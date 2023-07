Short News July 13, 2023

Germany

Introduction of new skilled labor immigration law

Due to the ongoing labor shortage, the government of Germany has introduced several measures or regulations in the area of work permits. In the future, it will be possible to immigrate professionally to Germany via 3 routes:

Blue EU card with a lower salary threshold than before. Professional experience and language skills are no longer required; Local employment already with 2 years of professional experience and recognized professional qualification; Opportunity card with a point system based on various criteria such as qualification, language skills, professional experience, age, etc.

Italy

Facilitating the start of work

The Italian government has made it easier for third-country nationals with the blue EU card, posted workers and seasonal workers to start working. They are now allowed to start working even if they have not yet signed a residence contract (contratto di soggiorno) with the competent immigration authority. This regulation also applies to workers who do not have a work permit (nulla osta), but only have the employer's notification that replaces this residence contract.

Canada

Admission to study for foreign workers with valid work permit

Immigration Refugee and Citizenship Canada now allows foreign workers to study, i.e. to study without a student permit and without restriction on the duration of study (full / part time), as long as the work permit is valid. Previously, foreign employees could study only for up to 6 months. Those who want to study longer than the validity of the work permit must apply for a student permit.

Kurznachrichten1 3. Juli 2023

Deutschland

Einführung des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes

Aufgrund des andauernden Arbeitskräftemangels hat die Regierung Deutschlands eine Reihe von Massnahmen bzw. Vorschriften im Bewilligungsbereich eingeführt. In Zukunft kann man beruflich nach Deutschland über 3 Wege einwandern:

Blaue EU-Karte mit niedrigerer Gehaltsschwelle als bisher. Berufserfahrung und Sprachkenntnisse werden nicht mehr vorausgesetzt; Lokale Anstellung bereits bei 2 Jahren Berufserfahrung und anerkannten Berufsabschluss; Chancenkarte mit Punktesystem basierend auf diverse Kriterien wie Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter, usw.

Italien

Erleichterung des Arbeitsbeginns

Die Regierung Italien erleichtert den Arbeitsbeginn für Drittstaatsangehörige mit der blauen EU-Karte, Entsandte und Saisonarbeiter. Sie dürfen nun bereits auch dann anfangen zu arbeiten, auch wenn sie noch keinen Aufenthaltsvertrag (contratto di soggiorno) mit der zuständigen Einwanderungsbehörde unterschrieben haben. Diese Regelung gilt auch für Arbeitnehmer, die keine Arbeitserlaubnis (nulla osta) haben, sondern nur die Mitteilung des Arbeitgebers haben, die diesen Aufenthaltsvertrag ersetzt.

Kanada

Zulassung zum Studium für ausländische Arbeitnehmer mit gültiger Arbeitsbewilligung

Die Einwanderungsbehörde Kanadas (Immigration Refugee and Citizenship Canada) erlaubt nun neu ausländischen Arbeitnehmer zu studieren, d.h. ohne eine Studentenbewilligung und ohne Einschränkung der Studiendauer (Voll- / Teilzeit), solange die Arbeitsbewilligung gültig ist. Bisher konnten ausländische Arbeitnehmer nur bis zu 6 Monate studieren. Wer länger als die Gültigkeit der Arbeitsbewilligung studieren will, muss eine Studentenbewilligung beantragen.

To view the full article, click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.