La 2 e Directive sur les services de paiement est entrée en vigueur dans l'Union européenne depuis le 13 janvier 2018 et vise notamment à renforcer la sécurité des paiements en prévoyant des exigences de sécurité plus strictes pour les paiements en ligne : les prestataires de services de paiement doivent désormais prévoir une authentification forte des clients. L'authentification forte, jusqu'à lors recommandée, est donc devenue obligatoire avec la DSP2, et ce depuis le 14 septembre 2019. Afin de faciliter la transition vers une application généralisée de l'authentification forte, plusieurs étapes ont été fixées. Le plan de migration de l'Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement a notamment prévu une baisse progressive du montant au-dessus duquel l'authentification forte doit être mise en place. L'étape finale, initialement prévue pour le 15 mai 2021, a été repoussée au 15 juin 2021 afin de laisser aux sites marchant le temps de s'adapter.

