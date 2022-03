ARTICLE

Switzerland / March 10, 2022

Measures underway to optimize immigration from third countries

Based on the submitted postulate Nantermod (19.3651) and on the meeting of the Federal Council on March 4, 2022, the Federal Council has decided to remove various obstacles to the local employment of third-country nationals. The following 4 aspects are subject to the relaxation of the Swiss Foreigners and Integration Act:

National Interest:

For Swiss nationals, EU/EFTA nationals, lawful residents: in the case of a proven shortage of skilled manpower, the national interest should not be reviewed in each individual case. This measure will be implemented directly through directives.

Personal qualification:

Persons without academic qualifications may also be granted a residence permit if they are engaged in a qualified activity and in the event of a proven shortage of skilled workers. The implementation with the concrete definition of these terms will take place in the directives with immediate effect.

Self-employment:

The change from employment to self-employment is currently associated with very high requirements. By the end of 2022, the change is to be simplified and by the end of 2023, it is to become permit-free. Quotas: The quota system is to be improved in cooperation with various stakeholders at the federal and cantonal levels. The Federal Council expects a proposal by the end of March 2023.

Introduction of an express fee:

In practice, the duration of the procedure for a work permit for third-country nationals varies from 3 to 6 months until the actual start of the job (depending on the working canton). The Federal Council wants to change this with the introduction of an express fee in the sense of an expedited procedure at the federal and cantonal level. A proposal is also expected in this regard by the end of March 2023.

Schweiz / 10. März 2022

Massnahmen zur Optimierung der Zuwanderung aus Drittstaaten im Gang

Angesichts des eingereichten Postulats Nantermod (19.3651) und anlässlich der Bundesratssitzung vom 4. März 2022 hat der Bundesrat beschlossen, diverse Hürden bei der lokalen Anstellung von Drittstaatsangehörigen abzubauen.

Die folgenden 4 Aspekte sind Gegenstand der Erleichterung des Schweizer Ausländer- und Integrationsgesetzes:

Inländervorrang:

Für Schweizer, EU/EFTA Staatsbürger, rechtmässige Aufenthalter: Bei ausgewiesenem Fachkräftemangel soll der Inländervorrang nicht in jedem Einzelfall überprüft werden. Diese Massnahme wird direkt durch Weisungen umgesetzt.

Persönliche Qualifikation:

Auch Personen ohne akademische Ausbildung dürfen eine Aufenthaltsbewilligung erhalten, wenn es sich dabei um eine qualifizierte Tätigkeit handelt sowie ausgewiesener Fachkräftemangel vorliegt. Die Umsetzung mit der konkreten Definition dieser Begriffe erfolgt in den Weisungen mit sofortiger Wirkung.

Selbständige Erwerbstätigkeit: Der Wechsel von einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zu einer selbständigen Erwerbstätigkeit ist zurzeit mit sehr hohen Auflagen verbunden. Bis Ende 2022 soll der Wechsel vereinfacht bzw. bis Ende 2023 bewilligungsfrei werden.

Kontingente:

Das Kontingentsystem soll in Zusammenarbeit mit diversen Akteuren auf Bundesebene und kantonaler Ebene verbessert werden. Der Bundesrat erwartet einen Vorschlag bis Ende März 2023.

Einführung einer Expressgebühr: In der Praxis dauert das Verfahren für eine Arbeitsbewilligung für Drittstaatsangehörige abhängig vom Arbeitskanton 3 bis 6 Monate bis zum tatsächlichen Stellenantritt. Das will der Bundesrat mit der Einführung einer Expressgebühr im Sinne eines Beschleunigungsverfahrens auf Stufe Bund und Kanton ändern. Ein Vorschlag wird auch in diesem Zusammenhang bis Ende März 2023 erwartet.

Turkey / March 10, 2022

New regulations for international workforce

On February 2, 2022, the Turkish Ministry of Labor and Social Services introduced a new Regulation No. 31738, which implements new regulations of the “Law on International Labor Force”. With the new regulation, the procedure and responsibilities related to the issuance of work permits, among other things, have been newly regulated. The new regulation brings - among others - the following rules and changes with it:

Certain workers now have the possibility to apply for a work permit within Turkey without being required to have a valid residence permit.

Once an application for extension of a work permit has been submitted and the extension is still pending with the competent authority, the worker remains entitled to work for up to 90 days.

In the event of a temporary suspension of the work (e.g. unpaid holiday), the worker and employer are free to mutually agree on a suspension of the work permit for up to 90 days.

Indefinite work permits must be renewed every five years. In addition, workers in possession of an indefinite work permit can work independently or for several employers.

Türkei / 10. März 2022

Neuregelung des Gesetzes über internationale Arbeitskräfte

Das türkische Ministerium für Arbeit und Soziales hat am 2. Februar 2022 eine neue Verordnung Nr. 31738 erlassen, mit welchen neuen Bestimmungen des Gesetzes über internationale Arbeitskräfte umgesetzt werden. Mit der neuen Verordnung wurden u.a. das Verfahren und die Zuständigkeiten bei der Erteilung von Arbeitsbewilligungen neu geregelt. Die neue Verordnung bringt unter anderem die folgenden Regeln und Änderungen mit sich:

Bestimmte Arbeitnehmer haben nun die Möglichkeit, eine Arbeitsbewilligung in der Türkei zu beantragen, ohne eine gültige Aufenthaltsbewilligung zu benötigen.

Nach der Einreichung des Gesuchs um Verlängerung einer Arbeitsbewilligung und solange die Verlängerung noch bei der zuständigen Behörde pendent ist, bleibt der Arbeitnehmer bis zu 90 Tage arbeitsberechtigt.

Im Falle einer Aussetzung der Arbeit (z.B. durch unbezahlten Urlaub) können Arbeitnehmer und Arbeitgeber einvernehmlich eine Aussetzung der Arbeitsbewilligung für bis zu 90 Tage vereinbaren.

Unbefristete Arbeitsbewilligungen müssen alle fünf Jahre erneuert werden. Arbeitnehmer, welche im Besitz einer unbefristeten Arbeitsbewilligung sind, können unabhängig oder für mehrere Arbeitgeber arbeiten.

Switzerland - Zurich / 10. März 2022

Taxation of persons liable to withholding tax - deadline 31 March 2022

Foreign nationals subject to withholding tax who are resident in the Canton of Zurich or abroad and gainfully employed in the Canton of Zurich may submit an application for either a subsequent ordinary tax return or a withholding tax correction from the 2021 tax period onwards. This application must be submitted by 31 March 2022. This deadline cannot be extended

If the taxpayer has additional income of more than CHF 3,000 or assets of CHF 80,000 (single) / CHF 160,000 (married), an application for retroactive ordinary tax return must be submitted.

Otherwise, you can submit a voluntary application if you wish to claim additional costs such as purchases into the pension fund, contributions to pillar 3a, weekly commuting costs.

An application for withholding tax correction can only be submitted if the taxable or rate-determining gross income was incorrectly determined or the tax tariff was incorrectly applied.

As before, taxpayers with a gross income of more than CHF 120,000 must file a tax return by 31 March of the following year, unless the taxpayer is resident abroad. In these cases, at least 90% of the worldwide family income must be earned in Switzerland.

Schweiz - Zürich / 10. März 2022

Besteuerung von quellensteuerpflichtigen Personen – Frist 31. März 2022

Quellensteuerpflichtige Ausländer mit Wohnsitz im Kanton Zürich oder im Ausland mit Erwerbstätigkeit im Kanton Zürich können ab der Steuerperiode 2021 entweder einen Antrag auf nachträgliche ordentliche Veranlagung oder Quellensteuerkorrektur stellen. Dieser Antrag muss bis am 31. März 2022 eingereicht sein. Diese Frist ist nicht erstreckbar, wenn der Steuerpflichtige über zusätzliche Einkünfte von über CHF 3'000 oder Vermögenswerte von CHF 80'000 (Ledige) / CHF 160'000 (Verheiratete) verfügt, muss ein Antrag auf nachträglich ordentliche Veranlagung gestellt werden.

Ansonsten kann man freiwillig einen Antrag stellen, wenn man zusätzliche Kosten wie bspw. Einkäufe in die Pensionskasse, Beiträge in die Säule 3a, Wochenaufenthaltskosten geltend machen möchte.

Ein Antrag auf Quellensteuerkorrektur kann nur eingereicht werden, wenn das steuerbare oder satzbestimmende Bruttoeinkommen falsch ermittelt oder der Tarif falsch angewendet wurde.

Nach wie vor gilt, dass Steuerpflichtige mit einem Bruttoeinkommen von über CHF 120'000 eine Steuererklärung bis zum 31. März des Folgejahres eingereicht werden muss, es sei denn, der Steuerpflichtige hat seinen Wohnsitz im Ausland. In diesen Fällen muss mindestens 90% des weltweiten Familieneinkommens in der Schweiz verdient werden.

March 10, 2022

Global Mobility: International Remote Work, Hybrid Work, Working from Anywhere - A Question of Definition.

The change in the work environment has been tremendous in the last 2 years due to the pandemic. From one moment to the next, employers created the necessary infrastructure to enable a large part of their employees with "screen jobs" to work from home. This not only led to widespread acceptance of the home office, but also to the desire of employees to be able to work more flexibly in the future.

"Dream Office", "Workation", "Working from anywhere", but also "International Remote Working", "Virtual Assignments" and "Hybrid Work" found their way into business terminology. However, there is still no uniform definition of these terms. Therefore, the understanding of these concepts varies not only from one company to another but also among (HR) employees. We will, therefore, attempt a definition of selected terms:

Hybrid Work:

Employees work both in the home office and in the employer's office. "Hybrid teams" work either on the same days in the office or in the home office, or also opposite in location to make maximum use of office space.

(International) Remote Work:

The definition of "remote work" goes beyond the actual work in the home office at the place of residence. Remote work can (but does not have to) take place at foreign destinations. Employers often limit remote work to the domestic territory to avoid difficulties regarding social security, taxes, work permits, and possible permanent establishments.

Virtual Assignments:

In virtual assignments, the employee temporarily takes a new job abroad for the same employer, but the employee does not move abroad. He or she performs the new activity almost exclusively "virtually," i.e., with the help of the appropriate IT infrastructure at his or her previous place of residence or work.

Workation:

Working at vacation locations at the request of the employee is also called "workation". While many employers would like to accommodate this request, at least temporarily, they face many administrative and legal hurdles in this regard. Dreamoffice & Working from Anywhere: Similar to “Workation”, the employee sets up his or her desired workplace at his or her favorite work location. Depending on the employee's wishes, this could be a permanent or changing solution at home or abroad.

Many employers are reluctant - and rightly so - to completely relocate jobs to the "dream office" or arbitrary locations, as this can involve, among other things, considerable pitfalls in terms of income taxes, social security, payroll, permanent establishments, and work permits. For important key functions, however, this is an excellent way to attract qualified employees, provided the initial efforts of legal clarifications and implementations within the company are not shied away from.

10. März 2022

Global Mobility: International Remote Work, Hybrid Work, Working from Anywhere – Eine Frage der Definition.

Der Wandel in der Arbeitswelt war in den letzten 2 Jahren aufgrund der Pandemie gewaltig. Von jetzt auf gleich schafften Arbeitgeber die notwendige Infrastruktur, damit ein Grossteil ihrer Mitarbeiter mit „Bildschirmtätigkeiten“ von zu Hause aus arbeiten konnte. Dies führte nicht nur zu einer breiten Akzeptanz des Homeoffice, sondern auch zum Wunsch der Mitarbeiter, zukünftig flexibler arbeiten zu können.

“Dream Office”, “Workation”, “Working from anywhere”, aber auch “International Remote Working”, “Virtual Assignments” und “Hybrid Work” hielten als Begrifflichkeiten in die Unternehmen Einzug. Eine einheitliche Definition gibt es hierfür allerdings bis heute nicht. Daher dürfte das Verständnis in Bezug auf diese Wortschöpfungen nicht nur von Unternehmen zu Unternehmen, sondern auch unter den (HR-) Mitarbeitern unterschiedlich ausfallen. Wir versuchen uns daher an einer Definition ausgewählter Begriffe:

Hybrid Work:

Die Arbeitnehmer arbeiten sowohl im Homeoffice als auch im Büro des Arbeitgebers. «Hybride Teams» arbeiten entweder an den gleichen Tagen im Büro bzw. im Homeoffice oder auch ortsversetzt, um zum Beispiel Büroräumlichkeiten bestmöglich zu nutzen.

(International) Remote Work:

Die Definition von «Remote Work” geht über das eigentliche Arbeiten im Homeoffice am Wohnort hinaus. Remote Work kann (aber muss nicht) auch an ausländischen Destinationen stattfinden. Arbeitgeber beschränken oft den Radius von Remote Work auf das Inland, um Schwierigkeiten in Bezug auf die Sozialversicherungsunterstellung, Steuern, Arbeitsbewilligungen sowie etwaige Betriebsstätten zu vermeiden.

Virtual Assignments:

Bei virtuellen Entsendungen nimmt der Arbeitnehmer für den gleichen Arbeitgeber zwar temporär eine neue Stelle im Ausland an, aber der Mitarbeiter zieht nicht ins Ausland um. Er geht der neuen Tätigkeit nahezu ausschliesslich «virtuell», d.h. mit Hilfe der entsprechenden IT-Infrastruktur an seinem bisherigen Wohn- bzw. Arbeitswort, nach.

Workation:

Das Arbeiten an Urlaubsorten auf Wunsch des Arbeitnehmers wird auch «Workation» genannt. Der Kunstbegriff setzt sich aus den Worten «work» und «vacation» zusammen. Viele Arbeitgeber möchten diesen Wunsch zwar mindestens temporär nachkommen, stehen diesbezüglich aber vor vielen administrativen und rechtlichen Hürden.

Dreamoffice & Working from Anywhere: Ähnlich wie bei Workation richtet sich der Mitarbeiter seinen Wunscharbeitsplatz an seinem Wunscharbeitsort ein. Je nach Wunsch des Arbeitnehmers könnte es sich hier um eine dauerhafte oder sich permanent wandelnde Lösung im In- oder Ausland handeln.

Viele Arbeitgeber schrecken – zu Recht – vor einer völligen Verlagerung der Arbeitsplätze ins «Dreamoffice» oder beliebige Orte zurück, da dies unter anderem beträchtliche Fallstricke in Bezug auf Steuern, Sozialversicherungen, Payroll, Betriebsstätten und Arbeitsbewilligungen mit sich bringen kann. Für wichtige Schlüsselfunktionen ist dies jedoch eine hervorragende Möglichkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, sofern der initiale Aufwand der rechtlichen Abklärungen und Umsetzung im Unternehmen nicht gescheut wird.

