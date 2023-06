ARTICLE

Inspirée des pratiques anglo-saxonnes, la convention judiciaire d'intérêt public est un mécanisme procédural introduit par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi « Sapin II » et codifiée à l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale 1 permettant aux personnes morales de négocier directement avec le parquet des mesures alternatives aux poursuites et échapper ainsi à une condamnation pénale. Cette mesure était initialement proposée uniquement pour des faits de corruption et trafic d'influence.

