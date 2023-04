CURATED

Dans l'ensemble, ce programme de citoyenneté par ascendance se présente comme une opportunité unique pour certaines personnes souhaitant accéder au Canada et y trouver des opportunités. À ce titre, Harvey Law Group et son équipe d'avocats sont bien placés pour évaluer l'éligibilité des personnes et conseiller les options les plus adaptées à votre situation et à vos objectifs.

En tant que citoyen du Canada, l'individu jouit de tous les droits, pouvoirs et privilèges que confère la citoyenneté, ainsi que de toutes les obligations, devoirs et responsabilités auxquels il est désormais tenu en vertu de cette nouvelle identité. À ce titre, il n'y a plus d'exigences en matière de résidence ou de langue pour conserver le statut de citoyen. Néanmoins, il est nécessaire de vérifier les lois sur la citoyenneté du pays dans lequel l'individu détient actuellement la citoyenneté, car tous les pays n'acceptent pas les citoyennetés doubles ou multiples. La citoyenneté s'accompagne d'obligations fiscales et juridiques supplémentaires que l'individu doit désormais assumer.

L'article 3 de la Loi sur la citoyenneté du Canada décrit les droits à la citoyenneté, notamment la citoyenneté de naissance, la citoyenneté par naturalisation et la citoyenneté par ascendance. Le paragraphe 3(1)(b) dispose spécifiquement que les personnes nées à l'extérieur du Canada après le 14 février 1977, et dont au moins un parent biologique est citoyen canadien, ont le droit d'obtenir la citoyenneté canadienne. De plus, l'alinéa 3(1)(r) affirme également que les personnes nées à l'extérieur du Canada avant le 1er avril 1949 d'un citoyen canadien ont également droit à la citoyenneté canadienne par ascendance. Il est important de noter que si leur parent est malheureusement décédé mais qu'il était canadien, la personne en question peut probablement obtenir la citoyenneté par ascendance (paragraphes 3(1.1) à 3(1.4)). En outre, la Loi sur la citoyenneté accorde également le droit à la citoyenneté aux personnes adoptées légalement par des Canadiens, soit en tant que mineur (paragraphe 5.1(1)), soit en tant qu'adulte (paragraphe 5.1(2)). Des attributions spéciales de la citoyenneté sont également disponibles pour les petits-enfants de Canadiens ayant servi dans les Forces armées canadiennes (paragraphes 3(5) et 3(5.1)).

