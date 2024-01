ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Or, s'agissant de parfums et de produits cosmétiques, toute utilisation partielle d'un produit conduit à son altération, ce qui est susceptible de porter atteinte à l'image de luxe et de pureté d'une société telle que Chanel. L'absence d'emballage d'origine constitue également une telle altération. La Cour conclue que la vente de tels produits usagés ou sans emballage, sans l'autorisation du titulaire, représente un usage illicite de la marque.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from France

Court Of Appeal Diverges From CJEU On Trademark Acquiescence Law Gowling WLG The Court of Appeal of England and Wales has delivered a landmark judgment (Industrial Cleaning Equipment v Intelligent Cleaning Equipment & Another [2023] EWCA Civ 1451)...

Commercial Drive, Technical Innovation And Intellectual Property Strategy – A Recipe For Success HLK The collaborative relationship between Supercritical Solutions and HLK demonstrates how valuable it can be for an early-stage company and its advisor to form a genuine partnership...

Emotional Perception AI: A Deep Dive Into The Impact Of The Recent Judgement On UKIPO Practice Relating To ANNs (And Beyond…?) HLK The High Court judgement in Emotional Perception AI Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [2023] EWHC 2948 (Ch)...

The Importance Of IP Data Verification In Every IP Strategy Questel Access to accurate, high-quality, and relevant data is crucial for your IP strategy. Find out how to identify discrepancies and update records effectively.

IP Trends In The Aerospace Sector 2023 Questel The patent filing dynamic for academics and research organizations in the aerospace field is not only high but also following an exponential growth curve.​