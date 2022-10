Switzerland / October 20, 2022

Proof of language proficiency for EU citizens of states with settlement agreements

As of October 1, 2022, a groundbreaking change in practice has taken place in connection with the SEM's directive amendment to the Foreign Nationals and Integration Act, according to which nationals of states with which settlement agreements exist must also prove language competencies due to the case law of the Federal Supreme Court (ruling BGer 2C_881/2021 of May 9, 2022 E. 4.2. and 4.3).

In general, foreign nationals must prove in particular that they have oral language skills at least at reference level A2 and written language skills at least at reference level A1 in the national language spoken at their place of residence.

After consultation with the cantons, the change in practice is already being implemented in the cantons of Bern, Vaud, and Geneva. Other cantons such as Basel-Stadt, Zurich, Zug, St. Gallen are currently examining the further procedure in connection with the change in practice. Persons who are native speakers of French, German or Italian, depending on the official cantonal language, will most likely be exempt from the language proof requirement.

Schweiz / 20. Oktober 2022

Sprachnachweisfür EU - Bürger von Staaten mit Niederlassungsvereinbarung

Per 1. Oktober 2022 hat eine bahnbrechende Praxisänderung im Zusammenhang mit der Weisungsänderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes von SEM stattgefunden. Demnach müssen Staatsangehörige von Staaten, mit denen Niederlassungsvereinbarungen bestehen, wegen der Rechtsprechung des Bundesgerichts (Urteil BGer 2C_881/2021 vom 9. Mai 2022 E. 4.2. und 4.3) die Sprachkompetenzen ebenfalls nachweisen.

Allgemein müssen Ausländerinnen und Ausländer insbesondere nachweisen, dass sie in der am Wohnort gesprochenen Landessprache über mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A2 und schriftliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A1 verfügen.

Nach Rücksprache mit den Kantonen wird die Praxisänderung bereits in den Kantonen Bern, Waadt und Genf umgesetzt. Andere Kantone wie Basel-Stadt, Zürich, Zug, St. Gallen prüfen derzeit das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit der Praxisänderung. Ausgenommen vom Sprachnachweiserfordernis werden höchstwahrscheinlich Personen sein, die je nach kantonaler Amtssprache französischer, deutscher oder italienischer Muttersprache sind.

