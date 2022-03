ARTICLE

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une pratique commise via Internet et que son auteur se situe à l'étranger, la procédure peut s'avérer plus compliquée, étant dépendante de la coopération internationale.

Une enquête sur cette pratique a été confiée aux policiers de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication et aux gendarmes de la section de recherches de Versailles. Le préjudice s'élèverait déjà à 1,1 millions d'euros et 120 plaintes pour « usurpation d'identité » et « accès frauduleux et maintien dans un système de traitement automatisé de données » ont été déposées depuis le 10 mars 2021.

L'usurpateur prétend en effet que leur destinataire a été épinglé par les autorités pour avoir consommé de la pédopornographie sur Internet ou un autre fait pénalement répréhensible, et l'invite à se signaler au plus vite à une adresse email. Si le destinataire ne s'exécute pas, il est menacé d'une interpellation à son domicile, d'être fiché comme délinquant sexuel et à ce que les accusations à son encontre soient publiées dans les plus grands médias français. Pour rendre la supercherie crédible, l'escroc utilise des termes juridiques intimidants, reprend la charte graphique des institutions ou encore, usurpe l'identité de hauts gradés réels.

