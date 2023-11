ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

In de verdediging wijst Hermès enerzijds op het onderscheidend vermogen van merken op basis van letters (alleen of in combinatie) zoals Gucci, Christian Dior, Chanel, Guess, Hennes & Mauritz of Michael Kors. Het gaat hier bovendien specifiek om merken uit dezelfde activiteitensector als Hermès. Anderzijds haalt Hermès maattabellen aan die verstrekt worden door verschillende websites zoals Sarenza, Asos en Zalando, waarbij ze wijst op de afwezigheid van "H" in de maten.

Bij de uiteenzetting van zijn vordering, heeft de verzoeker aangevoerd dat het H-merk beschrijvend is, omdat dit zou verwijzen naar een maat, bijvoorbeeld de breedte van damesschoenen of de maat van ondergoed. Er werden ook verschillende rechtspraken aangehaald waar werd geoordeeld dat een letter of nummer beschrijvend is ("1000", "Premium XL / Premium L", "E"). Ter ondersteuning van zijn vordering heeft de verzoeker echter geen bewijzen neergelegd.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from European Union

From Trademark Availability Search To Registration: When To Conduct Trademark Use Searches Novagraaf Group Conflicting older trademark registrations may not necessarily block the registration of your chosen brand name.

Amazon Joins The EUIPO IP Enforcement Portal Novagraaf Group Amazon is to become the first online marketplace to join the IP Enforcement Portal (IPEP), a centralised platform created by EUIPO to exchange information related to IP enforcement.

Working With University Intellectual Property J A Kemp LLP Many collaborations with academia or spinouts are based on IP. Most experience some friction around IP. A few fail because of IP. Avoid disappointment via a long view, realistic expectations and some flexibility.

A Dream Mountain Bike, Courtesy Of Additive Manufacture Boult Wade Tennant One of my interests outside of work is mountain biking. Being a patent attorney, I inevitably love the technology that goes into bikes too. In the case of one innovative bike company...

10x Genomics At The UPC – "More Likely Than Not" A Patentee-friendly Venue For Interim Relief? Venner Shipley Reading the runes of the UPC's early decisions suggests that those seeking early injunctions in Europe have been given a boost