Short News August 31, 2023

Switzerland: Easier family reunification for Swiss nationals

Thanks to a parliamentary initiative, the Swiss parliament is now seeking to put EU/EFTA nationals on an equal footing with Swiss nationals. Third-country family members of Swiss nationals are entitled to a residence permit for family reunification only if they are in possession of an EU residence permit (in contrast to the FMPA rights of EU/EFTA nationals).

The Federal Council agrees with this bill in its statement. Further clarifications are now underway.

Australia: Announcement of immigration policy for 2024

The government of Australia has already set the immigration targets for 2024. According to the policy, 72% of the available cap will be allocated to skilled workers, and 28% will be reserved for family matters. A budget of AUD 27.8 million is also set to improve technical challenges in the various visa allocation processes.

Singapore: Changes regarding the employment permit ("Employment Pass") as of September 1, 2023

The Ministry of Manpower (MOM) in Singapore has announced further changes to the procedure for the issuance of employment permits as of September 1, 2023.

The review of permit applications will now be based on a new point system, which is divided into 6 different criteria (COMPASS). A minimum of 40 points must be achieved for a permit to be issued. The criteria are salary, qualification, diversity in the company, proportion of local employees, shortage of skilled workers, as well as strategic and economic aspects.

Kurznachrichten 31, August 2023

Schweiz: Familiennachzug für Schweizer und Schweizerinnen wird erleichtert

Dank einer parlamentarischen Initiative wird nun im Parlament der schweizerischen Eidgenossenschaft die Gleichstellung von EU/EFTA Staatsbürgern mit Schweizer Staatsbürgern angestrebt. Familienangehörige Drittstaaten von Schweizern haben nur Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Familiennachzug, wenn sie im Besitz einer EU- Aufenthaltsbewilligung sind (im Gegensatz zu den FZA-Rechten der EU/EFTA Staatsbürgern).

Der Bundesrat stimmt dieser Gesetzesvorlage in seiner Stellungnahme zu. Weitere Abklärungen sind im Gange.

Australien: Verkündung der Einwanderungspolitik für 2024

Die Regierung Australiens hat bereits die Einwanderungsziele für 2024 festgelegt. Demnach werden 72% der verfügbaren Höchstzahlen qualifizierten Arbeitnehmern zugewiesen und 28% für Familienangelegenheiten reserviert. Es wird auch ein Budget von 27.8 Millionen AUD festgelegt, um die technischen Herausforderungen bei den verschiedenen Visumsvergabe-verfahren zu verbessern.

Singapur: Neuerungen in Bezug auf die Arbeitsbewilligung («Employment Pass») per 1. September 2023

Die Arbeitsmarktbehörde in Singapur («Ministry of Manpower (MOM)») hat weitere Neuerungen bezüglich des Verfahrens für die Erteilung von Arbeitsbewilligungen ab dem 1. September 2023 bekannt gegeben. Die Überprüfung der Bewilligungsgesuche wird zukünftig auf einem neuen Punktesystem basieren, das in 6 unterschiedliche Kriterien (COMPASS) eingeteilt ist. Für die Erteilung einer Bewilligung müssen mindestens 40 Punkte erreicht werden.

Die Kriterien sind: Salär, Qualifikation, Diversität im Unternehmen, Anteil von lokalen Arbeitnehmern, Mangel an Fachkräften sowie strategische und wirtschaftliche Aspekte.

Best Practice

Family reunification of third country nationals by EU/EFTA citizens, third country nationals and Swiss nationals - comparison of legal and practical basis

Our core business is obtaining work permits for management transfers as well as for other foreign expatriates and other employees who want to work in Switzerland. However, a good majority of this population comes accompanied by the family to Switzerland. For all 3 main groups (EU/EFTA, third country nationals, and Swiss), in principle, the reunification of spouses is not a challenge, even if the reunification periods are sometimes very short. When it comes to relatives in the ascending line, i.e. parents, grandparents, parents-in-law, the legal basis is different for all 3 main groups

Due to upcoming changes in the context of the new parliamentary initiative in Switzerland concerning the equality of Swiss citizens with EU/EFTA citizens when it comes to relatives in the ascending line, the compilation of these 3 case studies from our practice is a necessity for the understanding of the current situation in Switzerland.

Case Study No. 1: Applicant is EU/EFTA citizen, father is Indian.

Mr. Singh has Italian citizenship and has been living in Switzerland for several years. He is in possession of a C permanent permit. After the death of his mother in India, Mr. Singh wishes his father, about 73 years old, to move indefinitely to Switzerland to join his eldest son Mr. Singh. Mr. Singh works for a well-known company and earns over 120'000 CHF per year. He lives with his wife and 2 children in a 4.5 room condo. Mr. Singh Senior suffers from health problems and is unable to perform the normal tasks of daily living.

Legal basis and procedure:

Art 3, Annex I, Agreement on the Free Movement of Persons between Switzerland and the EU grants Mr. Singh the right to family reunification with his Indian father, even if he is a third country national living in India. Mr. Singh must simply have an apartment that meets his needs.

Application with usual documents must be submitted to the relevant Office for Migration. In particular, the certificate of the home country regarding kinship and the neediness of relatives who are granted maintenance must be proven. The neediness must have existed before the application. The financial means of the applicant must also be presented.

In most cases, after the documents have been checked, the person to be immigrated is asked to register with the resident's registration office and a residence permit is issued after the biometric data has been submitted. There is no decision in paper form.

Excursus:

If Mr. Singh were a third-country national, the father would have to provide proof of language proficiency at level A1 of the official cantonal language of the relevant canton or provide confirmation of a language course. At the next renewal, Mr. Singh Senior would have to present a recognized language diploma.

Best Practice

Case Study No. 2: Applicant is a third-country national, mother lives in Pakistan

Ms. Iman, a Pakistani citizen, has been living in Switzerland with a Settlement Permit C for over 20 years. Her mother, about 80 years old, lives alone in Pakistan. She has no income of her own but is supported by her daughter from Switzerland. Her assets consist only of her apartment. Ms. Iman works in a leading position and earns 140'000 CHF annually. For the support of her mother in Switzerland, she has a special fund with a starting amount of 30'000 CHF as a guarantee for the first issuance of her mother's residence permit.

Legal basis and procedure:

Ms. Iman, as a third-country national, cannot derive a legal claim to the granting of the requested entry permit, neither on the basis of an international treaty nor from other legal provisions. From a legal point of view, this application is treated in the context of an unemployed residence with the daughter. The necessary financial means, the minimum age of 55 years as well as special personal relations to Switzerland would have to be given.

The list of documents is very long and mainly refers to the proof of the degree of relationship, the neediness including asset situation, various documents concerning health insurance offer, declaration of commitment, employer's confirmation of the daughter, wage statements, etc.

These cases are generally rejected due to the lack of a relationship with Switzerland. Even if all other aspects are fulfilled, vacation visits which are proven by means of photos since the daughter's stay in Switzerland do not fulfill the close relationship to Switzerland. Independent relationships of a socio-cultural or personal nature, independent of the relatives, are required, such as connections to the local community, participation in cultural events or direct contacts with the local population. During the visits to reunite with her daughter, even though she attended various cultural events during this time, the mother (does /) did not establish any in-depth relationships with the local community according to continuous practice.

Case Study No. 3: Applicant is Swiss, Father is from the U.S.

Mr. Snowhite was born in Switzerland and acquired Swiss citizenship through his mother. His father, Mr. Forster has been living in the USA since the separation, but contact has always continued. Now Mr. Snowhite wants his father to be with him in Switzerland during the last years of his father's life.

Legal basis and procedure:

The reunification of family members by Swiss citizens is only possible if they reside in an EU or EFTA country. Exceptions are only permitted in cases of hardship. Under these circumstances, Mr. Forster does not qualify as a case of hardship, which is the case when there are humanitarian reasons for the stay of labor immigrants who have become ill or disabled in Switzerland.

This discrimination against nationals should be abolished with the new parliamentary initiative. While the Federal Council has agreed to this initiative, there are surprisingly some cantons (Glarus, Lucerne, Nidwalden, Solothurn, and Zug) as well as the political party SVP, which reject this initiative. Until the text of the final bill stands, it will take some considerable time.

More information about the parliamentary initiative can be found at: More information about the parliamentary initiative can be found at: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-97418.html

Best Practice

Familiennachzug von Drittstaatsangehörigen durch EU/EFTA Staatsbürger, Drittstaatsangehörige und Schweizer – Vergleich der gesetzlichen und praktischen Grundlagen

Unser Kerngeschäft ist die Einholung von Arbeitsbewilligungen für den Kadertransfer sowie für weitere ausländische Entsandte und sonst Arbeitnehmer, die in der Schweiz arbeiten wollen. Allerdings kommt eine gute Mehrheit dieser Population begleitet von der Familie in die Schweiz.

Für alle 3 Hauptgruppen (EU/EFTA, Drittstaatsangehörige und Schweizer) ist grundsätzlich der Nachzug von Ehegatten keine Herausforderung, auch wenn die Nachzugsfristen zum Teil sehr kurz sind. Wenn es um die Verwandten in aufsteigender Linie geht, sprich Eltern, Grosseltern, Schwiegereltern ist die gesetzliche Grundlage für alle 3 Hauptgruppen unterschiedlich.

Aufgrund bevorstehender Änderungen im Rahmen der neuen parlamentarischen Initiative in der Schweiz betreffend Gleichstellung von Schweizern mit EU/EFTA Staatsbürgern, wenn es um Verwandte in aufsteigender Linie geht, ist die Aufstellung dieser 3 Fallstudien aus unserer Praxis eine Notwendigkeit für das Verständnis der aktuellen Situation in der Schweiz.

Fallstudie Nr. 1: Gesuchsteller ist EU/EFTA Staatsbürger, Vater ist Inder

Herr Singh besitzt die italienische Staatsbürgschaft und wohnt seit mehreren Jahren in der Schweiz. Er ist im Besitz einer Niederlassungsbewilligung C. Nach dem Tod von seiner Mutter in Indien, wünscht sich Herr Singh, dass sein Vater, ca. 73 Jahre, auf unbestimmte Zeit zu seinem ältesten Sohn Herrn, Herrn Singh, in die Schweiz zieht.

Herr Singh arbeitet bei einer bekannten Firma und verdient über 120'000 CHF pro Jahr. Er wohnt mit seiner Ehefrau und 2 Kindern in einer 4.5-Zimmer-Eigentumswohnung. Herr Singh Senior leidet unter gesundheitlichen Problemen und ist nicht in der Lage, die normalen Aufgaben des Alltags zu bewältigen.

Gesetzliche Grundlage und Verfahren:

Art 3, Anhang I, Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU räumt Herrn Singh den Anspruch auf den Familiennachzug seines indischen Vaters ein, auch wenn er als Drittstaatsangehörige in Indien lebt. Herr Singh muss einfach über eine bedarfsgerechte Wohnung verfügen

Das Gesuch mit den üblichen Unterlagen muss beim zuständigen Amt für Migration eingereicht werden. Insbesondere müssen die Bescheinigung des Heimatlandes betreffend Verwandtschaftsverhältnis sowie die Bedürftigkeit bei Verwandten, denen Unterhalt gewährt wird, nachgewiesen werden. Diese Bedürftigkeit muss vor dem Gesuch bestanden haben. Die finanziellen Mittel des Gesuchstellers sind ebenfalls vorzulegen.

Meistens wird nach Überprüfung der Unterlagen, die nachzuziehende Person aufgefordert sich anzumelden und die Aufenthaltsbewilligung wird nach Abgabe der biometrischen Daten ausgestellt. Es gibt keinen Entscheid in Papierform.

Exkurs:

Falls Herr Singh Drittstaatsangehörige wäre, müsste der Vater einen Sprachnachweis auf Niveau A1 in der jeweiligen, kantonalen Amtssprache vorweisen oder eine Bestätigung eines Sprachkurses vorbringen. Bei der nächsten Verlängerung müsste Herr Singh Senior ein anerkanntes Sprachdiplom vorweisen.

Best Practice

Fallstudie Nr. 2: Gesuchsteller ist Drittstaatsangehöriger, Mutter lebt in Pakistan

Frau Iman, pakistanische Staatsbürgerin wohnt in der Schweiz mit einer Niederlassungsbewilligung C (seit über 20 Jahren). Ihre Mutter, ca. 80-jährig lebt allein in Pakistan. Sie verfügt über kein eigenes Einkommen, sondern wird von ihrer Tochter aus der Schweiz unterstützt. Ihr Vermögen besteht einzig aus ihrer Wohnung. Frau Iman arbeitet in führender Position und verdient 140'000 CHF jährlich. Für die Unterstützung ihrer Mutter in der Schweiz hat sie einen Sonderfonds mit einem Startbetrag von 30'000 CHF als Garantie für die erstmalige Ausstellung der Aufenthaltsbewilligung ihrer Mutter vorgewiesen.

Gesetzliche Grundlage und Verfahren:

Frau Iman kann als Drittstaatsangehörige weder aufgrund eines Staatsvertrags noch aus anderen gesetzlichen Bestimmungen einen Rechtsanspruch auf die Erteilung der beantragten Einreisebewilligung ableiten. Rechtlich gesehen wird ihr Gesuch um Familiennachzug im Rahmen einer erwerbslosen Wohnsitznahme bei der Tochter behandelt. Die notwendigen finanziellen Mittel, das Mindestalter von 55 Jahren sowie besondere persönliche Beziehungen zur Schweiz müssten vorliegen.

Die Unterlagenliste ist sehr lang und bezieht sich mehrheitlich auf den Nachweis des Verwandtschaftsgrades, die Bedürftigkeit inklusive Vermögenssituation, diverse Unterlagen betreffend Krankenversicherungsofferte, Verpflicht-ungserklärung, Arbeitgeberbestätigung der Tochter, Lohnausweise, usw.

Diese Fälle werden grundsätzlich wegen fehlender Beziehung zur Schweiz abgelehnt. Auch wenn alle andere Aspekte gegeben sind, sind Ferienbesuche, die seit dem Aufenthalt der Tochter in der Schweiz mittels Fotos nachgewiesen werden, für die Bejahung einer engen Beziehung zur Schweiz nicht ausreichend.

Vorausgesetzt werden eigenständige, von den Angehörigen unabhängige Beziehungen soziokultureller oder persön-licher Art, wie beispielsweise Verbindungen zum örtlichen Gemeinwesen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder direkte Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung. Aus den Besuchsreisen zwecks Wiedersehen ihrer Tochter, auch wenn sie diverse kulturelle Veranstaltungen während dieser Zeit besucht hat, hat die Mutter gemäss ständiger Praxis keine vertieften Beziehungen zum hiesigen Gemeinwesen knüpfen können.

Fallstudie Nr. 3.: Gesuchsteller ist Schweizer, Vater kommt aus den USA

Herr Snowhite ist in der Schweiz geboren und hat die Schweizer Staatsbürgschaft durch seine Mutter erworben. Sein Vater, Herr Forster, lebt seit der Trennung in den USA; der Kontakt bestand aber immer fort. Nun will Herr Snowhite seinen Vater in den letzten Lebensjahren bei sich in der Schweiz haben.

Gesetzliche Grundlage und Verfahren:

Der Nachzug von Familienangehörigen durch Schweizer Staatsbürger ist nur möglich, wenn sie in einem EU- oder EFTA-Staat wohnhaft sind. Ausnahmen sind nur im Rahmen von Härtefällen zulässig. Unter diesen Umständen qualifiziert sich Herr Forster nicht als ein Härtefall. Das ist nämlich der Fall, wenn es sich um humanitär begründete Aufenthalte von Arbeitsimmigranten handelt, die in der Schweiz krank oder invalid geworden sind.

Diese Inländerdiskriminierung sollte mit der neuen parlamentarischen Initiative abgeschafft werden. Während der Bundesrat dieser Initiative zugestimmt hat, gibt es erstaunlicherweise einige Kantone (Glarus, Luzern, Nidwalden, Solothurn und Zug) sowie die politische Partei SVP, die diese Initiative ablehnen. Bis ein Gesetzesvorwurf steht, wird das einige Zeit in Anspruch nehmen. Mehr Infos zu der parlamentarischen Initiative finden Sie unter: https://www.sem.admin.ch/sem/de/ home/sem/medien/mm.msg-id-97418.html

