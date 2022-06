ARTICLE

Netherlands / June 9, 2022

30% ruling possibly overturned in 2023 or 2024

In the context of assignments from one country to another, tax differences are a big factor in determining the remuneration and costs of an assignment.

In the Netherlands, the maximum tax rate on earned income is 52%. This makes the Netherlands one of the more expensive countries in terms of taxation. However, a 30% ruling can currently still be obtained for posted workers. This means that if the expatriate fulfills the conditions for this, 30% of the remuneration can be considered tax-free. This reduces the tax burden considerably.

The Dutch Ministry of Finance has now announced that the current regulation will probably be overturned in either 2023 or 2024 and that the 30% ruling will only apply to earned income above the maximum earned income of government employees (in 2022: EUR 216,000). Furthermore, however, there should be a transitional solution for persons who have applied the 30% rule in the Netherlands up to now.

However, this proposal still must be approved by the Dutch parliament.

It, therefore, remains to be seen what the final regulation will look like.



Niederlande / 9. Juni 2022

30%-Ruling kippt möglicherweise im Jahr 2023 oder 2024

Im Rahmen von Entsendungen von einem Land in ein anderes Land stellen die steuerlichen Unterschiede einen grossen Faktor bei der Bestimmung der Vergütung und der Kosten einer Entsendung dar.

In den Niederlanden beträgt der Maximalsteuersatz für Erwerbseinkommen 52%. Damit gehört die Niederlande zu einem der steuerlich teureren Staaten. Für Entsandte kann jedoch zur Zeit noch ein 30%-Ruling eingeholt werden. Dies bedeutet, wenn der Entsandte die Bedingungen dafür erfüllt, kann 30% der Vergütung als steuerfrei berücksichtigt werden. Dies reduziert die Steuerbelastung um einiges.

Das niederländische Finanzministerium hat nun angekündigt, dass die bisherige Regelung voraussichtlich entweder im Jahr 2023 oder 2024 kippen soll und die 30%-Regelung nur auf Erwerbseinkommen, welches über dem Maximal-Erwerbseinkommen von Regierungsangestellten (in 2022: EUR 216'000) liegt, zur Anwendung kommen soll.

Des Weiteren soll es jedoch für Personen, welche bisher die 30%-Regelung in den Niederlanden anwenden, eine Übergangslösung geben.

Dieser Vorstoss muss jedoch noch vom niederländischen Parlament abgesegnet werden.



Canada / June 9, 2022

Introduction of a new work permit for Québec permanent residence applicants

The Canadian government has introduced the International Mobility Program Plus (IMP+). The programme introduces a work permit for selected applicants who are currently living outside Québec and are waiting for a positive decision on their application for permanent residence in Québec. Under the new programme, applicants who have been selected by Québec for permanent residence will be able to move to Québec more quickly and start working. To be eligible for the new work permit, foreign nationals must meet the following requirements:

current residence outside Québec

in possession of the Quebec Selection Certificate (CSQ)

in possession of the invitation letter from Quebec's Ministry of Immigration, Francization, and Integration (MIFI)

The application for the work permit within the IMP+ programme must be submitted directly to the MIFI. Once the application has been approved, the work permit is issued for three years. With this work permit, foreign workers can work for any employer in Québec. It should be noted that for the IMP+ programme, a cap of 14'700 applicants has been set for 2022 and 7'350 applicants as from 2023. For this reason, we recommend submitting the application as soon as possible, as once the cap is reached, applicants will have to be outside Québec and wait for their permanent residence application to be approved.



Kanada / 9. Juni 2022

Einführung einer neuen Arbeitsbewilligung für Antragsteller auf Daueraufenthalt in Québec

Die kanadische Regierung hat das Internationale Mobilitätsprogramm Plus (IMP+) eingeführt. Mit dem Programm wird eine Arbeitsbewilligung für ausgewählte Bewerber eingeführt, die derzeit ausserhalb von Québec leben und auf eine positive Entscheidung über ihren Antrag auf Daueraufenthalt in Québec warten. Im Rahmen des neuen Programms können die Antragssteller, die von Québec für eine Daueraufenthaltsbewilligung ausgewählt wurden, schneller nach Québec umziehen und bereits dort arbeiten. Um Anspruch auf die neue Arbeitsbewilligung zu haben, müssen die ausländischen Staatsangehörigen die folgenden Punkte erfüllen:

aktueller Wohnsitz ausserhalb von Québec

im Besitz des Quebecer Auswahlzertifikats (CSQ)

im Besitz des Einladungsschreibens des Ministeriums für Einwanderung, Frankisierung und Integration (MIFI) von Québec

Das Gesuch um die Arbeitsbewilligung innerhalb des IMP+-Programms muss direkt beim MIFI eingereicht werden. Nach Bewilligung des Gesuchs wird die Arbeitsbewilligung für drei Jahre ausgestellt. Mit dieser Arbeitsbewilligung können die ausländischen Arbeitnehmer für jeden Arbeitgeber in Québec arbeiten. Es sei darauf hingewiesen, dass für das Programm IMP+ eine Obergrenze von 14 700 Bewerbern für das Jahr 2022 und von 7 350 Bewerbern ab dem Jahr 2023 festgelegt worden ist. Aus diesem Grund empfehlen wir das Gesuch so schnell wie möglich einzureichen, da nach Erreichung der Obergrenze die Antragsteller sich ausserhalb von Québec befinden müssen und auf die Bewilligung ihres Antrages auf Daueraufenthalt warten müssen.



Ireland / June 9, 2022

No further extension of residence permits due to COVID-19

Since March 2020, the Irish government has extended valid residence permits nine times, allowing foreign nationals to legally reside in Ireland. Now, the Immigration Department has announced that these residence permits will no longer be automatically renewed. Affected individuals must now apply for renewal to continue living in the country. The Immigration Service issues a “Notice for Employer -May 2022”, which confirms the foreign worker's eligibility to stay and work.

For employment requiring a permit, employers must notify the Department of Enterprise, Trade, and employment of the issuance of a new or renewed work permit.

The current processing time for renewals concerns 10 weeks.



Irland / 9. Juni 2022

Keine weitere Verlängerung der Aufenthaltsbewilligungen aufgrund von COVID-19

Seit März 2020 hat die irische Regierung neunmal gültige Aufenthaltsbewilligungen verlängert, sodass ausländische Staatsbürger in Irland rechtmässig verweilen dürfen. Nun hat die Einwanderungsbehörde angekündigt, dass diese Aufenthaltsbewilligungen nicht mehr automatisch verlängert werden. Betroffene Personen müssen sich nun einen Verlängerungsantrag stellen, damit sie weiterhin im Land leben dürfen. Die Einwanderungsbehörde stellt eine Meldung für den Arbeitgeber (Notice for Employer – May 2022), welche die Berechtigung des ausländischen Arbeitnehmers zum Aufenthalt und Arbeit bestätigt.

Bei bewilligungspflichtigen Anstellungen müssen Arbeitgeber bei der Abteilung für Arbeitsbewilligungen des Ministeriums für Unternehmen, Handel und Arbeit (Department of Enterprise, Trade and Employment) über die Erteilung einer neuen oder erneuerten Arbeitsbewilligung informieren.

Die aktuelle Bearbeitungszeit der Verlängerungen beträgt 10 Wochen.



June 9, 2022

Global Mobility: Remote Working - Do I need a secondment contract or a local employment contract?

For various reasons, companies are concerned with the issue of "remote working". Often the question arises that when hiring employees abroad as "remote workers" from whether one needs to issue a secondment contract or a local employment contract for this group of persons. When determining which contractual construct to choose, the exact situation must be considered.

The easiest way to illustrate this is with an example: A Swiss company based in Switzerland wants to hire a new employee in Germany. The new employee is a German citizen and lives in Germany. He has not previously worked for the Swiss company and will not physically move to Switzerland or physically work on site at the Swiss company. Rather, this employee will perform his or her work for the Swiss company entirely from Germany and will come to Switzerland at most just for a few days for meetings. This is a "remote worker" and not a seconded employee who has been sent to Germany by the Swiss company.

For this reason, a local employment contract with the Swiss company as employer must be issued for this new employee. However, since the employee will work almost exclusively in Germany, German labour law would have to be considered in the employment contract.

Furthermore, the employee must be subject to German tax and social security obligations. The Swiss company must set up a German shadow payroll for the payment of German taxes. For the Swiss working days, the notification process must be carried out for the employee and the Swiss withholding tax must be deducted.



9. Juni 2022

Global Mobility: Remote Working – Benötigt es einen Entsendungsvertrag oder einen lokalen Arbeitsvertrag?

Remote Working – Benötigt es einen Entsendungsvertrag oder einen lokalen Arbeitsvertrag?Aus unterschiedlichen Gründen ist man als Unternehmen mit der Thematik «Remote Working» beschäftigt. Häufig kommt die Frage auf, dass bei der Anstellung von Mitarbeitern im Ausland als «Remote Worker» von dem eigenen Unternehmen, ob man für diese Personengruppe einen Entsendungsvertrag oder einen lokalen Arbeitsvertrag ausstellen muss. Bei der Bestimmung, welches Vertragskonstrukt man wählt, muss die genaue Situation beachtet werden.

Am einfachsten lässt sich dies an einem Beispiel darstellen: Ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in der Schweiz möchte einen neuen Mitarbeiter in Deutschland anstellen. Der neue Mitarbeiter ist deutscher Staatsangehörige und wohnt in Deutschland. Er hat bisher nicht für das Schweizer Unternehmen gearbeitet und wird auch physisch nicht in die Schweiz umziehen bzw. physisch vor Ort im Schweizer Unternehmen arbeiten. Vielmehr wird dieser Mitarbeiter seine Tätigkeit komplett aus Deutschland heraus für das Schweizer Unternehmen erbringen und höchstens tageweise für bspw. Besprechungen in die Schweiz kommen. Hierbei handelt es sich um einen «Remote Worker» und nicht um einen Entsandten, der von dem Schweizer Unternehmen nach Deutschland entsandt wurde.

Aus diesem Grund ist für diesen neuen Mitarbeiter, ein lokaler Arbeitsvertrag mit dem Schweizer Unternehmen als Arbeitgeber auszustellen. Auf Grund dessen, dass der Mitarbeiter jedoch fast ausschliesslich in Deutschland arbeiten wird, müsste das deutsche Arbeitsrecht im Arbeitsvertrag berücksichtigt werden. Des Weiteren ist der Mitarbeiter der deutschen Steuer- und Sozialversicherungspflicht zu unterstellen. Das Schweizer Unternehmen muss hierfür eine deutsche Shadow-Payroll für die Abführung der deutschen Abgaben aufsetzen. Für die Schweizer Arbeitstage muss für den Mitarbeiter das Meldeverfahren vorgenommen werden und die Schweizer Quellensteuer in Abzug gebracht werden.

