and must pay tax in England on the earned income attributable to these days. As of the start date of his short-term assignment in Switzerland, he must register in Switzerland. If he registers on 1 February 2024, he will be liable to pay tax in Switzerland from that date. He must pay tax on his earned income in Switzerland. Because his employer is in England, the taxation takes place within the framework of the submission of a tax return.

Social security law

The new social security agreement applies to British, Swiss, and EU nationals. The social security agreement covers the following social security branches: AHV/IV/EO, unemployment insurance, accident insurance, and health insurance. Occupational pension insurance is missing.

Therefore, it applies to both Ms Lindholm and Mr Miller.

Selma Lindholm: She can continue to be insured under the British social security system during the entire period in Switzerland and be exempted from compulsory insurance in Switzerland. All that is required is to apply for an A1 for the assignment(s).

Tim Miller: He too can remain insured under the British social security system for the entire period in Switzerland and be exempted from compulsory insurance in Switzerland. In addition to the fact that an A1 must also be obtained for him, he must submit a separate application for exemption from compulsory health insurance.

Because occupational pension provision is missing from the social security agreement, a pension fund must be found in Switzerland with which Mr Miller can be insured.

CONCLUSION

With careful planning, the operations can take place smoothly and the job can be done successfully.

Entsendung von England in die Schweiz

Wir haben das Inkrafttreten des neuen Sozialversicherungsabkommen zwischen der Grossbritannien und der Schweiz zum Anlass genommen, den Einsatz von Mitarbeitern aus England aus Schweizer Sicht am nachfolgenden Beispiel zu beleuchten.

FALLBEISPIEL:

Die Consulting (UK) AG mit Sitz in London hat einen Auftrag über Beratungsdienstleistungen für die Einführung von neuen ITApplikationen in der Schweiz abgeschlossen. Der Auftrag wird insgesamt 24 Monate dauern und beginnt am 1. November 2023. Im Rahmen dieses Auftrages wird ein Teil der Tätigkeit aus England vorgenommen werden, aber es werden auch 2 Mitarbeiter vor Ort bei dem Kunden in der Schweiz sein müssen. Der Kunde ist die Financial Services AG mit Sitz in Zürich.

Beide Mitarbeiter wohnen in England und sind bei der Consulting (UK) AG in London angestellt. Während des Einsatzes bleiben sie auch bei der Consulting (UK) AG weiterhin angestellt und werden durch diese auch weiterhin entlohnt.

Die folgenden Einsätze sind geplant:

-Selma Lindholm (Schwedin) – Projekt-Managerin:

1. November bis 31. Dezember 2023: Ca. 15 Tage

1. Januar bis 31. Dezember 2024: Ca. 100 Tage verteilt über das Jahr

1. Januar bis 31. Oktober 2025: Ca. 80 Tage verteilt über das Jahr

-Tim Miller (Brite) – Senior Consultant:

1. November bis 31. Dezember 2023: Ca. 5 Tage

1. Januar bis 31. Dezember 2024: Ab dem 1. Februar für 21 Monate

1. Januar bis 31. Oktober 2025: Komplett

Die Consulting (UK) AG hat weder eine Gesellschaft noch eine Zweigniederlassung oder Betriebsstätte in der Schweiz.

Frage

Was muss für die Einsätze in der Schweiz beachtet werden?

Lösungsmöglichkeit

Aus rechtlicher Sicht müssen vor allem die folgenden Aspekte hin geprüft werden:

Arbeitsrecht

Bewilligungsrecht

Steuerrecht

Sozialversicherungsrecht

Arbeitsrecht

Für den Zeitraum des Einsatzes in der Schweiz sind die zwingenden rechtlichen Bestimmungen von der Schweiz zu berücksichtigen. Hierzu zählt unter anderem die Einhaltung von Arbeitszeiten, Ferien- und Feiertagen sowie den vergleichbaren Schweizer Lohn.

Des Weiteren müssen die Kosten für die Unterkunft, Verpflegung sowie die Reise von der Consulting (UK) AG übernommen werden.

Für die Berechnung des entsprechenden vergleichbaren Schweizer Lohnes gibt es in der Schweiz verschiedene Tools. Im Kanton Zürich kann das Salarium hierfür verwendet werden. Nachfolgend der Link: https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/ public/index.html#/start

Bewilligungsrecht

Die geplanten Einsätze für die beiden Personen sind bewilligungspflichtig. Unsere Empfehlung wäre:

Selma Lindholm : Einholung einer 120 Tages-Bewilligung mit dem Startzeitpunkt 1. November. Die erste 120-TagesBewilligung würde dann per 31. Oktober 2024 ablaufen. Direkt anschliessend könnte dann eine weitere 120 TagesBewilligung für den Zeitraum 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025 eingeholt werden. Wenn sie ihre geplanten Einsatztage in der Schweiz entsprechend den Bewilligungen plant, sollten diese Bewilligungen für sie ausreichend sein. Denn insgesamt sind für sie 195 Einsatztage geplant und aufgrund der Bewilligungen hätte sie die Möglichkeit, bis zu 240 Tage in der Schweiz zu arbeiten.

: Einholung einer 120 Tages-Bewilligung mit dem Startzeitpunkt 1. November. Die erste 120-TagesBewilligung würde dann per 31. Oktober 2024 ablaufen. Direkt anschliessend könnte dann eine weitere 120 TagesBewilligung für den Zeitraum 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025 eingeholt werden. Wenn sie ihre geplanten Einsatztage in der Schweiz entsprechend den Bewilligungen plant, sollten diese Bewilligungen für sie ausreichend sein. Denn insgesamt sind für sie 195 Einsatztage geplant und aufgrund der Bewilligungen hätte sie die Möglichkeit, bis zu 240 Tage in der Schweiz zu arbeiten. Tim Miller: Für ihn würde man eine Kurzaufenthaltsbewilligung einholen mit dem Start-Datum 1. Februar 2023, da er ab diesem Zeitpunkt konstant in der Schweiz vor Ort sein soll. Eine Kurzaufenthaltsbewilligung kann für einen Zeitraum von bis zu 24 Monate eingeholt werden. Der geplante Einsatz von 21 Monate liegt somit in diesem Zeitraum. Im Gegensatz zu Frau Lindholm muss Herr Miller allerdings in der Schweiz Wohnsitz nehmen und sich in der Schweiz anmelden.

Für die Einsatztage im Zeitraum November bis Dezember würde man die Einsatztage über das Meldeverfahren melden, sofern die Consulting (UK) AG noch Meldetage übrig hat.

Für die Berechnung des massgebenden vergleichbaren Lohnes für beide Mitarbeiter gilt der Median-Lohn des Salariums. Daneben muss für Frau Lindholm über den gesamten Zeitraum die Kosten für Verpflegung, Unterkunft (Hotel) und Reisen übernommen werden. Für Herrn Miller müssen diese Kosten für die vereinzelten Tage in 2023 ebenfalls komplett übernommen werden. Für den danach 21-monatigen Einsatz müssen nur für die ersten 12 Monate diese Kosten übernommen werden, danach könnte man darauf verzichten. Wir würden sicherlich trotzdem der Consulting (UK) AG empfehlen, Herrn Miller für den gesamten Zeitraum diese Kosten zu übernehmen.

Steuerrecht

Zwischen der Schweiz und Grossbritannien besteht ein Doppelbesteuerungsabkommen, welches in beiden Fällen angewandt werden kann.

Selma Lindholm: Aufgrund dessen, dass sie sich in der Schweiz in 2023, in 2024 sowie in 2025 voraussichtlich jeweils weniger als 183 Tage aufhält, kein Salär aus der Schweiz ausbezahlt erhält sowie auch keine Weiterbelastung an eine Betriebsstätte / Zweigniederlassung oder verwandte Gesellschaft der Consulting (UK) AG stattfindet, kann sie von der Steuerpflicht in der Schweiz befreit werden. Dies bedeutet, dass sie weiterhin in England steuerpflichtig bleibt und das erhaltene Erwerbseinkommen auch auf die Schweizer Arbeitstage in England versteuern muss.

Für die Berechnung der 183 Tage werden allerdings nicht nur die Arbeitstage berücksichtigt, sondern sämtliche Aufenthaltstage in der Schweiz. Es ist daher ratsam einen Kalender für die betroffenen Jahre zu führen.

Tim Miller: Für das Jahr 2023 kann er für die Besteuerung in der Schweiz befreit werden und muss das auf diese Tage entfallene Erwerbseinkommen in England versteuern. Per Startzeitpunkt seines Kurzzeiteinsatzes in der Schweiz muss er sich in der Schweiz anmelden. Erfolgt die Anmeldung per 1. Februar 2024, ist er ab diesem Zeitpunkt in der Schweiz steuerpflichtig. Das Erwerbseinkommen muss er in der Schweiz versteuern. Aufgrund dessen, dass sein Arbeitgeber in England ist, erfolgt die Besteuerung im Rahmen der Einreichung einer Steuererklärung.

Sozialversicherungsrecht

Das abgeschlossene neue Sozialversicherungsabkommen gilt für Briten, Schweizer und EU-Staatsangehörige. Im Sozialversicherungsabkommen sind die folgenden Sozialversicherungszweige mit abgedeckt: AHV/IV/EO, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung und Krankenversicherung. Die berufliche Vorsorge fehlt.

Daher ist es sowohl auf Frau Lindholm als auch auf Herrn Miller anwendbar.

Selma Lindholm : Sie kann während des gesamten Zeitraums in der Schweiz weiterhin im britischen Sozialversicherungssystem versichert bleiben und in der Schweiz von der Versicherungspflicht befreit werden. Es muss lediglich für den Einsatz bzw. die Einsätze ein A1 beantragt werden.

: Sie kann während des gesamten Zeitraums in der Schweiz weiterhin im britischen Sozialversicherungssystem versichert bleiben und in der Schweiz von der Versicherungspflicht befreit werden. Es muss lediglich für den Einsatz bzw. die Einsätze ein A1 beantragt werden. Tim Miller: Auch er kann während des gesamten Zeitraums in der Schweiz weiterhin im britischen Sozialversicherungssystem versichert bleiben und in der Schweiz von der Versicherungspflicht befreit werden. Neben dem, dass auch für ihn ein A1 eingeholt werden muss, muss er einen separaten Antrag für die Befreiung von der Krankenversicherungspflicht stellen.

Aufgrund dessen, dass die berufliche Vorsorge im Sozialversicherungsabkommen fehlt, muss in der Schweiz eine Pensionskasse gefunden werden, bei der Herr Miller versichert werden kann.

FAZIT

Mit einer sorgfältigen Planung können die Einsätze reibungslos stattfinden und der Auftrag erfolgreich erledigt werden.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.