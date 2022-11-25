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Egypt: هل يمكن للاجانب ان يتزوجوا في مصر؟

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هل يمكنللاجانب ان يتزوجوا في مصر؟

اذا كنت اجنبي وترغب في الزواج في مصر، فستجد فيما يلي الخطوات والمستندات اللازمة للزواج بشكل رسمي في مصر.

يتم الزواج بمكتب توثيق الأحوال الشخصية المختص بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب بوزارة العدل (لاظوغلي) وتقديم المستندات المطلوبة للتوثيق.

تقديم شهادة من السفارة التابع لها الأجنبي بحالته الاجتماعية والمهنية وعنوان الإقامة والدخل والسن والديانة (يجب شهادة بإثبات الديانة سواء مسيحية أو يهودية لأن القانون يمنع الزواج من ملحدة)، ويوضح فيها عدم ممانعة الدولة من الزواج.

شهادة بالفحص الطبي من أي مكتب صحة لكل من الزوج والزوجة.

عدد 5 صور شخصية حديثة. يجب أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسباً، بحيث لا يقل سن الزوج أو الزوجة عن 18 سنة ولا يزيد فرق السن بينهما عن 25 سنة. يجب حضور شاهدين عدل، وحضور مترجم من مكتب الشهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي باللغة العربية. يجب أن تكون إقامة الأجنبي بغير غرض السياحة أو مؤقتة، وذلك عن طريق ختم جواز السفر من إدارة الجوازات والهجرة بالعباسية.

بعد الانتهاء من إجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الإجراءات في السفارة التابع لها الأجنبي، مع مراعاة الشروط والمتطلبات الخاصة لكل سفارة لإنهاء إجراءات الزواج؛ وذلك حتى يتمكن الزوج أو الزوجة من السفر بشكل قانوني.

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