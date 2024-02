ARTICLE

Quant au compte de résultat il fait notamment apparaître le résultat de l'activité immobilière, le résultat sur opérations financières, les autres produits et charges nets de frais de gestion, le résultat sur cession d'actifs (plus et moins-values nettes réalisées) et le solde des comptes de régularisation de l'exercice.

Ces modifications comptables ne s'appliquent pas aux fonds immobiliers pour lesquels le revenu net d'un fonds d'investissement immobilier est constitué des produits relatifs aux actifs immobiliers en portefeuille, diminués des frais et charges y afférents, des produits et rémunérations liés à la gestion des autres actifs diminués des frais et charges y afférents et des autres produits du fonds diminués des frais et charges y afférents.

En effet le résultat d'un fonds commun de placement s'entend désormais comme le total des revenus nets de l'exercice diminués ou augmentés des plus et moins-values réalisées nettes et des variations des plus et moins-values latentes nettes, sous déduction des acomptes versés au titre de l'exercice.

