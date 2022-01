Bien qu'à première vue le visa de retraite thaïlandais puisse sembler être la voie logique à suivre, les professionnels du secteur conseillent, pour de multiples raisons, de renoncer au visa de retraite et d'opter pour l'un des différents types de visas Thaïlande Elite.

Après des années d'expérience dans le secteur de l'immigration, notamment en Thaïlande, Harvey Law Group est arrivé à la même conclusion et est même devenu un agent agréé pour les visas Elite de Thaïlande.

Cet article a pour objectif de mettre en lumière les principales raisons pour lesquelles nous pensons que les visas Elite sont en règle générale plus avantageux que les visas de retraite.

1. Un visa doté d'une longue validité, gage de sécurité et de tranquillité d'esprit

Les visas de retraite ont une période de validité d'un an seulement. Cela signifie que, chaque année, le titulaire d'un visa de retraite doit se rendre au service de l'immigration et se soumettre à une procédure pour renouveler son visa. Il devra pour cela retrouver l'ensemble des documents requis et se soumettre à un entretien avec les agents de l'immigration. Ce processus constitue non seulement un désagrément, susceptible de gâcher une retraite que chacun souhaite exempte de stress, mais il place aussi le titulaire d'un visa de retraite dans une position inconfortable où il se demande si son visa sera renouvelé ou bien s'il lui faudra quitter le territoire et retourner dans son pays d'origine. Cela signifie également des coûts supplémentaires chaque année pour le possesseur d'un visa de retraite.

En revanche, l'adhésion à Thailand Elite a une durée de validité comprise entre 5 et 20 ans, en fonction du programme souscrit. La validité du visa Elite est d'un an et le visa bénéficie d'une prolongation automatique d'un an à chaque fois que le membre Elite sort ou rentre au Royaume de Thaïlande. Le visa Elite est ainsi automatiquement prolongé jusqu'à l'expiration de l'adhésion. Cela signifie que les membres Elite bénéficient d'une tranquillité d'esprit sur le long terme car ils sont libérés de tâches administratives fastidieuses et peuvent voyager dans le monde entier sans avoir à se soucier d'être physiquement présent en Thaïlande pour renouveler leur visa chaque année. Dans le cas où un membre reste en Thaïlande pendant une période de plus d'un an, un renouvellement de visa dans un bureau d'immigration thaïlandais sera nécessaire. Tous les forfaits Elite comprennent l'assistance d'un assistant personnel Elite pour le premier renouvellement, ce qui garantit un traitement facile et sans accroc.

2. Traitement rapide

En moyenne, les demandes de visa Elite pour la Thaïlande sont traitées en 4 à 5 semaines. Les personnes intéressées sont souvent agréablement surprises du peu de documents qu'elles doivent fournir. Il suffit en effet d'une copie du passeport, d'un formulaire de demande dûment rempli et d'une photo. Le programme Elite est l'un des programmes les plus pratique et facile pour les candidats à l'immigration en Thaïlande.

En revanche, le traitement des visas de retraite est sensiblement plus long, avec une moyenne de 12 semaines. Ce délai est souvent étendu en raison du temps nécessaire pour rassembler les documents justificatifs et obtenir une décision des agents d'immigration. En outre, les renouvellements annuels sont réputés prendre autant de temps que la première demande car les documents nécessaires doivent être mis à jour et présentés à nouveau. Par conséquent, ce processus demande de l'anticipation, de la planification et de la patience pour s'assurer que toutes les conditions sont remplies, notamment :

Un justificatif d'au moins 800 000 THB sur un compte bancaire thaïlandais ou un justificatif de revenus supérieurs à 65 000 THB (par mois et pour une période de 12 mois). Il est également possible de combiner ces deux éléments pour atteindre le montant de 800 000 THB par an.

Un justificatif d'assurance maladie.

Un certificat de police.

Un certificat medical.

3. Pas d'assurance maladie obligatoire

Un point essentiel pour de nombreux retraités est qu'aucune assurance médicale n'est requise pour le visa Thaïlande Elite. En revanche, il est obligatoire de souscrire une assurance médicale pour être éligible au visa de retraite. Ainsi, le bénéficiaire d'un visa de retraite peut finir par débourser plus pour son assurance maladie qu'il ne l'aurait fait pour bénéficier du visa Thailand Elite.

En outre, les retraités pour qui l'assurance médicale est une priorité peuvent choisir le sous-programme Thai Elite Maxima Health dans le cadre du Thailand Elite Visa car ce dernier offre une assurance maladie incluse dans un visa Thailand Elite valable 5 ans, le tout pour seulement 1 500 000 THB.

4. Aucune restriction basée sur l'âge

Si vous avez moins de 50 ans, vous ne pouvez pas obtenir le visa de retraite, car les demandeurs de moins de 50 ans ne sont pas acceptés. Il n'y a pas de restriction de ce type avec le visa Thaïlande Elite, il est accessible à tous quel que soit l'âge.

5. Assistance personalisée

L'obligation de se présenter à l'immigration thaïlandaise pour le Rapport des 90 jours est nécessaire tant pour le visa Thailand Elite que pour le visa de retraite. Cependant, le titulaire d'un visa Thailand Elite peut simplement déposer son passeport au bureau de Thai Elite, situé en plein cour de Bangkok, et le récupérer le lendemain, évitant ainsi la foule et l'attente du bureau d'immigration. Le titulaire d'un visa de retraite doit quant à lui se soumettre en personne à l'obligation de déclaration.

6. Des avantages exclusifs

Les titulaires du visa Thailand Elite bénéficient également d'avantages aussi exclusifs que luxueux, tels que des réductions sur des séances de spa, de golf et de shopping. En outre, les titulaires du visa Thailand Elite ont le luxe d'avoir accès à un assistant personnel pour les aider dans leurs démarches administratives, par exemple lorsqu'ils souhaitent obtenir un permis de conduire.

Les agents Thailand Elite peuvent vous aider à sélectionner le programme qui vous correspond. Harvey Law Group est un agent autorisé du programme Thai Elite depuis 2013.

Pour plus d'informations sur le programme Thailand Elite Visa ou sur un autre programme de résidence ou de citoyenneté par l'investissement, contactez des avocats spécialisés dans l'immigration en cliquant sur le lien suivant : https://www.harveylawcorporation.com/contact/.

