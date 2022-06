ARTICLE

European Union/ June 24, 2022

Transitional rules on social security for cross-border workers until 31 December 2022

The EU Commission decided on 14 June 2022 that the transitional rules due to the pandemic will be extended until 31 December 2022.

This means that cross-border workers within the EU member states can continue to work at home until 31 December 2022 without taking the 25% rule into account. The social security status will still not change in these cases.

Concerning Switzerland, however, it remains the case that from 1 July 2022 at the latest, the transitional arrangements made will expire during the pandemic. This means that after the expiry of the transitional arrangements, the 25% rule will apply again. If in these situations the social security obligation is not to switch over to the country of residence, an employee may not exceed work from home for more than 25%.

Europäische Union / 24. Juni 2022

Übergangsregelung der Sozialversicherungs - unterstellung für Grenzgänger bis 31. Dezember 2022

Die EU-Kommission hatte am 14. Juni 2022 entschieden, dass die Übergangsregeln aufgrund der Pandemie bis zum 31. Dezember 2022 verlängert werden. Dies bedeutet, dass Grenzgänger innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten bis zum 31. Dezember 2022 weiterhin ohne Berücksichtigung der 25%-Regel zu Hause in ihrem Homeoffice arbeiten können. Die Sozialversicherungsunterstellung ändert sich in diesen Fällen weiterhin nicht.

Im Bezug auf die Schweiz bleibt es jedoch dabei, dass spätestens ab dem 1. Juli 2022 die getroffenen Übergangsregelungen während der Pandemie auslaufen. Dies bedeutet nach Auslaufen der Übergangsregelungen kommt die 25%-Regel wieder zur Anwendung. Wenn in diesen Situationen die Sozialversicherungspflicht nicht ins Wohnsitzland kippen soll, dürfen die Homeoffice-Tage nicht mehr als 25% betragen.

European Union / June 24, 2022

Current developments

The European Commission and the European Parliament have recently decided to introduce the Directive on Appropriate Minimum Wages in the European Union (still in ratification). This will set a framework by which minimum wages are to be determined. Although the directive is not mandatory, certain member states can set minimum wage requirements to implement the minimum values of the EU directive.

In order to control and regulate immigration into the European area, the EU Commission launched the Talent Program, according to which workers from third countries can be recruited depending on the needs of the European labor market. The program is open to students, graduates, and skilled workers. Mainly in the expert knowledge shall be invested. The first countries that would be eligible for a talent partnership by the end of 2022 are Egypt, Morocco, and Tunisia.

Finally, the EU Commission wants to reform the Schengen Border Code. Three important changes are to be made. First, the number of border crossing points at the EU's external borders and their opening hours are to be limited and increased surveillance at these points is to be made possible. Second, binding rules for temporary travel restrictions at a minimum level during a health crisis are to be adopted more quickly. Third, the new Schengen Borders Code should offer more options for internal controls.

Europäische Union / 24. Juni 2022

Aktuelle Entwicklungen

Die Europäische Kommission und das europäische Parlament haben kürzlich beschlossen, die Richtlinie über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union einzuführen (noch in Ratifizierung). Das wird einen Rahmen setzen, wonach die Mindestlöhne zu richten sind. Auch wenn die Richtlinie keinen verpflichtenden Charakter hat, können jedoch gewisse Mitgliedstaaten mit Vorgaben betr. Mindestlöhne, die Mindestwerte der EU-Richtlinie umzusetzen.

Zur Steuerung und Regulierung der Einwanderung in den europäischen Raum lancierte die EU-Kommission das Talentprogramm, wonach je nach Bedarf des europäischen Arbeitsmarktes Arbeitnehmer aus Drittstaaten rekrutiert werden können. Das Programm steht Studenten, Hochschulabsolventen und Facharbeitern offen. Vor allem in Expertenwissen will investiert werden. Die ersten Länder, für die eine Talentpartnerschaft bis Ende 2022 in Frage käme, sind Ägypten, Marokko und Tunesien.

Schliesslich will die EU-Kommission den Schengen Grenzkodex reformieren. Es sollen drei wichtige Änderungen vorgenommen werden. Erstens soll die Zahl der Grenzübergangsstellen an den EU-Aussengrenzen sowie deren Öffnungszeiten begrenzt werden und somit eine verstärkte Überwachung an diesen Stellen ermöglicht werden. Zweitens sollen verbindliche Regeln für vorübergehende Reisebeschränkungen auf einem Mindestniveau während einer Gesundheitskrise rascher verabschiedet werden. Drittens soll der neue Schengen Grenzkodex mehr Möglichkeiten für die Binnenkontrollen anbieten.

Switzerland / June 24, 2022

The basic working time regulations of the Labour Code

Day and evening work (Art. 10 ArG; ArGV 1):

Work from 6 a.m. to 8 p.m. is considered day work.

Work from 8 p.m. to 11 p.m. is considered evening work. However, evening work may only be introduced by the employer after consultation with the employees.

The maximum operational day and evening working times are 17 hours.

Day and evening work, i.e., the time between 6 a.m. and 11 p.m. (17 hours), is not subject to authorization.

The beginning and end of daytime and evening working hours may be determined differently between 5 a.m. and midnight if most of the employees concerned agree.

However, the beginning and end of the working time of an individual adult employee, including breaks and any overtime, must be within 14 hours.

Maximum weekly working time (Art. 9 ArG; Art. 2, 22, and 23 ArGV 1):

The maximum weekly working time is 45 hours per week for employees in industrial enterprises, office personnel, technical and other employees, and sales personnel in large retail enterprises.

The maximum weekly working time is 50 hours for all other employees.

In enterprises with weather-related work stoppages or with considerable seasonal fluctuations in the workload, the weekly maximum working time of 45 or 50 hours may be extended by a maximum of 4 hours if it is not exceeded on average over half a year.

For employees with a 5-day week granted on average over the calendar year, the weekly maximum working time of 45 hours may be extended by 2 hours provided it is not exceeded on average over 8 weeks, or by 4 hours provided it is not exceeded on average over 4 weeks.

In weeks in which one or more public holidays equivalent to Sundays fall on a working day on which the employee is normally required to work, the maximum weekly working time shall be reduced proportionately.

Schweiz / 24. Juni 2022

Diegrundlegenden Arbeitszeitvorschriften des Arbeitsgesetzes

Tages- und Abendarbeit (Art. 10 ArG; ArGV 1):

Die Arbeit von 6 bis 20 Uhr gilt als Tagesarbeit.

Die Arbeit von 20 bis 23 Uhr gilt als Abendarbeit. Abendarbeit kann vom Arbeitgeber jedoch erst nach Anhörung der Arbeitnehmenden eingeführt werden.

Die betriebliche Tages- und Abendarbeitszeit beträgt höchstens 17 Stunden.

Tages- und Abendarbeit, d.h. die Zeit zwischen 6 und 23 Uhr (17 Stunden), ist bewilligungsfrei.

Beginn und Ende der Tages- und Abendarbeitszeit können zwischen 5 und 24 Uhr anders festgelegt werden, wenn die Mehrheit der betroffenen Arbeitnehmenden zustimmt.

Beginn und Ende der Arbeitszeit des einzelnen erwachsenen Arbeitnehmenden muss dagegen mit Einschluss der Pausen und allfälliger Überzeit innerhalb von 14 Stunden liegen.

Wöchentliche Höchstarbeitszeit (Art. 9 ArG; Art. 2, 22 und 23 ArGV 1):

Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt 45 Stunden pro Woche für Arbeitnehmende in industriellen Betrieben, Büropersonal, technische und andere Angestellte, Verkaufspersonal in Grossbetrieben des Detailhandels

Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt 50 Stunden pro Woche für alle übrigen Arbeitnehmenden.

In Betrieben mit witterungsbedingtem Arbeitsausfall oder mit erheblichen saisonalen Schwankungen des Arbeitsanfalles kann die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 45 bzw. 50 Stunden um höchstens 4 Stunden verlängert werden, sofern sie im Durchschnitt eines halben Jahres nicht überschritten wird.

Für Arbeitnehmende mit einer im Durchschnitt des Kalenderjahres gewährten 5-Tage-Woche kann die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 45 Stunden um 2 Stunden, sofern sie im Durchschnitt von 8 Wochen nicht überschritten wird, oder um 4 Stunden, sofern sie im Durchschnitt von 4 Wochen nicht überschritten wird, verlängert werden.

In Wochen, in denen ein oder mehrere den Sonntagen gleichgestellte gesetzliche Feiertage auf einen Werktag fallen, an dem der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin üblicherweise zu arbeiten hat, wird die wöchentliche Höchstarbeitszeit anteilsmässig verkürzt.

Republic of Vanuatu / June 24, 2022

Temporary visa requirement for nationals of Vanuatu

Since 2015, citizens of Vanuatu were exempt from the visa requirement for short stays due to the agreement between the European Union (EU) and the Republic of Vanuatu. However, the EU has decided at its meeting in March 2022 to temporarily suspend the agreement to restore greater security in the Schengen area.

Over the years, Vanuatu citizens have been able to enter the EU without proper security screening and information exchange, posing a risk to public order. As of June 10th, 2022 Switzerland has also decided to temporarily lift the visa waiver for Vanuatu nationals.

The suspension is in effect since 28 May 2022 and is expected to last until February 3, 2023.

Republik Vanuatu / 16. Juni 2022

Vorübergehende Visumspflicht für Staatsangehörige von Vanuatu

Seit 2015 waren die Staatsbürger von Vanuatu Aufgrund des Abkommens zwischen der Europäischen Union (EU) und der Republik Vanuatu von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte befreit. Die EU hat jedoch auf ihrer Sitzung im März 2022 beschlossen, dieses Abkommen vorübergehend auszusetzen, um die Sicherheit im Schengen-Raum zu erhöhen.

In den vergangenen Jahren konnten Staatsbürger aus Vanuatu ohne ordnungsgemässe Sicherheitskontrollen und Informationsaustausch in die EU einreisen, was eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellte. Am 10. Juni 2022 hat auch die Schweiz beschlossen, die Visumbefreiung für Staatsangehörige von Vanuatu vorübergehend aufzuheben.

Die Aussetzung ist seit dem 28. Mai 2022 in Kraft und wird voraussichtlich bis zum 3. Februar 2023 andauern.

June 24, 2022

Global Mobility: Global Payroll

Alight's 2021 Global Payroll Complexity Index Report mentioned that approximately 35% of global companies have received fines or penalties related to payroll in the last three years.

The complexity of payroll preparation has increased not only due to the legalities of each country and data protection regulations, but also to the greater flexibility and diversity of ways of working.

In the report mentioned above, Alight ranked the countries in which payroll accounting is the most complex. Legal regulations, reporting, processes, and social security rules were taken into account:

Due to the complexity and importance, it is, therefore, advisable to take a look at the payroll processes in one's own company and check whether they meet the diverse requirements.

24. Juni 2022

Global Mobility: Globale Payroll

Indem «Global Payroll Comlexity Index Report» von Alight aus dem Jahr 2021 wurde erwähnt, dass ca. 35 % der globalen Unternehmen in den letzten drei Jahren Bussgelder oder Strafen im Zusammenhang mit der Lohnabrechnung erhalten haben.

Die Komplexität der Erstellung von Lohnabrechnungen hat zugenommen nicht nur aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten aus den einzelnen Ländern und den Datenschutzbestimmungen, sondern auch mit der grösseren Flexibilität und Vielfalt von Arbeitsformen.

In dem erwähnten Report hat Alight ein Ranking aufgestellt mit den Ländern, in welchen die Lohnabrechnung am komplexesten ist. Hierfür wurden gesetzliche Regelungen, Reporting, Prozesse und Sozialversicherungsregeln berücksichtigt:

Aufgrund der Komplexität und der Wichtigkeit ist es daher empfehlenswert, sich die Payroll-Prozesse im eigenen Unternehmen anzusehen und zu prüfen, ob diese den vielseitigen Anforderungen gerecht werden.

