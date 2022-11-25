ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

اقامة السياحة هي تلك الإقامة التي تمنح للأجنبي وتسمح له بالبقاء في مصر بشكل قانوني، ويقوم الأجنبي فور دخوله البلاد بالتقديم للحصول عليها في إدارة الجوازات وتكون مدتها ثلاثة أشهر أو ستة أشهر (بناءً على قرار (الجهات الأمنية في إدارة الجوازات ) ويتم تجديدها، ولكنه لا يستطيع مغادرة البلاد والرجوع علي نفس الإقامة الا إذا قدم علي طلب إقامة متعددة الدخول والخروج (Multiple Entry)بعد حصوله علي إقامة السياحة.

اذا فكيف يمكن الحصول على اقامة سياحة في مصر؟

فيما يلي الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة بغرض السياحة:

1- نموذج استمارة من الجوازات ويتم مليء البيانات.

2- أصل جواز السفر وصورتين منه.

3- عقد إيجار مصدق عليه من الشهر العقاري.

4- ايصال كهرباء حديثة.

5- بعض الجنسيات يتطلب منها جواب من السفارة الخاصة بهم لاثبات محل اقامتهم.

- يجب ملاحظة أنه يوجد استثناءات على الجنسيات التي يتطلب لها موافقة أمنية، حيث يتم تحديد موعد لتنفيذ الإقامة لا يقل عن ثلاث أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.

كما أنه يتم تجديد الإقامة بعد انتهاء مدتها، ويوجد فترة سماح بتجديدها خلال ال 15 يوم التالية لتاريخ انتهائها، وإذا تم التجديد بعد تلك المدة فيتم توقيع غرامة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.