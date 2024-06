ARTICLE La déclaration annuelle des prix de transfert (2257-SD) GT Grant Thornton Société d’Avocats More Contributor Grant Thornton Société d’Avocats La déclaration relative à la politique de prix de transfert (formulaire 2257-SD) doit obligatoirement être télédéclarée dans les six mois qui suivent la date limite de dépôt de la liasse fiscale.

