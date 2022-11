ARTICLE

Switzerland + Croatia / November 17, 2022

Activation of the safeguard clause for Croatia as of January 2023 According to the Agreement on the Free Movement of Persons between Switzerland and the European Union (FMPA), Switzerland has reserved labour market protection measures for Croatian nationals, in particular permit quotas. The Swiss federal government introduced the unrestricted free movement of persons for Croatian nationals as of 1 January 2022. Croatian nationals were put on an equal footing with other EU/EFTA nationals as of January 1, 2022. However, this equality will not last any longer.

At the last meeting of the Swiss Federal Council, it was decided to activate the safeguard clause of the FMPA, because in 2022 the threshold value of permits issued of 10% compared to the three previous years has already been exceeded.

For the Swiss migration authorities, this decision means the introduction of quotas and the permit procedure for Croatian workers. For Swiss employers, the consequence is therefore to obtain a work permit before taking up employment.

Schweiz + Kroatien / 17. November 2022

Aktivierung der Schutzklausel für Kroatien ab Januar 2023

Gemäss dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (FZA) hat die Schweizer Arbeitsmarktschutzmassnahme für kroatische Staatsangehörige, insbesondere Bewilligungskontingente, vorbehalten. Die Schweizer Bundesregierung führte zum 1. Januar 2022 die uneingeschränkte Personenfreizügigkeit für kroatische Staatsangehörige ein. Kroatische Staatsangehörigen wurden zum 1. Januar 2022 den anderen EU-/EFTA-Staatsangehörigen gleichgestellt. Jedoch gilt diese Gleichstellung nicht mehr lang.

Anlässlich der letzten Sitzung des Schweizer Bundesrates wurde beschlossen, die Schutzklausel des FZA zu aktivieren, denn im Laufe des Jahres 2022 wurde der Schwellenwert der erteilten Bewilligungen von 10% im Vergleich mit den drei vorangegangenen Jahren bereits überschritten.

Für die Schweizer Migrationsbehörden heisst dieser Entscheid, die Einführung der Kontingente sowie des Bewilligungsverfahrens für kroatische Arbeitskräfte. Für Schweizer Arbeitgeber ist somit die Konsequenz, eine Arbeitsbewilligung vor Stellenantritt einzuholen.

Malta / November 16, 2022

New residence regime for start-ups from third countries

Malta has been a member of the European Union since 2004 and has a population of just over half a million inhabitants. Nonetheless, expats from all over the world make up 25% of the workforce in Malta.

The Government of Malta wants to continue to attract skilled, talented, and innovative professionals to the country. To this end, it launched a new residence regime for third-country nationals and their employees or family members. Almost all third-country nationals who wish to establish a new start-up in Malta with a minimum capital of EUR 25,000 are welcome.

However, Citizens of Afghanistan, North Korea, Iran, the Democratic Republic of Congo, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Yemen, and Venezuela are excluded from the program. Furthermore, these start-ups are only eligible for certain sectors such as manufacturing, software development, industrial services, healthcare, sustainability practices or simply in the field of services that are not readily available in Malta.

The residence permit is granted for an initial period of 3 years and is renewable for a further period of 5 years. It is expected that these residents will live fully in Malta, thereby becoming fully taxable. Through this permit category, Malta's government is trying to strengthen its business location. In 2021, the remote work visa for digital nomads has also been introduced to promote economic mobility as well as to compensate for the country's shortage of skilled workers, which is generally a current global problem.

Malta / 16. November 2022

Neue Aufenthaltsregelung für Existenzgründer aus Drittstaaten

Malta ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und hat eine Einwohneranzahl von knapp über 500'000 Personen. Nichtsdestotrotz sind ca. 25% der Arbeitskraft in Malta Expats aus der ganzen Welt.

Die Regierung von Malta möchte weiterhin qualifizierte, talentierte und innovative Fachkräfte ins Land locken. Dafür lancierte sie ein neues Aufenthaltsregime für Staatsbürger aus Drittstaaten und ihre Mitarbeiter bzw. Familienangehörige. Fast alle Drittstaatsangehörigen, die ein neues Start-up mit Mindestkapital EUR 25'000 in Malta gründen wollen, sind willkommen.

Ausgenommen vom Programm sind jedoch Staatsbürger von Afghanistan, Nordkorea, Iran, der Demokratische Republik Kongo, Somalia, Südsudan, Sudan, Syrien, Jemen und Venezuela. Zudem ist das Programm nur für gewisse Branchen zulässig wie bspw. für die Produktion, Softwareentwicklung, industrielle Dienstleistungen, das Gesundheitswesen, Nachhaltigkeitspraktiken oder einfach im Bereich von Dienstleistungen, die in Malta nicht ohne Weiteres verfügbar sind.

Die Aufenthaltsbewilligung wird erstmalig für 3 Jahre erteilt und ist für weitere 5 Jahre verlängerbar. Erwartet wird, dass diese Aufenthalter auch tatsächlich vollständig in Malta leben, dadurch dass sie voll steuerpflichtig werden müssen. Durch diese Bewilligungskategorie versucht Maltas Regierung, den Wirtschaftsstandort zu verstärken. Im Jahr 2021 ist auch das Fernarbeitsvisum für digitale Nomaden eingeführt worden, um die wirtschaftliche Mobilität zu fördern sowie den Mangel an Fachkräften des Landes auszugleichen, was generell ein aktuelles, weltweites Problem ist.

Switzerland / 17. November 2022

Extension of protection status "S" for one year

As a result of the military aggression of Russia against Ukraine, the Swiss Federal Government granted Ukrainian refugees a protection status S as from March 12, 2022. Since March 2022, more than 67,000 Ukrainians have been granted a protection status S, which is valid until it is lifted.

The condition for lifting the protection status S is lasting stability in Ukraine so that the population is no longer exposed to a serious general danger. This is not the case at present, since acts of war continue across Ukraine. The Swiss government has, therefore, decided not to lift the protection status S until March 4, 2024, unless the situation changes fundamentally before then.

Unlike the protection status, the residence permits of those with protection status S are limited to one year. The Government has, therefore, instructed the cantons to extend the permits by one year on expiry.

Despite the ongoing war, some Ukrainians who fled abroad or who were internally displaced have returned home. At the end of October 2022, 6,394 people had permanently left Switzerland, 1,916 of them with return assistance.

Schweiz / 17. November 2022

Verlängerung des Schutzstatus S" um ein Jahr

Als Folge der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine hat die Schweizer Bundesregierung ukrainischen Flüchtlingen ab dem 12. März 2022 den Schutzstatus S zuerkannt. Seit März 2022 haben mehr als 67.000 Ukrainer einen Schutzstatus S erhalten, der bis zu seiner Aufhebung gültig ist.

Voraussetzung für die Aufhebung des Schutzstatus S ist eine dauerhafte Stabilität in der Ukraine, so dass die Bevölkerung nicht mehr einer ernsthaften allgemeinen Gefahr ausgesetzt ist. Dies ist gegenwärtig nicht der Fall, da in der Ukraine weiterhin Kriegshandlungen stattfinden.

Die Schweizer Regierung hat deshalb beschlossen, den Schutzstatus S bis zum 4. März 2024 nicht aufzuheben, sofern sich die Situation bis dahin nicht grundlegend ändert.

Im Gegensatz zum Schutzstatus sind die Aufenthaltsbewilligungen von Personen mit Schutzstatus S auf ein Jahr befristet. Die Regierung hat deshalb die Kantone angewiesen, die Bewilligungen bei Ablauf um ein Jahr zu verlängern.Trotz des anhaltenden Krieges sind einige ins Ausland geflüchtete oder intern vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer in ihre Heimat zurückgekehrt. Ende Oktober 2022 hatten 6'394 Personen die Schweiz definitiv verlassen, davon 1'916 mit Rückkehrhilfe

Ireland / November 16, 2022

Taxation of Benefits

In Ireland, there is a special procedure ("PAYE Settlement Agreement (PSA)") for the payment of income tax on elements of remuneration directly by the employer.

For example, the employer can pay the membership fee for a fitness subscription and then calculate and pay the tax on it through the PSA. In this way, the employer can also pay the tax on the fitness subscription and the employee does not suffer any tax consequences because of paying the subscription.

This method makes it easy to calculate the tax projection of net benefits and to pay the tax.

The decisive factor is that the declaration and payment of taxes for such compensation elements that have flowed or will flow in 2022 must be carried out by 31 December 2022.

It should be noted that the Irish authorities have been scrutinizing remuneration elements processed through the PAS much more closely in recent months. It is foreseeable that the increased scrutiny will continue next year.

It is therefore advisable to check that all gifts, gratuities, expenses, or other remuneration to employees are appropriately recorded.

Irland / 16. November 2022

Besteuerung von Benefits

In Irland gibt es die Möglichkeit über ein spezielles Verfahren («PAYE Settlement Agreement (PSA)») die Einkommenssteuern für Vergütungselement direkt durch den Arbeitgeber zu bezahlen.

Beispielsweise kann der Mitgliedsbeitrag eines Fitness Abos vom Arbeitgeber übernommen werden und dann über das PSA die darauf entfallende Steuer berechnet und abgeführt werden. So kann der Arbeitgeber auch die Steuer auf dem Fitness Abo übernehmen und der Mitarbeiter hat durch die Übernahme des Abos keine steuerlichen Konsequenzen.

Mit dieser Methode lassen sich einfach die steuerliche Hochrechnung von Netto-Benefits berechnen und die Abführung der Steuern vornehmen.

Massgebend ist, dass die Deklaration und Abführung der Steuern für solche Vergütungselemente, die in 2022 geflossen sind oder noch fliessen werden, bis am 31. Dezember 2022 vorgenommen werden.

Zu beachten gilt, dass die irischen Behörden in den letzten Monaten die über das PAS abgewickelten Vergütungselemente sehr viel stärker geprüft haben. Es ist vorhersehbar, dass die verstärkte Prüfung auch im nächsten Jahr fortgeführt wird.

Es ist daher ratsam zu prüfen, ob alle Geschenke, Zuwendungen, Spesen oder sonstige Vergütungen an die Mitarbeiter, entsprechend erfasst sind.

November 17, 2022

Global Mobility: Companies continue to embrace "remote work" abroad

In times of a shortage of skilled workers and the widespread use of home offices, companies have to consider remote work concepts to attract and retain qualified employees.

In practice, however, many companies quickly realize that remote work abroad is associated with several pitfalls and peculiarities in terms of taxes, social insurance, work permits and labor law components. Quite a few companies are, therefore, reluctant to allow work abroad at the request of the employee or "workation" at international destinations.

Hence, we were even more surprised - and delighted - by the results of our non-representative LinkedIn survey. For example, 50% of the participants stated that "remote work" abroad is already offered by their employers. Another 4% said that "remote work" abroad is currently still in the planning phase.

And the remaining 46%? Will they also have to consider "remote work" in the future to recruit suitable professionals and keep them in the company? We will see where remote work abroad is headed and be happy to assist you with international working for your employees.

17. November 2022

Global Mobility: Unternehmen öffnen sich weiter für Remote Work" im Ausland

In Zeiten des Fachkräftemangels und weit etabliertem Arbeiten im Homeoffice müssen sich Unternehmen verstärkt mit Remote Work"-Konzepten auseinandersetzen, um sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren und qualifizierte Mitarbeiter an sich zu binden.

In der Praxis erkennen viele Unternehmen dabei allerdings recht schnell, dass «Remote Work» im Ausland mit einer Reihe von Fallstricken und Besonderheiten in Bezug auf Steuern, Sozialversicherungen, Arbeitsbewilligungen und arbeitsrechtlichen Komponenten verbunden ist. Nicht wenige Unternehmen schrecken daher davor zurück, Arbeiten im Ausland auf Wunsch des Mitarbeiters oder «Workation» im Ausland grundsätzlich zuzulassen.

Umso mehr hat uns das Ergebnis unserer aktuellen LinkedIn-Umfrage erstaunt - und auch erfreut. So gaben 50% der Teilnehmenden an, dass «Remote Work» im Ausland bereits von ihren Arbeitgebern angeboten wird. Weitere 4% gaben an, dass sich «Remote Work» im Ausland derzeit noch in der Planungsphase befindet.

Und die restlichen 46%? Werden sie sich in Zukunft auch für «Remote Work» öffnen müssen, um geeignete Fachkräfte anzuwerben und im Unternehmen zu halten? Wir werden sehen, wohin die Reise bei Remote Work im Ausland führt und Sie gerne bei der Strukturierung des internationalen Arbeitens ihrer Mitarbeiter unterstützen.

