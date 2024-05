ARTICLE

Eind 2019 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn inzake klokkenluidersystemen gepubliceerd. Een klokkenluider is een persoon die wantoestanden binnen een organisatie of bedrijf meldt. Europa wil met de invoering van de klokkenluidersregeling deze personen de nodige bescherming bieden.

#ZigZagHR Brainpickings is een reeks podcasts waarbij Lesley Arens een gesprek voert met iemand die actief is in de uitgebreide wereld van HR. Deze maand kroop zij in het hoofd van onze Senior Associates Hanne Cattoir en Julie Devos en hadden zij een gesprek over de meest gestelde vragen rond klokkenluidersregelingen.

