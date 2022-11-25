ARTICLE

Egypt: كيف يمكنك الحصول على اقامة لجوء في مصر؟

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

يجب علي كل اجنبي مقيم في جمهورية مصر العربية الحصول علي تصريح إقامة ساري بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء

فيتم منحهم إقامة لجوء وذلك بعد التسجيل لدي مفوضية اللاجئين، حتى يمكنه الإقامة داخل مصر بشكل قانوني.

تمنح له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد عند انتهائها على البطاقة الصفراء الممنوحة من مفوضية اللاجئين.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على إقامة اللجوء:

يقوم اللاجئ أو طالبي اللجوء بالتوجه إلى وزارة الخارجية والحصول على رقم الإقامة المرجعي في مكاتب المفوضية والتواصل مباشرة مع مكتب الاتصالات بإدارة الجوازات والهجرة بالعباسية في الموعد المحدد.

التعامل يكون مع مكتب الاتصالات بإدارة الجوازات والهجرة بالعباسية، حيث يقوم بتقديم الرقم المرجعي الصادر من المفوضية لوزارة الخارجية، والحصول على موعد لتقديم طلب الإقامة.

سيتم التوجه إلى مكتب الإقامات بالعباسية، وتقديم جميع المستندات اللازمة واستمارة طلب تصريح الإقامة له ولعائلته، وهي كالتالي:

اصل وصور بطاقات تسجيل مفوضية شئون اللاجئين مع الرقم المرجعي الخاصة بطالبي الاقامة وأسرهم. أصول جوازات السفر. نسخ من كل من مستند التسجيل الخاص بالمفوضية وجواز / جوازات السفر. عدد 2 صورة شخصية بحجم جواز السفر، ولا حاجة إلى صور من تعول، إلا إذا كانوا أكبر من 12 عام وتم إصدار بطاقة توثيق منفصلة لهم من المفوضية.

الرسوم المطلوبة للحصول على إقامة اللجوء:

يتم دفع رسوم استخراج بطاقة تصريح الإقامة البالغة 100 جنية مصري في البنك الموجود في المبني أثناء تقديم طلبك إلى وحدة الإقامة.

سيتم طلب التقاط صورك وبصمة أصابعك، سيتم تحديد موعد لك بعد ذلك للاستلام بطاقة تصريح الإقامة.

سيتم التوجه في الموعد المحدد إلى مكتب منح الإقامة في وحدة الإقامة بإدارة الجوازات والهجرة، حيث ستحصل على بطاقة تصريح الإقامة الصادرة عن الحكومة المصرية.

يتم إصدار تصريح للإقامة فقط في إدارة الجوازات والهجرة بالعباسية، يجب عليك الذهاب شخصياً لاستكمال جميع الإجراءات بغض النظر عن مكان إقامتك في مصر.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.