CURATED

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Si vous obtenez un rendez-vous avec le jury un an après le dépôt de votre demande ou en même temps que vous déposez votre recours, vous pouvez obtenir la nationalité espagnole en moins d'un an et demi. Vous pouvez alors prendre rendez-vous pour le serment d'allégeance non seulement au Registre civil, mais aussi devant un notaire.

L'un des moyens les plus rapides et les plus faciles d'obtenir la citoyenneté espagnole est l'ascendance ou la descendance. Un grand avantage de l'obtention de la citoyenneté espagnole par ascendance est que vous pouvez obtenir la résidence permanente et être en mesure de séjourner, travailler et étudier en Espagne sans obtenir de visa. En outre, vous pouvez bénéficier d'un niveau élevé d'éducation et de soins de santé en Espagne. Vous aurez également le droit de demander une assistance et une protection consulaires auprès des autorités diplomatiques du pays de destination. Une autre raison pour laquelle la citoyenneté espagnole est très recherchée est la possibilité de voyager sans visa dans l'espace Schengen et d'obtenir un deuxième passeport pour améliorer sa mobilité internationale. Toutefois, l'Espagne n'autorise pas la double nationalité avec des pays autres que les pays ibériques. Par conséquent, vous devrez renoncer à votre nationalité d'origine si vous obtenez la nationalité espagnole. Vous ne pouvez obtenir un second passeport espagnol que si vous êtes originaire de pays hispano-américains, comme Andorre, les Philippines, la Guinée équatoriale et le Portugal. Les Juifs sépharades et leurs descendants peuvent également acquérir la double nationalité avec leur pays d'origine.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Immigration from France

Skilled Worker Visa Changes From 12 April 2023 Shepherd and Wedderburn LLP In this article, John Vassiliou, Senior Associate in our employment team, comments on several changes to the Skilled Worker visa route announced on 9 March 2023, which sponsor licence holders...

Important Significant Changes To UK Skilled Worker Visa Effective April 2023 Thaxted Legal Important changes to Skilled Worker visa were announced in the latest Statement of Changes to Immigration rules published by the Home Office on 9th March 2023.

UK Work Immigration Changes That Employers Should Be Aware Of Littler Mendelson The latest Spring Statement of Changes of Immigration Rules has set out important developments that employers should be on top of, as have Budget day Treasury announcements and a new addition...

What Next With UK Health And Care Visa – Current Deadline 15th February 2023 Thaxted Legal On 24/12/2021 UK Home Office announced addition of Care Workers to the UK Shortage Occupation List under Soc Code ‘6145 Care Workers and Home Carers'.

New Immigration Rules On Pre-travel Authorisation For Visitors, Higher Salary Requirements And More Spencer West An ‘Electronic Travel Authorisation' (ETA) is an authorisation to travel to the UK that the government is rolling out to non-visa nationals. Non-visa nationals are those who do not need to apply...