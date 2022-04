ARTICLE

Des alternatives voient le jour pour adopter une méthode plus responsable comme celle des serveurs immergés par exemple où les datacenters se situent directement dans l'océan. Depuis deux ans déjà Microsoft a mis son datacenter dans la mer au large de l'Ecosse ce qui lui a valu un faible taux de défaillance grâce à une cuve alimentée à 100% par les énergies renouvelables dont le refroidissement effectué par l'eau de mer ne suppose pas la consommation d'électricité en plus. Détenteurs de plusieurs datacenters, Interxion a aussi fait l'expérience du refroidissement des serveurs par l'eau, en utilisant une ancienne mine ce qui lui a permis le gain d'un système 30 fois plus économe que des climatiseurs. Témoigne également de cette expérience l'entreprise Scaleway, qui, grâce à un système d'échange entre eau et air refroidi sans système de refroidissement possède un datacenter de 16 000 m2 de 40% moins énergivore que la moyenne.

D'autres initiatives sont à l'ordre du jour tel que le Référentiel Green-IT de l'Institut Numérique Responsable qui propose 65 bonnes pratiques clés pour un numérique plus responsable, ou encore l'initiative d'autorégulation européenne Climate Neutral Data Centre Pact coordonnée par l'association européenne Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) et dont France Datacenter est signataire. Le Climate Neutral Data Centre Pact repose sur 6 axes : efficacité énergétique, énergie propre, eau, économie circulaire, énergie circulaire et gouvernance, ayant pour but de rendre les datacenters « climatiquement neutres » d'ici 2030.

