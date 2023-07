ARTICLE

En l'espèce, la société FREE assigne la société FREE-SBE en contrefaçon de ses marques moins de cinq ans après l'enregistrement de sa marque postérieure estimant alors qu'il se trouvait recevable à agir. Or, en l'occurrence, cette assignation intervenait plus de cinq ans après la publication de la demande d'enregistrement de la marque postérieure. Ainsi, la Cour a considéré, au contraire, que le délai de cinq ans était bien expiré. Le point de départ du délai n'est donc pas la date d'enregistrement de la marque postérieure mais « la date à laquelle le titulaire de la marque antérieure acquiert la connaissance de l'usage de la marque postérieure et la possibilité de ne pas la tolérer et de s'y opposer. » En d'autres termes, en France, le délai de cinq ans peut, au plus tôt, courir dès que le titulaire de la marque antérieure a la possibilité de contester cette marque, soit à partir de la publication de la demande d'enregistrement ouvrant droit à l'opposition, sous réserve bien sûr que celui-ci en avait connaissance à cette date.

Ainsi, sur les quarante-neuf décisions rendues par les instances européennes depuis 2019, seules deux décisions (décisions n°19 164 C et n°19 163 C de la division d'annulation) ont retenu la forclusion par tolérance. Dans les faits, ce sont des documents prouvant la participation aux mêmes foires professionnelles, les mêmes années (factures, photographies, articles de presse, proximité des noms dans la liste des participants établie par l'organisateur de l'évènement etc.) qui ont permis d'établir que le titulaire des droits antérieurs avait connaissance de la marque contestée depuis plus de cinq ans.

Ainsi, par exemple, dans son arrêt Sté School Pack c/ Stés Holdman et Sonat du 11 janvier 2023, la Cour d'Appel de Paris a considéré que le Groupe Hamelin, leader dans le marché des fournitures scolaires avec sa marque OXFORD, ne pouvait pas ignorer la commercialisation de trousses et cartables sous la marque identique OXFORD, et d'autant qu'il avait eu par le passé une relation commerciale (licence) avec la société School Pack titulaire de la marque postérieure en cause.

La forclusion par tolérance consiste à priver tout titulaire de droits antérieurs de la possibilité d'engager une action en contrefaçon contre l'usage d'une marque postérieure ou de demander sa nullité lorsqu'il a toléré celle-ci pendant plus de cinq ans. Ce mécanisme procédural sanctionne la passivité du titulaire d'une marque antérieure et permet d'éviter qu'une marque postérieure, utilisée de façon honnête et cohabitant paisiblement depuis des années avec d'autres droits, ne soit tout d'un coup remise en cause. Il permet de sauvegarder la sécurité juridique et de préserver une stabilité des opérateurs économiques.

