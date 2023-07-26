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ВВЕДЕНИЕ

Франчайзинг является распространенной и динамично развивающейся формой коммерческого сотрудничества в Узбекистане. Он предоставляет уникальные возможности на местном рынке как для предпринимателей, так и для потенциальных инвесторов. В данной статье будут рассмотрены основные аспекты франчайзинга в контексте узбекского законодательства, а также будут выявлены ключевые факторы, которые необходимо учитывать при заключении договора о франшизинге.

Правовое регулирование франчайзинга осуществляется с учетом положений Гражданского кодекса Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года (далее – «Гражданский кодекс»), а также ряда других законодательных актов, устанавливающих основные правила и условия для заключения и исполнения договоров о франшизинге. Одними из основных являются следующие нормативно-правовые акты:

Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» № 319 от 6 января 2012 года (далее – «Закон о конкуренции»);

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации договоров о франшизинге (франшизинг)» №346 от 24 июня 2022 года (далее – «Регламент регистрации договоров офраншизинге»);

Правила регистрации договора о передаче права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, товарный знак, знак обслуживания и лицензионных договоров на их использование, договоров о передаче права на топологию интегральной микросхемы, передаче всех имущественных прав и передаче имущественных прав на программу для электронных вычислительных машин или базу данных № 8-мх от 31 марта 2022 года (утверждены Приказом министра юстиции Республики Узбекистан, зарегистрировано 31 марта 2022 года, рег. номер 3359) (далее - «Правила р

и иные законодательные акты.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ О ФРАНШИЗИНГЕ

Согласно Гражданскому кодексу, договор о франшизинге определен как Договор о комплексной предпринимательской лицензии (далее – «Договор о франшизинге»). По Договору о франшизинге, одна из сторон, выступающая в роли комплексного лицензиара (далее по тексту – «франчайзер»), обязуется предоставить другой стороне, являющейся комплексным лицензиатом (далее по тексту – «франчайзи»), определенный комплекс исключительных прав, который включает в себя право использования фирменного наименования комплексного лицензиара, охраняемой коммерческой информации и других объектов исключительных прав, таких как товарный знак, знак обслуживания, изобретения и прочие, в рамках предпринимательской деятельности франчайзи, за установленное вознаграждение.

Одним из ключевых аспектов правового регулирования франчайзинга в Узбекистане является защита интеллектуальной собственности. Франчайзер должен обеспечить надлежащую защиту своих прав интеллектуальной собственности, таких как бренды, товарные знаки, патенты и другие интеллектуальные ресурсы. Франчайзи, в свою очередь, обязан соблюдать условия использования интеллектуальной собственности и не нарушать права франчайзера.

Требования и ограничения к Договорам о франшизинге в основном предусмотрены главой 50 Гражданского кодекса. Важно отметить, что в соответствии со статьей 862 Гражданского кодекса, по Договору о франшизинге, сторонами могут выступать только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Более того, Договор о франшизинге может быть заключен как с указанием срока, так и в форме бессрочного договора.

При этом, следует учитывать, что в обязательном порядке необходима регистрация Договора о франшизинге компетентным органом, который осуществил регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего в качестве франчайзера. Отсутствие соответствующей регистрации Договора о франшизинге приводит к его недействительности.

После заключения Договора о франшизинге, франчайзер обязан предоставить техническую и коммерческую документацию и информацию, которые необходимы для франчайзи для осуществления прав по Договору о франшизинге. В дополнение, франчайзер обязан проинструктировать франчайзи и его работников по любым аспектам франчайзинговой деятельности

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ О ФРАНШИЗИНГЕ

Следует отметить, что в соответствии со статьей 5 Гражданского кодекса, если отношения сторон прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон, права и обязанности сторон определяются исходя из общих принципов и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости

Более того, в соответствии со статьей 868 Гражданского кодекса, Договор о франшизинге может включать следующие ограничительные условия:

обязательство франчайзера не заключать другие аналогичные договоры о франшизинге для использования на территории, которая назначена для франчайзи, либо воздерживаться от осуществления деятельности на этой территории;

обязательство франчайзи не конкурировать с франчайзером на территории, где применяется Договор о франшизинге;

отказ франчайзи от заключения других Договоров о франшизинге с конкурентами (или потенциальными конкурентами) франчайзера;

согласование с франчайзером местоположения коммерческих помещений, используемых для осуществления исключительных прав, предоставленных по договору, а также их внешнего и внутреннего оформления.

Важно отметить, что ограничительные условия могут быть признаны недействительными по иску антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если они противоречат Закону о конкуренции, с учетом состояния соответствующего рынка и экономического положения сторон.

Кроме того, Гражданский кодекс также указывает на недействительность условий в Договоре о франшизинге, которое предусматривает право франчайзера определять цену продажи товаров франчайзи или цену работ (услуг), выполняемых или оказываемых франчайзи, а также право устанавливать верхний или нижний предел таких цен.

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