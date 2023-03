ARTICLE

Short News March 16, 2023

Worldwide

Global Mobility: Mobility Outlook Survey 2023 from AIRINC

AIRINC has published its 2023 Mobility Outlook Survey from which we would like to mention a few of the interesting findings:

37% feel like the Global Mobility function has fundamentally changed since pre-pandemic times

17% of organizations are purposefully using international opportunities to attract and retain talent

46% expect an increase in the use of international remote work policies

If you are interested to see the complete survey, please see here: https://www.air-inc.com/mobility-outlook-survey-2023/

Switzerland

Immigration - Registration in Zurich

Any foreigner needs to get registered with the local registration office when moving from abroad to Switzerland. The city of Zurich is divided into 12 districts and each with its own registration office. When moving to Switzerland, a foreigner would need to do the registration at the registration office corresponding to the address the foreigner is going to live. As of 12 June, the number of registration offices will reduce to 3 registration offices. Thereafter, there will be only the following three available: "Personalmeldeamt Zürich Süd" (Stadhausquai 17), "Personalmeldeamt Zürich Nord" (Hofwiesenstrasse 370), and "Personalmeldeamt Zürich West" (Hohlstrasse 35).

European Union

Social Security - A1 Certificate

There are cases in which an A1 certificate was not legally correctly applied for, but still, the social security authority of the respective EU member state issued it. The Court of Justice for the European Union just ruled in two cases in Belgium again, that even if there is a legal entity set up in one country, this does not necessarily mean that the legal entity is eligible to request an A1 certificate for their employees. For social security purposes, the legal entity needs to fulfill the appropriate conditions. If a company does not meet the requirements, A1 certificates that have already been issued can be withdrawn retroactively.





Best Practice

Case Study: Is an expat payroll always required for an international assignment?

An expat payroll is only required for an international assignment if either the remuneration components of the expatriate are paid in two countries, or the social security and tax liability exists in different or several countries and must be accounted for.

In the following example, we go into this in more detail.

Example:

Drinks AG in Zurich has an employee who has been employed by Drinks AG for one year. The employee is an American citizen and has been living in Zurich with his wife and two children for one year. The employee is offered a two-year assignment to the Chinese branch, which the employee is very happy about. His children will not start school for another 2 or 3 years, so this would fit in well.

However, the company is not yet sure whether they would like to offer the employee a "classic" assignment or rather local employment. The company decided a few years ago, for various reasons, that when employees are transferred from one company to another, it should always be on a local basis. This means each employee will be employed locally in the country of assignment but will receive some additional benefits for the move.

There are advantages and disadvantages to both options. If we now look at this from a payroll perspective, the setup for these two options also looks different.

In the case of local employment in China, the payroll in Switzerland ends when the employee leaves the Swiss company and the Chinese payroll begins when the employee joins the Chinese company. This is certainly the simplest option from a payroll perspective.

(Variation 2 of the diagram)

However, if a secondment is envisaged, it now depends on whether the employee either still receives remuneration components in Switzerland or possibly even receives a fixed portion of his salary in Switzerland, as well as whether he should remain insured in the Swiss social security system during the assignment in China. If one of these points is given, then it needs a payroll in Switzerland. In China, however, a payroll is also required, simply for the payment of Chinese taxes. If payroll has to be kept in both countries, this becomes very complex and requires a good flow of communication between the payroll in Switzerland and China.

(Variation 2 of the diagram)

To set up such an "expat payroll", the local payroll managers often reach their limits, because a complete payroll must be kept in both countries, with the difficulty that the payroll of the other country must also be taken into account. However, once both countries know exactly what needs to be done, this can be managed independently in one company.





