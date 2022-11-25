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هي تلك الإقامة التي تمنح لزوج المصرية أو لزوجة المصري بناءً على رابطة الزواج، وتكون مدتها سنة تجدد لثلاث سنوات ومن ثم تجدد لخمس سنوات، وذلك بشرط استمرار العلاقة الزوجية.

ويحصل أقارب الزوجة أو الزوج الأجنبي من الدرجة الأولي والثانية على إقامة سنوية بكفالة الزوجة أو الزوج المصري.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على إقامة زوج مصري أو زوجة مصرية:

اولاً عقد زواج موثق

ثانياً التقديم علي الإقامة :

المرحلة الاولي يتم التوجه إلى إدارة الجوازات والهجرة التابع لها محل سكن الزوجين مع المستندات التالية :

نموذج طلب إقامة و تدوين كافة البيانات . وثيقة الزواج . صورة الرقم القومي للزوجة أو الزوج المصري، وشهادة ميلاد للزوجة أو الزوج المصري . حضور الزوجين بشخصهم .

المرحلة الثانية :

يتم توجه الزوجين الي مجمع الجوازات بالعباسية بعد اسبوع علي الاقل من تقديم الطلب لعمل مقابلة مع الجهات المختصة لإعطاء الموافقة المبداية علي الاقامة ويتم الرجوع الي مقر الجوازات التابع لها بعد مرور ثلاث اسابيع من المقابلة علي الاقل لاستلام كارت الاقامة.

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