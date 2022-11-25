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هي تلك الإقامة التي تمنح للطلبة اللذين يرغبون في إكمال دراستهم في مصر، وتحدد مدتها وفقاً لفترة الدراسة وتكون قابلة للتجديد للطالب والأقارب حتى الدرجة الأولي، ومن أهم خصائصها أنه لا يتم إلغاؤها عند مغادرة البلاد وتكون سارية عند الدخول إلي البلاد مرة أخري ولكنه غير مرخص له بالعمل.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول علي الإقامة بغرض الدراسة:



تقديم إثبات قيد دراسي حديث وإيصال المصروفات المدرسية وأن يكونوا مزيلين بختم المدرسة أو الجامعة ومن الإدارة التعليمية (في حالة أن المدرسة أو الجامعة تابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية). في حالة أن المدرسة أو الجامعة تابعة لسفارة دولة اخري فيجب ان يكون إثبات القيد مزيل بختم السفارة التابعة لها المدرسة أو الجامعة. عقد إيجار مثبت التاريخ في الشهر العقاري. فاتورة كهرباء حديثة. التوجه إلى إدارة الجوازات التابع لها النطاق الجغرافي لمحل الدراسة وليس محل السكن. تمنح للاقارب حتي الدرجة الاولي بشرط تقديم ما يثبت صلة القرابة وتكون مترجمة وموثقة قنصلية وخارجية مصرية .

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