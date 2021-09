ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Indien / 29. Juli 2021

Neue Reisevorschriften

Ab Juli 2021 wird nun der indische Impfstoff Covishield von der Europäischen Arzneimittel-Agentur anerkannt und somit in die Liste der «EU'S Digital Green Certificate» aufgenommen. Bisher wird das Zertifikat von folgenden EU-Länder akzeptiert:

Deutschland, Slowenien, Österreich, Griechenland, Irland, Estland, Spanien und den zwei Nichtmitgliedstaaten: Island und Schweiz

Allerdings besteht eine Frist von 84 Tagen zwischen der ersten und der zweiten Dosis des CovishieldImpfstoffes, was zu erheblichen Reiseverzögerungen für internationale Geschäftsreisende sowie für alle anderen Reisenden inklusive Studenten führen kann. Die indische Regierung gewährt nun eine Ausnahme für ausreisende Studenten, Expats und Teilnehmer an den Olympischen Spiele, denen die zweite Dosis bereits nach 28 Tagen verabreicht werden darf. Die Ausnahme gilt aber nur bis zum 31. August 2021.

Touristen dürfen nun wieder nach Indien reisen. Um den sehr stark betroffenen Tourismussektor zu unterstützen, entfällt die Visagebühr für die ersten 500'000 Touristen bis zum 31. März 2022.

India / July 29, 2021

New travel regulations

From July 2021, India's vaccine Covishield will now be recognized by the European Medicines Agency and, thus, included in the EU'S Digital Green Certificate list. So far, the certificate is accepted by the following EU countries:

Germany, Slovenia, Austria, Greece, Ireland, Estonia, Spain and two non-member states: Iceland and Switzerland.

However, there is an 84-day delay between the first and second dose of the Covishield vaccine, causing significant travel delays for international business travellers as well as all other travellers including students. The Indian government is now granting an exemption for outbound students, expats and Olympic Games participants, who can be given their second dose after just 28 days. However, the exemption is only valid until August 31, 2021.

Tourists are now allowed to travel to India again. To support the very hard-hit tourism sector, the visa fee will be waived for the first 500'000 tourists until March 31, 2022.

Portugal / 29. Juli 2021

Sondersteuerregeln für ehemalige Steueransässige verlängert und erweitert

Bereits im Jahr 2019 haben die portugiesischen Steuerbehörden eine spezielle Steuerregelung für ehemalige Ansässige eingeführt, die sich entschlossen haben, bis zum 31. Dezember 2020 nach Portugal zurückzukehren. Die Regelung galt für Personen, die in den drei Jahren zuvor keinen steuerlichen Wohnsitz in Portugal hatten, aber vor dem 31. Dezember 2015 in Portugal steuerlich ansässig waren. Obwohl ursprünglich entschieden wurde, dass diese Regelung im Jahr 2020 enden würde, haben die Steuerbehörden nun eine Verlängerung bis 2023 beschlossen.

Die Steuererleichterung wird ausserdem auf Personen ausgeweitet, die nach Portugal zurückkehren und ihr eigenes Unternehmen gründen. Zuvor wurde nur Ein-kommen aus unselbständiger Beschäftigung und selbständiger Tätigkeit berücksichtigt.

Wer sich für die Sonderregelung qualifizierte bzw. qualifiziert, wird im Rahmen der persönlichen Einkommensteuer fünf Jahre lang lediglich auf 50% des nach der Rückkehr nach Portugal erzielten Einkommens besteuert.

Portugal / July 29, 2021

Special tax regime for former tax residents extended and expanded

Already in 2019, the Portuguese tax authorities introduced a special tax regime for former residents who decided to return to Portugal until December 31, 2020. The scheme applied to individuals who were not tax residents in Portugal in the previous three years before arrival but were already tax residents in Portugal before December 31, 2015. Although it was originally decided that this scheme would end in 2020, the tax authorities have now decided to extend it until 2023. The tax relief will also be extended to people who return to Portugal and start their own business. Previously, only income from employment and self-employment was taken into account.

Those who qualified or qualify for the special regime for former tax residents will be taxed on only 50% of their income earned after returning to Portugal for the following five years.

Panama / 29. Juli 2021

Einführung einer neuen Visumskategorie für Fernarbeiter

Mit dem Exekutivdekret Nr. 198 vom 7. Mai 2021 führte Panama innerhalb der Einwanderungskategorien von Nichtansässigen ein "Kurzzeitvisum als Fernarbeiter" ein. Die neue Visumskategorie ist für Ausländer gedacht, die bei einem ausländischen Unternehmen, das ausserhalb Panamas tätig ist, angestellt sind oder selbständig sind.

Das Visum kann für bis zu 9 Monate erteilt werden und kann einmal um bis zu 9 Monate verlängert werden. Um für das Visum in Frage zu kommen, müssen Antragsteller mindestens USD 36'000 pro Jahr oder den Gegenwert in ausländischer Währung verdienen. Der Antragsteller muss durch eine Bankbescheinigung oder einen Kontoauszug nachweisen, dass sein Einkommen aus einer Quelle ausserhalb Panamas stammt.

Mit der neuen Visumskategorie hoffen die Behörden in Panama, dass ausländische Staatsangehörige Panama als Ziel für ihre Fernarbeit in Betracht ziehen. Das Visum erlaubt es dem Inhaber, aus der Ferne in Panama für einen ausländischen Arbeitgeber zu arbeiten, ohne dass zusätzliche Formalitäten wie das Einholen einer Arbeitserlaubnis erforderlich sind. Selbstständige Antragsteller müssen den Besitz einer ausserhalb Panamas registrierten Firma nachweisen und eine eidesstattliche Erklärung vorlegen, in der die Geschäftstätigkeit, Dienstleistungen, Kunden und Einnahmen beschrieben werden. Die Kosten für die Ausstellung des Visums betragen etwa USD 300.

Panama / July 29, 2021

Introduction of a new visa category for remote workers

Through Executive Decree No. 198 of 7 May 2021, Panama introduced, within the non-resident immigration category, a "Short-Stay Visa as a Remote Worker". The new visa category is for foreigners who are employed by a foreign company operating outside Panama or self-employed.

The visa can be granted for up to 9 months and can be extended once for up to 9 months. To be eligible for the visa, applicants must earn at least USD 36'000 per year or the equivalent in foreign currency. Applicants must prove through a bank certification or bank statement that their income comes from a source outside Panama.

With the new visa category, the authorities in Panama hope that foreign nationals will consider Panama as a destination for their remote work. The visa allows the holder to work remotely in Panama for a foreign employer without the need for additional formalities such as obtaining a work permit. Self-employed applicants must prove ownership of a company registered outside of Panama and provide a sworn statement describing the business activity, services, clients, and revenue. The cost for issuing the visa is about USD 300.

Global Mobility Trends 2021 / 29. Juli 2021

Digitalisierung auch im Bereich Global Mobility zunehmend notwendig

Die Betreuung von Auslandsentsendung nahm bisher keinen Spitzenplatz bei den Digitalisierungen im Personalbereich ein; dies ist auch mittelfristig nicht zu erwarten. Klassische Entsendungen machen im Durchschnitt nur ca. 1-2% der Gesamtbelegschaft eines Unternehmens aus. Zudem sind die einzelnen Entsendungsfälle oft so individuell und komplex, dass sich die meisten Unternehmen bisher damit schwergetan haben, den Bereich Global Mobility effizient und nachhaltig zu digitalisieren.

Nichtsdestotrotz ist auch oder gerade im Entsendungsmanagement eine Digitalisierung von Prozessen und Daten zwingend notwendig, um den in den letzten Jahren deutlich erhöhten Anforderungen an die Compliance bei Auslandseinsätzen Genüge zu tun. Die Bereiche Steuern, Sozialversicherungen und Immigration sind innerhalb der Behörden einzelner Länder zunehmend vernetzt, so dass hier insbesondere auch internationale Geschäftsreisen stärker in den Compliance-Fokus rücken müssen.

Global Mobility Teams können sich daher nicht mehr mit dem Sammeln von Entsendungsdaten und Mitarbeiterbewegungen im Unternehmen begnügen, sondern müssen sich Freiräume schaffen, um auf die geänderten Anforderungen reagieren zu können. Je nach Unternehmensgrösse und Mobilität der Mitarbeiterpopulation sind daher automatisierte Prozesse und das vereinfachte Zusammenführen von Daten aus verschiedenen Systemen gefragt, um international tätige Mitarbeiter umfassend betreuen zu können und der heute geforderten Compliance gerecht zu werden.

Global Mobility Trends 2021 / July 29, 2021

Digitization increasingly necessary in global mobility as well

The management of international assignments has not yet taken a top position in HR-digitization – and this is not to be expected in the medium term either. On average, traditional international assignments account for only about 1-2% of a company's total workforce. In addition, the assignment scenarios are often so individual and complex that most companies have so far struggled to digitize the area of global mobility efficiently.

Nevertheless, the digitization of processes and data is also necessary for international assignments to meet the significantly increased compliance requirements. Information exchange in the fields of income taxes, social security and immigration among different authorities is fostered by many countries so that a focus needs also be on international business trips to meet compliance needs.

Global mobility teams can, therefore, no longer be content with collecting assignment data and employee movements within the company but must respond to the changing requirements of the globally mobile workforce. Depending on the size of the company and the mobility of the employee population, automated processes and merging data from different systems are required to be able to provide comprehensive support for internationally active employees and to be compliant in an international environment.

Originally Published July 2021

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.