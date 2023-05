ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Plus de dix ans après les faits, la Cour d'appel de Paris vient de rendre une décision dont il est bien difficile de dire si elle est favorable - ou non - aux journalistes financiers, dont la marge de manSuvre avait été sérieusement restreinte par la commission des sanctions de l'AMF en 2018, mais qui avaient reçu un soutien appréciable de la part de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) en 2022 1 . Reste à savoir si le journaliste du Daily Mail (aujourd'hui retraité) aura l'envie - et les moyens - de poursuivre le combat juridique devant la Cour de cassation, plus pour une question de principe que pour un enjeu financier désormais limité à 10.000 euros?

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Litigation, Mediation & Arbitration from France

Contractual Clauses Requiring ADR Before Litigation – What Happens When They Are Breached? Herbert Smith Freehills The Court of Appeal recently delivered an important decision regarding the enforceability and effect of contractual dispute resolution provisions that oblige parties to engage...

Privy Council On Without Prejudice Privilege Fenwick Elliott LLP The recent Privy Council1 case of A&A Mechanical Contractors and Company Ltd v Petroleum Company of Trinidad and Tobago (Trinidad and Tobago)2 provides guidance on without prejudice privilege.

Arbitration Clause Separability Re-visited In The Court Of Appeal HKA It has long been established in English law that an arbitration agreement may be separable from the principal contract of which it forms or formed part (Heyman v Darwins Ltd. [1942] AC 356).

How NOT To Mediate - 10 Things That Are NOT Helpful Barton Legal Mediation provides the combination of efficiency and economy as a process and allows for the final resolution of a dispute.

Implied Terms: Commercial Court Defers To Arbitral Tribunal Cooley LLP In Pan Ocean Co Ltd v Daelim Corporation[1], the Commercial Court upheld the implication of a term requiring the inspection of a vessel's holds without delay into a charterparty...